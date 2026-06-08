بالوں کی نشوونما کے لیے دار چینی کا پانی ایسے کریں استعمال، آپ کو 12 ہفتوں میں نظر آئیں گے نتائج
دار چینی کاپانی پینے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور خشکی کو کم کرنےمیں مدد ملتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں...
Published : June 8, 2026 at 8:22 PM IST
حیدرآباد: روزمیری واٹر سے لے کر چاول کے پانی تک بالوں کے قدرتی علاج کمرشل بیوٹی سیکٹر میں مقبول ہو رہے ہیں اور ہندوستانی اجزاء اور روایتی علاج دنیا بھر میں مقبول ہو رہے ہیں۔ جڑی بوٹیاں جو طویل عرصے سے ہندوستانی کھانوں اور آیوروید میں ایک اہم مقام رہی ہیں اب بالوں کی دیکھ بھال کے معمولات کا لازمی حصہ بن رہی ہیں۔ دار چینی کا پانی، خاص طور پر، انٹر نیٹ پر سرخیاں بٹور رہا، جو آیوروید میں اپنی دواؤں کی خصوصیات کے لیے طویل عرصے سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت سے خوبصورتی پر اثر انداز کرنے والے اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ دار چینی کا پانی بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے، بالوں کے جھڑنے کو کم کرتا ہے اور کھوپڑی کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے...
دار چینی ہمارے کچن میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ آیوروید میں دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ معروف نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر سریلاتھا کا کہنا ہے کہ دار چینی میں موجود قدرتی انسولین خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ مزید برآں، دار چینی میں متعدد غذائی اجزاء شامل ہیں، جن میں فلیوونائڈز شامل ہیں، جن میں اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی ٹیومر، اینٹی سوزش اور کینسر کے خلاف خصوصیات ہیں۔ دار چینی ہاضمے کو بہتر کرتی ہے اور جسم میں چربی کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ دار چینی دانت کے درد اور سوزش کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
مزید برآں، دار چینی میں سنامل ڈیہائیڈ نامی ایک مرکب ہوتا ہے، جو بالوں کے پٹکوں میں خون کی گردش کو بہتر بنا کر، سوجن کو کم کرنے، بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے، اور کھوپڑی کے مائکرو بایوم کو متوازن بنا کر صحت مند کھوپڑی کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ان خصوصیات پر عمل کرنے سے، یہ بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ یہ کھوپڑی کی سوزش کو کم کرکے بالوں کے جھڑنے کو بھی روکتا ہے، جس کا تعلق اکثر بالوں کے گرنے سے ہوتا ہے۔ دار چینی کے پانی میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو جلن کو دور کرتی ہیں اور بالوں کی نشوونما کے لیے صحت مند ماحول پیدا کرتی ہیں۔
دار چینی کا پانی بنانے کا طریقہ
دار چینی کا پانی بنانے کے لیے، آپ کو دار چینی کے دو ٹکڑوں کی ضرورت ہوگی۔ انہیں دو کپ پانی میں ہلکی آنچ پر 15 منٹ تک ابالیں اور مکسچر کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد پانی کو چھان کر اسپرے بوتل میں ڈال دیں۔ آپ دار چینی کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کھانے کا چمچ پاؤڈر دو کپ گرم پانی میں مکس کریں۔ مرکب کو رات بھر پانی میں رہنے دیں اور استعمال کرنے سے پہلے چھان لیں۔
اس کا استعمال کیسے کریں؟
آپ اسے براہ راست سر کے اسپرے کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں۔ اسے لگائیں، 5 منٹ تک ہلکے سے مساج کریں، اور آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ پھر اسے ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ اسے استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ بالوں کو دھونا ہے۔ شیمپو کرنے کے بعد اسے سر اور بالوں پر لگائیں، اسے کچھ منٹ لگا رہنے دیں، اور پھر ہلکے کنڈیشنر سے دھو لیں۔ آخر میں، بہتر غذائیت کے لیے، اسے ناریل کے تیل، روزمیری کے تیل، بادام کے تیل اور کیسٹر کے تیل کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کس کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہئے؟
اگر آپ کی کھوپڑی پر ایکزیما یا چنبل ہے، دار چینی سے الرجی ہے، کھلے زخم ہیں، یا آپ کی کھوپڑی بہت حساس ہے، تو دار چینی کا پانی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ آخر میں، اسے ہفتے میں صرف دو بار استعمال کریں اور ہمیشہ دار چینی کے آمیزے کو پتلا کریں۔ اسے کم از کم 12 ہفتوں تک باقاعدگی سے استعمال کریں اور خون کی بہتر گردش کے لیے سر کی جلد کے تیل سے مالش کریں۔
احتیاط:
دار چینی میں گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ جلن سے بچنے کے لیے اسے کبھی بھی سیدھے کھوپڑی پر نہ لگائیں۔ اسے ہمیشہ ناریل کے تیل، زیتون کے تیل یا شہد میں ملا کر ہیئر ماسک کے طور پر استعمال کریں۔