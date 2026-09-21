وٹامن ڈی کی کمی نہ صرف ہڈیوں کے لیے، بلکہ دل کے لیے بھی ہے خطرناک، جانیں کیا کہتے ہیں ماہرین؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اس رپورٹ میں جانیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے...
Published : September 21, 2026 at 1:43 PM IST
حیدرآباد: یہ سبھی جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی (D) ہڈیوں اور پٹھوں (مسلز) کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، جسم میں اس کا کردار صرف ہڈیوں کی صحت تک ہی محدود نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مدافعتی نظام (امیون سسٹم) کو مضبوط بناتا ہے اور بار بار ہونے والے انفیکشن اور موسم کے ساتھ ہونے والی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے، ذہنی تناؤ (اسٹریس) اور ڈپریشن جیسے مسائل کو روکنے اور دل کی بیماری کا خطرہ کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے باوجود، آج بہت سے لوگ وٹامن ڈی (D) کی کمی سے جوجھ رہے ہیں، جس کی وجوہات گھر یا آفس میں زیادہ وقت گزارنا، دھوپ نہ ملنا اور کھانے پینے کی خراب عادتیں ہیں۔
اس سلسلے میں، ماہرین مسلسل دل کی صحت پر وٹامن ڈی (D) کے اثرات پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جسم میں وٹامن ڈی (D) کی کمی سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے، اچھی صحت کے لیے وٹامن ڈی (D) کی صحیح سطح (لیول) برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔
کیا وٹامن ڈی کی کمی دل کو متاثر کرتی ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں وٹامن ڈی (D) کی کمی سے دل سے جڑے کچھ مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دل اور خون کی شریانوں (بلڈ ویسلز) کے لیے فائدہ مند ہونے کے علاوہ، وٹامن ڈی (D) جسم کے کئی دیگر ضروری کاموں میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صرف وٹامن ڈی (D) کی کمی سے ہی دل کی بیماری ہوتی ہے۔
دل کی صحت کئی دوسرے عوامل پر بھی منحصر ہوتی ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس (شوگر)، موٹاپا، تمباکو نوشی (اسموکنگ)، جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور غیر صحت بخش طرزِ زندگی (لائف اسٹائل) شامل ہیں۔ 'نیشنل لائبریری آف میڈیسن' کے مطابق، وٹامن ڈی کی کمی سوکھے کی بیماری (رکیٹس)، آسٹیوملیشیا، ہڈیوں کے بھربھرے پن (آسٹیوپوروسس)، جلد کی بیماریوں اور دل کے امراض (کارڈیو ویسکولر ڈیزیز) جیسی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جڑی ہوئی ہے۔
'کلیولینڈ کلینک' کے مطابق، وٹامن ڈی کی کمی کی عام علامات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:
- مسلسل تھکن
- بار بار انفیکشن ہونا
- ہڈیوں اور کمر میں درد
- چلنے پھرنے میں دشواری
- مزاج کا بدلنا (موڈ سوئنگز)
- پٹھوں (مسلز) میں درد یا کمزوری
- ہڈیوں کی کثافت (ڈینسٹی) کم ہونے کا خطرہ بڑھ جانا
وٹامن D کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں وٹامن ڈی (D) کی سطح کو درست رکھنے کے لیے طرزِ زندگی (لائف اسٹائل) اور مناسب غذائیت، دونوں ہی ضروری ہیں۔
سورج کی روشنی: 'نیشنل لائبریری آف میڈیسن' روزانہ صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان کم از کم 15 سے 30 منٹ تک دھوپ میں بیٹھنے کا مشورہ دیتی ہے۔
کھانے پینے کی عادتیں: ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی غذا میں مچھلی، انڈے، وٹامن ڈی سے بھرپور اناج (سیریلز) اور دودھ کو شامل کریں، کیونکہ یہ وٹامن ڈی سے مالامال ہوتے ہیں۔ 'میڈ لائن پلس' کے مطابق، سالمن، ٹونا اور میکریل جیسی چربی والی مچھلیاں (فیٹی فش) وٹامن ڈی (D) کا بہترین ذریعہ ہیں۔
متوازن غذا: اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے، تمام ضروری غذائی اجزاء سے بھرپور متوازن غذا لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
سپلیمنٹس: ماہرین کی رائے ہے کہ وٹامن ڈی (D) کے سپلیمنٹس صرف ڈاکٹر کے مشورے پر ہی لینے چاہئیں، کیونکہ ان کے زیادہ استعمال سے جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
یہ احتیاطی تدابیر بے حد ضروری ہیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی جسم کے کئی اہم کاموں کے لیے ضروری ہے، جن میں نہ صرف ہڈیوں کی صحت بلکہ دل کی صحت بھی شامل ہے۔ اگرچہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی اور دل کی بیماری کے درمیان تعلق ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ کمی دل کی صحت کو متاثر کرنے والے کئی عوامل میں سے صرف ایک عامل ہے۔
تاہم، ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ باقاعدگی سے دھوپ میں بیٹھنا، غذائیت سے بھرپور خوراک لینا اور ضرورت پڑنے پر طبی مشورہ حاصل کرنا جسم میں وٹامن ڈی کی صحت مند سطح کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس سے مجموعی صحت (اوور آل ہیلتھ) کو فروغ ملتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعہ اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا سب سے بہتر ہوگا۔)