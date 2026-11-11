لو بلڈ پریشر کو معمولی سمجھنا خطرناک، جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے، ماہرین کا انتباہ
ہائی بلڈ پریشر کی طرح لو بلڈ پریشر کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے
Published : November 11, 2026 at 9:53 AM IST
جسمانی سرگرمیوں کی کمی مناسب ورزش نہ کرنا اور غیر متوازن غذا وہ اہم وجوہات ہیں جن کے باعث ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر لوگ ہائی بلڈ پریشر کو خطرناک سمجھتے ہیں، جبکہ لو بلڈ پریشر کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ تاہم ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ کم فشار خون بھی کئی سنگین مسائل کا سبب بن سکتا ہے اور بعض حالات میں جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق لو بلڈ پریشر کو بھی ہائی بلڈ پریشر کی طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کم فشار خون کی صورت میں کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے روزمرہ غذا میں کن چیزوں کو شامل کرنا مفید ہوسکتا ہے۔
لو بلڈ پریشر کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟
ماہرین کے مطابق لو بلڈ پریشر جسم میں خون کی گردش متاثر ہونے کی علامت ہوسکتا ہے۔ عام طور پر ایک صحت مند فرد کا بلڈ پریشر 120/80 ایم ایم ایچ جی ہونا چاہیے، جبکہ 90/60 ایم ایم ایچ جی یا اس سے کم ریڈنگ کو کم فشار خون تصور کیا جاتا ہے۔ لو بلڈ پریشر بعض اوقات معمولی صحت کے مسائل سے لے کر سنگین پیچیدگیوں تک کا سبب بن سکتا ہے۔
میڈ لائن پلس کے مطابق لو بلڈ پریشر کی اہم علامات درج ذیل ہیں:
چکر آنا یا بے ہوشی طاری ہونا
تھکاوٹ اور سستی محسوس ہونا
متلی اور قے آنا
دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی
سینے میں درد
سانس لینے میں دشواری
جلد کا پیلا پڑنا
گردوں سے متعلق مسائل
دھندلا دکھائی دینا
ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
لو بلڈ پریشر میں کون سی غذائیں مفید ہیں؟
ماہرین صحت کے مطابق بعض غذائیں کم فشار خون کی علامات میں کمی اور بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مددگار ثابت ہوسکتی ہیں۔ خاص طور پر وٹامن بی 12، فولیٹ اور سوڈیم سے بھرپور غذاؤں کے ساتھ مناسب مقدار میں پانی پینا مفید سمجھا جاتا ہے۔
1۔ کشمش
ماہرین کے مطابق کشمش ایڈرینل غدود کے افعال میں مددگار ثابت ہوسکتی ہے اور بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں معاون ہے۔ اس کے لیے کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اسے اسی پانی کے ساتھ استعمال کریں۔
2۔ چقندر
چقندر میں نائٹریٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو خون کی شریانوں کو پھیلانے اور خون کی گردش بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ چقندر کو جوس یا سبزی کی صورت میں غذا کا حصہ بنایا جاسکتا ہے۔
3۔ دودھ اور بادام
ماہرین کا مشورہ ہے کہ بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر نرم کرلیں اور صبح دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ طریقہ مجموعی صحت کے لیے مفید ہوسکتا ہے اور بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔
4۔ نمک
کم بلڈ پریشر کے شکار افراد کے لیے مناسب مقدار میں نمک کا استعمال فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ نمک جسم میں پانی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق نمک اور لیموں ملا پانی بعض صورتوں میں فوری راحت فراہم کرسکتا ہے۔ تاہم نمک کی مقدار بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔
5۔ پانی
جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن لو بلڈ پریشر کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم کو مناسب مقدار میں پانی اور دیگر سیال اشیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
میو کلینک کے مطابق پانی خون کی مجموعی مقدار برقرار رکھنے اور جسم کو پانی کی کمی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
6۔ لہسن
ماہرین کے مطابق لہسن بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ اسے روزمرہ غذا میں شامل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق لہسن پٹھوں کو آرام پہنچانے اور خون کی شریانوں کو پھیلانے کے ذریعے بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ کم بلڈ پریشر کی صورت میں کافی، چاکلیٹ، کیلا اور کیوی جیسی غذاؤں کا استعمال بھی بعض افراد کے لیے فائدہ مند ہوسکتا ہے۔
طرز زندگی میں تبدیلی بھی ضروری
ماہرین کا کہنا ہے کہ لو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف مخصوص غذاؤں پر انحصار کافی نہیں، بلکہ طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا بھی ضروری ہے۔
ایک وقت میں زیادہ کھانا کھانے کے بجائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں وقفے وقفے سے غذا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر میں اچانک اتار چڑھاؤ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ متوازن غذا کا استعمال اور نمک کی مناسب مقدار برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔
ماہرین روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور مجموعی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔
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اہم احتیاط: لو بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نمک کی مقدار نہ بڑھائیں اور نہ ہی صرف غذاؤں کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بے ہوشی، سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔