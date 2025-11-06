اگر یہ چھوٹی چھوٹی علامات نظر آنے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، نظر انداز نہ کریں
ایل ڈی ایل یا برا کولیسٹرول خون کی نالیوں میں خون کے بہاؤ کو روکتا ہے، جس سے دل کا دورہ پڑتا ہے۔
Published : November 6, 2025 at 12:14 PM IST
ہائی بلڈ کولیسٹرول کی سطح (خراب ڈی ایل ڈی) جسمانی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کولیسٹرول ایک مومی مادہ ہے جو عام طور پر خلیے کی جھلیوں اور ہارمونز (جیسے ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون) کی تشکیل کے لیے درکار ہوتا ہے۔ یہ وٹامن ڈی کی ترکیب اور بائل ایسڈ کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو چکنائی کے عمل انہضام میں معاون ہے۔ تاہم، ہائی بلڈ کولیسٹرول کی سطح خون کی نالیوں کو تنگ کر سکتی ہے، جس سے دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول اکثر ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہے۔ تاہم بعض انتباہی علامات کو پہچاننے سے اس خطرے کی جلد شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ طرز زندگی، جینیاتی اثرات، اور دیگر صحت کی حالتیں کولیسٹرول کی سطح کا تعین کرتی ہیں۔ آئیے جسم میں ہائی کولیسٹرول کی پانچ اہم علامات پر غور کرتے ہیں۔
ہائی کولیسٹرول کی ابتدائی علامات
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن (BHF) کے مطابق ہائی کولیسٹرول کی سنگین علامات درج ذیل ہیں۔
سینے میں درد
ہائی کولیسٹرول ایتھروسکلروسیس کا باعث بن سکتا ہے۔ ایتھروسکلروسیس شریانوں میں چربی، کولیسٹرول اور دیگر مادوں کا جمع ہونا ہے۔ اسے شریانوں کا سخت ہونا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے، لیکن یہ پورے جسم کی شریانوں کو متاثر کر سکتی ہے۔
سانس کی قلت
ہائی کولیسٹرول خون کے بہاؤ کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جو پھیپھڑوں کو آکسیجن کی فراہمی کو محدود کر سکتا ہے، جس سے جسمانی سرگرمی کے دوران یا چپٹے لیٹے ہوئے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔
مسلسل تھکاوٹ اور سانس کی قلت
ہائی کولیسٹرول شریانوں کو تنگ کرتا ہے، جس سے پٹھوں اور اعضاء کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے۔ یہ دل کو زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے تھکاوٹ اور سانس کی قلت جیسے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو نظر انداز کرنے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
بازوؤں اور ٹانگوں میں بے حسی، جھنجھناہٹ یا درد
کولیسٹرول ٹانگوں میں خون کی نالیوں کو بھی روک سکتا ہے۔ اس حالت کو پیریفرل آرٹری ڈیزیز (PAD) کہا جاتا ہے۔ چلنے یا ورزش کرتے وقت آپ کو اپنے پیروں میں بھاری پن یا جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ درد عام طور پر آرام کرنے کے بعد کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسئلہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ کھڑے ہونے پر بھی درد محسوس کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا درد جسم کے دیگر حصوں میں شریانوں کے مسائل کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ شریانوں میں کولیسٹرول کے ذخائر بازوؤں اور ٹانگوں میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جس سے بے حسی، جھنجھناہٹ یا درد ہو سکتا ہے۔
اکزانتھامس
یہ جلد کے نیچے چربی کے ذخائر ہیں، جو اکثر کہنیوں، گھٹنوں یا کولہوں پر پیلے رنگ کے گانٹھوں یا ٹکڑوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اکزانتھامس آنکھوں کے ارد گرد کولیسٹرول کے ذخائر، پلکوں پر پیلے دھبوں کے طور پر ظاہر ہونا بھی ہائی کولیسٹرول کی علامت ہو سکتی ہے۔
ہارٹ اٹیک اور اسٹروک
شدید حالتوں میں ہائی کولیسٹرول ایتھروسکلروسیس کا سبب بن سکتا ہے، جو خون کے جمنے اور شریانوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے، جس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا فالج کا خطرہ ہے۔
فالج کی علامات -
ان میں چہرے، بازوؤں یا ٹانگوں میں اچانک بے حسی یا کمزوری، الجھن، بولنے یا سمجھنے میں دشواری، اور بینائی کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔
ہائی کولیسٹرول کی وجوہات
غیر صحت بخش خوراک
سیر شدہ اور ٹرانس چکنائی سے بھرپور غذائیں، جیسے گوشت، مکمل چکنائی والی دودھ کی مصنوعات، تلی ہوئی غذائیں، میٹھی بیکری کی مصنوعات، اور پراسیس شدہ نمکین، ایل ڈی ایل (خراب) کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں۔ صحت مند چکنائی جیسے مچھلی، گری دار میوے، زیتون کا تیل اور دیگر غذائیں کھانے سے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ورزش کی کمی
ورزش سے ایچ ڈی ایل (اچھا) کولیسٹرول بڑھتا ہے، جو خون میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، ورزش کی کمی ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور خراب کولیسٹرول کے جمع ہونے میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے روزانہ کی ورزش، جیسے چہل قدمی، تیراکی، یا سائیکلنگ، ہائی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
جینیاتی اثرات
کچھ معاملات میں، کولیسٹرول وراثت ہے. خاندانی ہائپرکولیسٹرولیمیا (FH) ایک جینیاتی حالت ہے جس میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح پیدائش سے ہی موجود ہوتی ہے۔
ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے صحت کے مسائل
اگر دل کو خون فراہم کرنے والی شریانیں متاثر ہوتی ہیں تو یہ سینے میں درد کا باعث بنتی ہے جس سے دل کی شریانوں کی بیماری ہوتی ہے۔
دل کا دورہ
اگر تختی پھٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو خون کا جمنا بن سکتا ہے۔کولیسٹرول کا جمنا پھٹنے کی جگہ پر خون کے بہاؤ کو روک سکتا ہے یا مکمل طور پر ٹوٹ سکتا ہے،اگر دل کے کسی حصے میں خون کا بہاؤ بند ہو جائے تو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دل کا دورہ ایک ہنگامی صورت حال ہے جسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔
فالج
ایک فالج اس وقت ہوتا ہے جب خون کا جمنا دماغ کے کسی حصے میں خون کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ یہ بھی ایک ہنگامی حالت ہے جسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔
مزید پڑھیں: چہرے اور بالوں میں چمک کے لیے کچن کے یہ پانچ مصالے استعمال کریں، نتائج آپ حیران کر دیں گے
نوٹ:
تمباکو نوشی اور الکحل
تمباکو نوشی ایچ ڈی ایل کو کم کرتی ہے اور ایل ڈی ایل کو بڑھاتی ہے۔ الکحل کا زیادہ استعمال کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈز کو بھی بڑھاتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول صحت کی دائمی حالتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ اس خطرے کو خوراک میں تبدیلیاں کرنے، باقاعدگی سے ورزش کرنے، سگریٹ نوشی اور الکحل کے استعمال کو کم کرنے، اور آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق باقاعدگی سے ٹیسٹ کروا کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)