کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟
رات کے وقت ہاتھوں اور پیروں میں جلن ہونا یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہونے کی بڑی علامت ہوسکتی ہے،طرز زندگی میں تبدیلی ضروری ہے۔
Published : January 1, 2026 at 8:27 AM IST
یورک ایسڈ جسم کا فضلہ ہے۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب جسم ہمارے کھانے میں پائے جانے والے purines پورینیس نامی کیمیکل کو توڑ دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر یورک ایسڈ خون میں گھل جاتا ہے اور گردوں کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے، پھر پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جب اس کی سطح بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا جب گردے اسے صحیح طریقے سے خارج نہیں کر پاتے تو یورک ایسڈ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعد ازاں جوڑوں اور بافتوں کے گرد سوئی کی طرح کرسٹل بناتا ہے جس سے سوزش، درد اور گاؤٹ جیسے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
آئیے اس رپورٹ میں جانتے ہیں کہ جب جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو یہ مسئلہ اکثر ہاتھوں، پیروں اور جسم کے دیگر حصوں کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار آپ کے ہاتھوں، پیروں اور جسم کے دیگر حصوں کو متاثر کرتی ہے جیسے...
جوڑوں کا درد اور سوجن (گاؤٹ)
ماہرین کا کہنا ہے کہ یورک ایسڈ کی اعلی سطح کی ایک اہم علامت اچانک، شدید جوڑوں کا درد ہے، خاص طور پر پیر میں، جسے گاؤٹ کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ حالت گھٹنوں، کہنیوں، کلائیوں اور انگلیوں کے دوسرے جوڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ درد اکثر صبح یا آرام کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ دیگر علامات میں جوڑوں میں سوجن، لالی، گرمی اور اکڑن شامل ہیں اور یہ گردے کی پتھری اور تھکاوٹ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے طبی مشورہ اور طرز زندگی میں تبدیلیاں ضروری ہیں۔
بے حسی یا جھنجھناہٹ
ماہرین کا کہنا ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار نہ صرف جوڑوں کے درد کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ بے حسی یا جھنجھناہٹ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ کرسٹل اعصاب میں جمع ہو سکتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اکثر ہاتھوں اور پیروں میں محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات اسے نیوروپتی سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ سنگین مسائل جیسے گاؤٹ اور گردے کی پتھری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
جلد کے نیچے گانٹھ
ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل مدتی ہائی یورک ایسڈ کی سطح کچھ لوگوں میں سخت گانٹھوں کی نشوونما کا سبب بن سکتی ہے جسے ٹوفی کہتے ہیں۔ اس سے جوڑوں میں درد، سوجن اور لالی ہو سکتی ہے، خاص طور پر پیر کے بڑے حصے میں۔ ان علامات کو نظر انداز کرنا صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک تحقیق کے مطابق ٹوفی سوئی نما کرسٹل کے ذخائر ہیں جو جلد کے نیچے، جوڑوں اور دیگر اعضاء میں سخت گانٹھیں بناتے ہیں۔ اگر یہ ٹوفی بڑے ہو جائیں تو یہ تکلیف، درد اور جوڑوں کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔
پاؤں یا ہتھیلیوں میں جلن
ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں میں یورک ایسڈ کی سطح زیادہ ہوتی ہے ان کے پیروں کے تلووں یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پیروں یا ہاتھوں میں جلن، مسلسل درد، سوجن اور سرخی یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار کی عام علامات ہیں، جو جوڑوں میں یورک ایسڈ کرسٹل کے ذخائر (گاؤٹ) یا جلد کے نیچے رگوں میں جلن کی وجہ سے ہوسکتی ہیں، خاص طور پر پیر کے ٹخنوں میں اس حالت کو سنبھالنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا ضروری ہے۔
گردے کی پتھری۔
کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ یورک ایسڈ گردوں میں کرسٹلائز کر سکتا ہے اور پتھری بنا سکتا ہے۔ یہ پتھری کمر کے نچلے حصے میں شدید درد کے ساتھ ساتھ پیشاب کرتے وقت جلن یا درد کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حالت سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا ضروری ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)