وٹامن کے کی کمی درجنوں سنگین بیماریوں کا خدشہ، ماہرین سے جانیں ابتدائی علامات اور احتیاطی تدابیر
Published : March 5, 2026 at 2:36 PM IST
وٹامن کے ایک ضروری غذائیت ہے جو خون کے جمنے، ہڈیوں کی صحت اور دل کے کام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وٹامن جسم کے مردہ خلیات کو ہٹانے اور نئے بنانے کے عمل میں اہم ہے۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تاہم، یہ وٹامن سی یا ڈی سے کم ضروری ہے اور اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی کمی لوگوں کو بیماری کا زیادہ شکار بناتی ہے۔ وٹامن کے کی کمی آسٹیوپوروسس، فریکچر، دل کی بیماری، بہت زیادہ خون بہنا، اور مسوڑھوں یا جلد میں خون کے دھبوں کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وٹامن کے کی کمی کی علامات کے بارے میں...
وٹامن کے کی دو قسمیں ہیں:
کے ون، جو خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے، اور کے ٹو، جو کیلشیم کو نرم بافتوں میں ذخیرہ کرنے کی بجائے ہڈیوں تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی زخموں کا سبب بن سکتی ہے، جو صحت کے مسائل جیسے بار بار خون بہنا، کمزور ہڈیاں اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان انتباہی علامات کو جلد پہچاننا اور سپلیمنٹس یا طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے ان کا تدارک طویل مدتی مسائل سے بچا سکتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق وٹامن کے کی کمی بہت زیادہ خون بہنے، ہڈیوں کی کمزور نشوونما، آسٹیوپوروسس اور دل کی بیماری کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔
بار بار خراشیں: وٹامن کے کی کمی کی سب سے عام علامت بغیر کسی ظاہری وجہ کے یا معمولی چوٹوں کی وجہ سے جلد کا آسانی سے اور بار بار اکھڑتی ہے۔
بہت زیادہ ماہواری سے خون آنا: ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن کے کی کمی ماہواری میں بہت زیادہ خون آنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگرچہ زیادہ خون بہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن وٹامن K کی کمی کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔
ناخنوں کے نیچے خون کے چھوٹے جمنے کے دھبے: انگلیوں یا پیروں کے ناخنوں کے نیچے سیاہ لکیریں اور خون کے چھوٹے جمنے وٹامن کے کی کمی کی ہلکی علامت ہو سکتے ہیں۔ یہ ان سفید دھبوں سے مختلف ہیں جو چوٹ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ بغیر چوٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا خون بہنا خون کی شریانوں کی کمزوری اور خون جمنے والے عوامل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ براہ راست خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ ایک واضح علامت سمجھا جاتا ہے کہ جسم میں خون ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔
مسوڑھوں سے خون آنا: ماہرین کا کہنا ہے کہ برش یا فلاسنگ کے دوران مسوڑھوں سے خون آنا وٹامن کے کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر، دانتوں کی باقاعدہ صفائی کے دوران مسوڑھوں سے خون نہیں نکلتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وٹامن کے کی سطح کم ہوتی ہے تو خون کی شریانیں کم لچکدار ہو جاتی ہیں اور زیادہ آسانی سے خون بہنے لگتا ہے۔ اگر دانتوں کی صفائی کی عادات کو تبدیل کیے بغیر خون بہنا بڑھتا ہے، تو اس علامت پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر دانتوں کی باقاعدہ دیکھ بھال کے باوجود مسوڑھوں سے خون جاری رہتا ہے تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
پاخانہ میں خون: ماہرین کا کہنا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب میں خون وٹامن کے کی کمی کی سنگین علامت ہے۔ پاخانہ اور گلابی پیشاب میں سرخ لکیریں نظام ہضم یا پیشاب کی نالی میں خون بہنے کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔
آسٹیوپوروسس:
وٹامن K-2 ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایسے پروٹین کو متحرک کرتا ہے جو جسم کو کیلشیم کے صحیح استعمال میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر، osteocalcin نامی پروٹین کیلشیم کو ہڈیوں سے جوڑتا ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے۔ healthdirect.gov.au کی ایک تحقیق کے مطابق، مناسب K-2 کے بغیر، کیلشیم ہڈیوں میں مناسب طریقے سے جذب نہیں ہو سکتا، جس سے آسٹیوپوروسس اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وٹامن K-2، کیلشیم اور وٹامن D-3 کے ساتھ، ہڈیوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
نرم بافتوں میں کیلشیم کا جمع ہونا:
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب وٹامن K-2 کی سطح کم ہوتی ہے تو کیلشیم ہڈیوں کی بجائے نرم بافتوں میں جمع ہوجاتا ہے۔ یہ شریانوں، دل کے والوز، یا گردوں میں ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ دل اور گردے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
تھکاوٹ اور کمزوری: ماہرین کا کہنا ہے کہ تھکاوٹ یا کمزوری بعض اوقات وٹامن کے کی کمی کی علامت ہوسکتی ہے۔ یہ جسم میں بار بار مائکرو بلیڈ یا کم کیلشیم کی سطح کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ یہ تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ تھکاوٹ کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وٹامن کے جیسے غذائی اجزاء کی کمی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو دیگر علامات کے ساتھ مسلسل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔
کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ پتوں والی سبزیاں، بروکولی اور برسلز انکرت وٹامن کے کے بہترین قدرتی ذرائع ہیں۔ تاہم ماہرین کا مشورہ ہے کہ سپلیمنٹس صرف طبی نگرانی میں لیں۔ غذا میں تبدیلیاں کرکے، صحت کے کسی بھی بنیادی مسائل کی نشاندہی کرکے، اور ماہر سے مشورہ حاصل کرکے اس کا بہترین انتظام کیا جاسکتا ہے۔
(ڈسکلیمر : یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)