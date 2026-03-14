گردے کی خرابی کے ابتدائی علامات کیا ہیں؟ بھارت میں گردے کی خرابی کتنی عام ہے؟
گردے کی بیماری ایک بہت سنگین بیماری ہے، اور اکثر اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔
Published : March 14, 2026 at 1:30 PM IST
گردے جسم کا ایک اہم عضو ہیں؛ وہ خون کو فلٹر کرتے ہیں، زہریلے مادوں جیسے یوریا، کریٹینائن اور تیزاب کے ساتھ ساتھ اضافی پانی کو بھی خارج کرتے ہیں، جسے بعد میں پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ مزید برآں، گردے جسم میں پانی اور معدنیات (جیسے سوڈیم اور پوٹاشیم) کے توازن کو برقرار رکھنے، بلڈ پریشر کو منظم کرنے اور ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے وٹامن ڈی کو فعال کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
گردے سیم کی شکل کے دو اعضاء ہیں، جن میں سے ہر ایک مٹھی کے سائز کے ہوتے ہیں، پیٹ کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف اور پسلیوں کے نیچے۔ ان کے بنیادی کاموں میں خون کو فلٹر کرنا، جسم سے اضافی پانی اور فاضل اشیاء کو پیشاب کی صورت میں خارج کرنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا اور جسم کے اندر الیکٹرولائٹس کے توازن کو برقرار رکھنا شامل ہیں۔ عام طور پر، دو گردے ہوتے ہیں؛ تاہم، صرف ایک صحت مند گردے سے معمول کی زندگی گزارنا ممکن ہے۔
تاہم جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں تو جسم کے اندر زہریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً، تھکاوٹ، سوجن، سانس لینے میں دشواری، متلی، جلد پر خارش، اور پیشاب کی عادات میں تبدیلی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس حالت کو بروقت اور مناسب علاج کے ذریعے سنبھالا جا سکتا ہے جیسے کہ ڈائیلاسز، گردے کی پیوند کاری، اور طرز زندگی میں تبدیلیاں۔
گردے کی خرابی کیا ہے؟
گردے کی خرابی (گردے کی ناکامی) کا مطلب ہے کہ گردے فضلہ کی مصنوعات اور خون سے اضافی سیال کو فلٹر کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب گردے کا 85-90 فیصد کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اچانک (شدید) یا آہستہ آہستہ (دائمی طور پر) ترقی کر سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات بلڈ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ڈائیلاسز یا گردے کی پیوند کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔
اینڈ اسٹیج گردے کی بیماری (ESKD)، یا اسٹیج 5 CKD، سی کے ڈی گردے کی خرابی کے سب سے شدید مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں گردے کا کام نمایاں طور پر کم ہوجاتا ہے اور جسم میں زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔ ڈائلیسس یا گردے کی پیوند کاری کے بغیر، یہ حالت جان لیوا ہے۔ تاہم، مناسب طبی علاج اور صحیح طرز زندگی کے انتخاب کے ساتھ، مریض اس حالت کے باوجود اچھی اور فعال زندگی گزار سکتے ہیں۔
ہندوستان میں گردے کی خرابی کتنی عام ہے؟
گردے کی خرابی ہندوستان میں ایک انتہائی سنگین اور مروجہ صحت کا مسئلہ ہے۔ ملک میں 130 ملین سے زائد افراد گردے کی بیماریوں سے متاثر ہیں، جس سے یہ چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔
گردے کی بیماری کے پانچ مراحل کیا ہیں (آخری مرحلے کے گردوں کی بیماری)؟
گردے کی بیماری کو آپ کے اندازے کے مطابق گلومیرولر فلٹریشن ریٹ (eGFR) کی بنیاد پر پانچ مراحل میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ای جی ایف آر کا تعین خون کے ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آپ کا ای جی ایف آر اس پیمائش کے طور پر کام کرتا ہے کہ آپ کے گردے کس قدر مؤثر طریقے سے فضلہ کی مصنوعات کو فلٹر کرتے ہیں۔ ایک عام ای جی ایف آر 90 سے زیادہ ہے۔ سب سے کم ممکنہ ای جی ایف آر 0 ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گردے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔
گردے کی بیماری کے پانچ مراحل ای جی ایف آر (گلومیرولر فلٹریشن ریٹ) پر مبنی ہیں جو کہ گردے کے کام کا ایک اشارہ ہے اور ان کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے:
مرحلہ I: آپ کا GFR 90 سے زیادہ ہے۔ اس مرحلے میں، آپ کے گردوں کو ہلکا نقصان ہوا ہے، پھر بھی وہ معمول کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔
مرحلہ II: آپ کا جی ایف آر 60 سے کم سے لے کر 89 تک ہے۔ آپ کے گردوں کو پہنچنے والا نقصان اسٹیج I کی نسبت زیادہ اہم ہے، لیکن وہ اب بھی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔
مرحلہ III: آپ کا GFR 30 سے کم سے لے کر 59 تک ہے۔ آپ کے گردے کا کام ہلکے یا شدید حد تک خراب ہو سکتا ہے۔
مرحلہ IV: آپ کا GFR 15 سے کم یا 29 تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے گردوں کی کام کرنے کی صلاحیت میں شدید خرابی ہے۔
مرحلہ V: آپ کا جی ایف آر 15 سے کم ہے۔ آپ کے گردے مکمل فیل ہونے کے قریب ہیں یا پہلے ہی فیل ہونے کی حالت میں ہیں۔ عام طور پر، یہ تب ہوتا ہے جب آپ علامات کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جی ایف آر 60 سے کم یا زیادہ سے زیادہ 89 ہوسکتا ہے۔ اسٹیج I کے مقابلے میں، آپ کے گردوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، پھر بھی وہ صحیح طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں۔
گردے کی خرابی کی ابتدائی انتباہی علامات کیا ہیں؟
گردے کی بیماری کے ابتدائی مراحل میں، بہت سے لوگ بہت کم یا بالکل بھی علامات کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔ تاہم، دائمی گردے کی بیماری (CKD) پھر بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، چاہے آپ بالکل ٹھیک محسوس کریں۔
گردے فیل ہونے کی علامات انسان سے دوسرے میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں تو، آپ کو درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ علامات کا سامنا ہو سکتا ہے:
ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ (کمزوری)
متلی اور الٹی
الجھن یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری
سوجن (ورم)، خاص طور پر آپ کے ہاتھوں، ٹخنوں، یا چہرے کے ارد گرد
پیشاب کی عادات میں تبدیلی
درد (پٹھوں کا کھچاؤ)
خشک یا خارش والی جلد
بھوک میں کمی، یا منہ میں دھاتی ذائقہ
گردے کی خرابی کے خطرے کے عوامل کیا ہیں؟
گردے کی خرابی کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو گردے کی خرابی کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ میں درج ذیل شرائط یا خصوصیات ہیں:
اگر آپ کو ذیابیطس ہے۔
اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے (ہائی بلڈ پریشر)
اگر آپ کو دل کی بیماری ہے۔
اگر آپ کے پاس گردے کی بیماری کی خاندانی تاریخ ہے۔
اگر آپ کے گردے میں ساختی اسامانیتا ہے۔
اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔
اگر آپ لمبے عرصے سے درد کم کرنے والی دوائیں لے رہے ہیں — بشمول اوور دی کاؤنٹر دوائیں جیسے کہ نان سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوائیں (NSAIDs)۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ETV بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)