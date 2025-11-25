جب دمہ کے مریضوں کو دمہ کا دورہ پڑتا ہے تو وہ کن علامات کا تجربہ کرتے ہیں؟ جانیں کہ یہ حالت کیوں ہوتی ہے
بدلتے موسم کے ساتھ دمہ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دمہ کے شکار افراد کے مسائل صرف دمہ تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ...
Published : November 25, 2025 at 11:16 AM IST
دمہ سانس کی ایک دائمی بیماری ہے جو سانس کی نالیوں میں سوزش اور تنگی کا باعث بنتی ہے، جس سے سانس کی قلت، کھانسی اور سینے میں جکڑن ہوتی ہے۔ دمہ صرف سردیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بدلتے موسموں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حالت ایئر ویز میں سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہوا کو پھیپھڑوں تک لے جاتی ہے، جس سے ہوا کا صحیح طریقے سے بہاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر بچوں اور نوعمروں کو متاثر کرتا ہے۔
موسم سرما کے دوران دمہ کی علامات میں اضافہ کو "سردیوں کا دمہ" کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرد، خشک ہوا ایئر ویز کو تنگ کر سکتی ہے اور جلن کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید برآں، اندرونی الرجی اور سانس کے انفیکشن (جیسے نزلہ اور فلو) بھی دمہ کی علامات کو متحرک کر سکتے ہیں، جس سے دمہ کا دورہ پڑ سکتا ہے۔
دمہ کی علامات کیا ہیں؟
دمہ کی علامات ہر شخص میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن بالغوں اور نوعمروں میں سب سے عام علامات میں شامل ہیں:
سانس لینے میں دشواری
گبھراہٹ
کھانسی
سینے کی جکڑن
سانس لینے میں دشواری (آرام کے وقت بھی)
دمہ سے متعلق کھانسی ہو سکتی ہے...
مخصوص اوقات میں (مثلاً، رات کو، صبح سویرے، یا سرد موسم میں)
کچھ سرگرمیوں کے بعد (مثلاً ورزش)
دمہ کے دورے کی علامات کیا ہیں؟
نیشنل ہارٹ، لنگ، اینڈ بلڈ انسٹی ٹیوٹ (NHLBI) کے مطابق، دمہ کے دورے کے دوران، ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی ہوا نہیں مل رہی ہے اور جیسے آپ تنکے سے سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہوا کی نالیوں میں سوجن، تنگ ہونے اور بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ علامات میں سانس لینے میں دشواری، گھرگھراہٹ، سینے میں جکڑن اور کھانسی شامل ہو سکتی ہے۔
دمہ کے شدید حملے کے دوران، آپ کو زیادہ سنگین علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے...
بولنے میں دشواری
ہونٹ نیلے ہونا
سانس لینے کی کوشش کرتے وقت بہت تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرنا
سانس لیتے وقت گلے یا سینے میں درد
نیند میں پریشانی
یہاں تک کہ اگر آپ کے علامات عام طور پر ہلکے ہیں، تب بھی آپ کو دمہ کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو دمہ کا شدید دورہ پڑتا ہے تو طبی مدد حاصل کریں۔
دمہ کی وجوہات اور روک تھام
دمہ ماحولیاتی اور جینیاتی عوامل کے امتزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے جن کا وزن زیادہ ہے، تمباکو نوشی، یا دیگر قسم کے دھوئیں سے دوچار ہیں۔ تمباکو نوشی یا دیگر آلودگیوں میں بھی دمہ متحرک ہو سکتا ہے، جیسا کہ کام سے متعلقہ عوامل جیسے کاشتکاری، ہیئر ڈریسنگ اور مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا استعمال ہو سکتا ہے۔
سیدھے الفاظ میں دمہ کے محرکات میں الرجی، دھواں، ناکافی ورزش اور تناؤ شامل ہیں۔ دمہ سے بچنے کے لیے، دھول اور مٹی سے بچیں، سگریٹ نوشی ترک کریں، اور فلو کی ویکسین لگائیں۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھنا اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)+