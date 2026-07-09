کیا ہڈیوں میں بھی کینسر ہو سکتا ہے؟ ابتدائی علامات اور وجوہات جانیں
سائنونس کا کینسر ایک سنگین بیماری ہے۔ اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جانیں اس کا علاج کیا ہے
Published : July 9, 2026 at 2:37 PM IST
آپ نے چھاتی، منہ، پھیپھڑوں، گردے اور جگر کے کینسر کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سائنوس کینسر کے بارے میں سنا ہے؟ سائنوس کینسر بھی ایک سنگین حالت ہے جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو بہت کم معلومات ہوتی ہیں۔ یہ کینسر ناک کے پیچھے اور آس پاس کھوپڑی کی ہڈیوں کے اندر واقع ہوا سے بھرے خالی جگہوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سائنوس کے کینسر کی وجوہات علامات اور علاج کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہ رپورٹ پڑھیں۔
نوسل کینسر اور سائنوس کینسر کیاہے
نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق سائنوس کا کینسر ناک کی گہا (وہ راستہ جس سے ہوا گلے تک جاتی ہے) میں ناک کے پیچھے اور پیراناسل سائنوس میں واقع ہوتا ہے۔ سائنوس کو متاثر کرنے والے کینسر کو سر اور گردن کے کینسر کے تحت درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مہلک (کینسر والے) خلیات تیار ہوتے ہیں۔
دوسرے لفظوں میں نوسل اور سائنوس کینسر ایسی بیماریاں ہیں جن میں کینسر کے خلیے ناک کی گہا(نوسل کیویٹی) یا پیراناسل سائنوس کے اندر پائے جاتے ہیں۔
ہندوستان میں کیسز کی تعداد
ناک اور پراناسل سائنوس کا کینسر ہندوستان میں بہت کم ہوتا ہے، جو سر اور گردن کے تمام کینسروں میں سے صرف 1% سے 2% ہوتا ہے۔ سرکاری ہندوستانی اعدادوشمار الگ سے سائنوس کینسر کے کیسوں کی صحیح سالانہ تعداد کی اطلاع نہیں دیتے ہیں۔ تاہم عالمی سطح پر واقعات کی شرح تقریباً 4.2 واقعات فی ملین افراد پر ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہر سال صرف چند ہزار واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔
ناک اور ہڈیوں کے کینسر کی علامات
NHS این ایچ ایس ویب سائٹ کے مطابق، ابتدائی مراحل میں، ناک اور ہڈیوں کا کینسر عام طور پر صرف ناک کو متاثر کرتا ہے۔ یہ درج ذیل علامات کا باعث بن سکتا ہے۔
ناک کے ایک طرف مسلسل رکاوٹ
ناک سے خون بہنا
سونگھنے کی صلاحیت میں کمی
ناک یا گلے سے بلغم کا اخراج جس میں خون ہو سکتا ہے۔
جیسے جیسے کینسر بڑھتا ہے، یہ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے اور درج ذیل مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
ڈبل وژن
ایک آنکھ سے پانی آنا۔
آنکھوں کا ابھار
بینائی کا کچھ نقصان
اگر کینسر سر اور گردن کے دوسرے حصوں میں پھیلتا ہے، تو یہ دیگر علامات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ان میں شامل ہیں...
چہرے کا مستقل درد اور بے حسی
منہ کھولنے میں دشواری
ایک یا زیادہ دانتوں کا ڈھیلا ہونا
کان میں درد یا دباؤ کا احساس
گردن کے غدود کی سوجن
ناک میں درد
چہرے، ناک، یا منہ کے اندر اوپری حصے میں ایک گانٹھ (تالو)
نوسل اور سائنوس کینسر کی کیا وجوہات ہے
ناک کی گہا یا سینوس کا کینسر جین کی تغیرات یا ماحولیاتی عوامل سے ہو سکتا ہے۔ ماہرین ناک اور سائنوس کے ٹیومر میں ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) کے انفیکشن کے کردار اور اثرات کے بارے میں سرگرمی سے تحقیق کر رہے ہیں۔
ناک اور سینوس کے HPV سے وابستہ کینسر
پتریل خلیہ سرطان
HPV سے وابستہ ملٹی فینوٹائپک کارسنوما
سینوناسل غیر تفریق کارسنوما (SNUC)
ناسوفرینجیل کارسنوما
چھوٹے سیل کارسنوما
ناک اور سائنوس کے کینسر کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟
جانس ہاپکنز میڈیسن کے مطابق، امیجنگ تکنیک (جیسے ایکس رے، ایم آر آئی، اور سی ٹی اسکین) ناک اور سائنوس کے کینسر کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور ٹیومر کی بایپسی کی جاتی ہے۔ بعض اوقات، بایپسی کلینک میں (اسکوپنگ) کے دوران کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے معاملات میں، اسے آپریشن روم میں انجام دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
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ناک اور ہڈیوں کے کینسر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟
ناک اورسائنوس کے کینسر کے علاج میں سرجری، کیموتھراپی اور ریڈی ایشن تھراپی کا مجموعہ شامل ہو سکتا ہے۔ اگر ٹیومر کو ہٹانے کے لیے سرجری کی ضرورت ہو تو، آپ کا سرجن سرجری" کر سکتا ہے۔ سرجری میں کینسر والے ٹیومر کے ٹشو کو ہٹانے کے لیے ایک اینڈوسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہےنتھنوں کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے
آپ کے علاج کے منصوبے میں ریڈیئیشن تھراپی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیموتھراپی اکثر سائنوناسل ٹیومر کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اس قسم کے علاج کا اچھا جواب دیتے ہیں۔ ان مریضوں کے لیے امیونو تھراپی کا استعمال تحقیق اور کلینیکل ٹرائلز کا ایک فعال شعبہ ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)