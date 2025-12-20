وہ کون سی 5 غلطیاں ہیں جن سے آپ کو صبح اٹھتے ہی پرہیز کرنا چاہیے؟ ماہرین سے جانیں
جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ہ سکتا ہے آپ کچھ ایسی غلطیاں کررہے ہوں جو آپ کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرسکتے ہیں...
Published : December 20, 2025 at 10:14 AM IST
ان دنوں ہر کوئی کام میں مصروف ہے۔ کچھ لوگ جاگتے ہی چائے یا کافی پیتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر دفتر چلے جاتے ہیں۔ مزید برآں، کچھ لوگ صبح کے وقت کئی دوسری غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے جسمانی اور ذہنی صحت دونوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ایک ماہر سے جانیں کہ صبح اٹھتے وقت کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔
صبح اٹھتے وقت کن غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
پیٹھ کے بل لیٹنا:
کچھ لوگ پیٹھ کے بل لیٹ کر اٹھتے ہیں اور اسی حالت میں اٹھتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیدار ہونے کے فوراً بعد اپنے دائیں جانب لیٹ جانا بہتر ہے۔ تھوڑی سی حرکت خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور آپ کو دن بھر زیادہ توانائی بخشے گی۔
کام کی فکر:
کچھ لوگ جلدی اٹھتے ہیں اور دفتر پہنچنے تک نان اسٹاپ کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اکثر ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، رات سے پہلے اگلے دن کی تیاری کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جیسے سبزیاں کاٹنا اور کام کے کپڑے کا انتخاب۔ اس سے آپ کو اگلی صبح بغیر کسی تناؤ کے پرسکون طور پر جاگنے میں مدد ملے گی اور آپ کو اپنے کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔
ناشتہ چھوڑنا:
دفتر کی ہلچل کی وجہ سے ناشتہ نہ چھوڑیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ناشتہ نہ کرنا آپ کے مدافعتی نظام پر منفی اثر ڈالتا ہے اور موٹاپے اور ذیابیطس جیسے سنگین مسائل کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے جاگنے کے وقت کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ناشتے کے لیے کافی وقت ہوگا۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق ناشتہ چھوڑنے سے کمر اور باڈی ماس انڈیکس (BMI) دونوں متاثر ہوتے ہیں۔
جاگتے ہی اپنا موبائل فون استعمال کرنا:
بہت سے لوگ جاگتے ہی اپنے موبائل فون کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسمارٹ فونز میں بہت سی منفی معلومات ہوتی ہیں جو آپ کا موڈ خراب کرسکتی ہیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک کوئی اہم کال یا میسج نہ ہو، بہتر ہے کہ جاگنے کے فوراً بعد اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اس کے بجائے صبح کچھ دیر کے لیے کتاب پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس سے آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے میں مدد ملے گی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ فیلڈنگ گریجویٹ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دن کا آغاز منفی خیالات سے کرنے سے مزاج، تخلیقی صلاحیت، پیداواری صلاحیت اور خود اعتمادی میں کمی آتی ہے۔
وارم اپ کے ساتھ شروع کریں:
صبح کی ورزش دن کے لیے درکار توانائی اور تحریک فراہم کرتی ہے۔ کچھ لوگ جاگتے ہی وزن اٹھانا اور دیگر بھرپور ورزشیں کرنا شروع کردیتے ہیں، جو کہ پٹھوں کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ نیند کے دوران غیر فعال رہنے سے جاگتے ہی پٹھے اور ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ایک ساتھ بہت زیادہ وزن اٹھانے یا بھرپور ورزش کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ حرکت کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا، ورزش، یوگا، یا مراقبہ سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونا اچھا ہے۔ یہ پٹھوں کو آرام کرنے میں مدد کرتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔)