اے سی یا کولر: آپ کو بارش کے موسم میں کس کا استعمال کرنا چاہئے؟
مانسون کا سیزن ہے، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا آپشن چنا جائے، اے سی یا کولر؟ یہاں جانیں
Published : July 13, 2026 at 3:48 PM IST
جہاں مانسون چلچلاتی گرمی سے راحت لاتا ہے، وہیں یہ کئی چیلنجز بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ زیادہ نمی اور درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ گھر کے اندر آرام سے رہنا مشکل بنا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں، صحیح کولنگ سسٹم کا انتخاب بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں، ہم پتہ کرتے ہیں کہ مانسون کے دوران ایئر کولر یا اے سی زیادہ فائدہ مند کیا ہے؟
ایئر کولر یا اے سی: کون زیادہ فائدہ مند؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ ائیر کنڈیشنر (اے سی) مانسون کے دوران زیادہ نمی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چپچپاہٹ میں ائیر کولر کے مقابلے میں زیادہ آرام فراہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے سی نہ صرف کمرے کا درجہ حرارت ٹھنڈا رکھتا ہے بلکہ اضافی نمی (نمی) کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے برعکس، کولر پانی کے بخارات کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ برسات کے موسم میں، یہ ہوا میں زیادہ نمی کا اضافہ کرتا ہے جو پہلے سے مرطوب ہے، جس سے کمرے میں چپچپاپن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔
اگر آپ صحت کے مسائل جیسے ہڈیوں کے مسائل، درد شقیقہ، نزلہ یا کھانسی سے دوچار ہیں، تو ماہرین ائیرکنڈیشنر استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے درد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے بجائے، وہ پانی کے پمپ کو بند کرتے ہوئے ایئر کولر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ ایئر کولر کو صرف 'فین موڈ' میں چلایا جانا چاہیے۔ کولر کا استعمال کرتے وقت کھڑکی یا دروازے کو تھوڑا سا کھلا رکھنا چاہیے تاکہ کمرے کی نمی باہر نکل سکے اور تازہ ہوا کمرے میں داخل ہو سکے۔
مانسون کے دوران اے سی کا استعمال کیسے کریں
مانسون میں، آپ کو اپنے اے سی کو ہمیشہ 'ڈرائی موڈ' میں چلانا چاہیے۔ یہ موڈ کمرے کے درجہ حرارت کو تیزی سے کم کیے بغیر ہوا سے اضافی نمی جذب کرتا ہے، اس طرح بجلی کی بچت ہوتی ہے۔ یہی نہیں، درجہ حرارت کو 25 اور 26 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھنا بہتر ہے، کیونکہ اس موسم میں باہر کا درجہ حرارت گرم نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ مانسون کے دوران فنگل اور بیکٹیریا کی افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اپنے اے سی فلٹرز کو باقاعدگی سے صاف کرنا نہ بھولیں۔
اس کا خاص خیال رکھیں
کچھ لوگوں کو 16 اور 18 ڈگری سیلسیس کے درمیان درجہ حرارت پر اے سی چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کمرے کو زیادہ ٹھنڈا کرتا ہے لیکن ایسا کرنے سے کمپریسر پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور بجلی کی زیادہ کھپت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (بی آئی ایس) اے سی کو 24 اور 26 ڈگری سیلسیس کے درمیان چلانے کی تجویز کرتا ہے۔ یہ بہتر ٹھنڈک کو یقینی بناتا ہے اور اے سی بھی طویل مدت تک چلے گا۔
ماہرین کے مطابق اگر آپ اپنا ایئر کنڈیشنر 24 ڈگری سیلسیس پر چلاتے ہیں تو اس سے بجلی کی زیادہ بچت ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ اے سی کا درجہ حرارت صرف ایک ڈگری بڑھانے سے بجلی کی کھپت چھ فیصد کم ہو جاتی ہے۔ لہذا، اے سی کو 24 ڈگری سیلسیس پر سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بجلی کے استعمال میں 18 فیصد تک کمی کر رہے ہیں۔ اے سی کا درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس سے کم رکھنے سے صحت پر منفی اثرات بھی کم پڑیں گے۔ اے سی کو کم ڈگری سیلسیس پر چلانے سے ممکنہ طور پر سانس لینے میں دشواری اور بعض صورتوں میں جلد سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
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