کن حالات میں رمضان میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اسلام میں روزے کی چھوٹ کہاں دی گئی
رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔اس مہینے میں ہر مسلمان روزے رکھتا ہے۔ تاہم جانئے کہ کن حالات میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
Published : February 20, 2026 at 7:53 AM IST
رمضان کا مہینہ خود پر قابو پانے اور سماجی اتحاد کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران دنیا بھر کے مسلمان فجر سے شام تک روزہ رکھتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں صدقہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا نواں اور مقدس ترین مہینہ ہے، جس کا اختتام عید الفطر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دن کا آغاز سحری کے کھانے سے ہوتا ہے اور افطار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسلامی اسکالر عبدالرحمن شمس کے مطابق رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنا ہر بالغ اور صحت مند مسلمان پر لازم ہے۔ تاہم آج کی اس خبر میں جانیں کہ کن حالات میں قرآن و سنت کے مطابق رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہئیں۔
اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟
عبدالرحمٰن شمس کا کہنا ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، جو اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ قاعدہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ بیماری، حمل، سفر یا دیگر مشکل حالات کی وجہ سے روزہ توڑنا اور پھر بعد میں روزے کی قضا یا فدیہ (غریبوں کو کھانا کھلانا) رحمت اور بخشش کی صورت ہے اور عبادت کو نقصان کی بجائے رحمت بناتی ہے۔
واضح رہے کہ عبادت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر رحمدلی اور فہم پر مبنی ہے۔ جب روزے سے نقصان یا شدید مشکلات کا خطرہ ہو تو اپنے حالات کے مطابق روزے میں تاخیر یا ترمیم جائز ہے۔ اسلام کے مطابق حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اگر اپنے یا اپنے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔
اگر کسی شخص کو کوئی عارضی بیماری ہو، جیسے فلو یا کوئی معمولی انفیکشن، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ افطار کر لے، تاہم، دائمی بیماریوں کے لیے جن کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی، وہ روزہ مکمل نہیں کرتے بلکہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹنے والے دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔
وہ بوڑھے مسلمان جو بغیر کسی مشکل کے روزہ نہیں رکھ سکتے، مستثنیٰ ہیں۔ انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے، تو وہ سردیوں کے چھوٹے مہینوں میں یا صرف ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں جب وہ صحت یاب ہوں۔
طویل سفر کرنے والوں کو بغیر کسی گناہ کے روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ چھوڑے ہوئے دنوں کی قضا بعد میں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر، کوئی ایسا شخص جو طویل دوری کے کام کے سفر پر ہے جس کو لمبے گھنٹے کام کرنا ہے اور بے قاعدگی سے کھانا ہے وہ اپنا روزہ گھر واپسی تک ملتوی کر سکتا ہے۔ یہ انتخاب ان کی اپنی صحت پر منحصر ہے۔
اسلام میں خواتین کو ماہواری کے دوران روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس استثنیٰ کو خدا کی طرف سے رحمت سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، اس حالت سے صحت یاب ہونے کے بعد، چھوڑے ہوئے دنوں کی قضاء بعد میں کرنی چاہیے۔ اگرچہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر بھی آپ دیگر عبادات جیسے ذکر اور دعا کر سکتے ہیں۔
عبدالرحمن شمس کا کہنا ہے کہ جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تب بھی آپ درج ذیل کام کرکے روزے کی روح کو زندہ رکھ سکتے ہیں:
قرآن پڑھنا اور اس پر غور کرنا
بار بار ذکر اور دل سے دعا کرنا
روزانہ صدقہ دینا
روزانہ روزہ داروں کو افطار کرانا
فائدہ مند اسلامی لیکچر سننا
ذکر کرنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا
قضا اور فدیہ کے احکام سے کیا مراد ہے؟
قضا: اگر کوئی وجہ ہو مثلاً بیماری، سفر یا حمل تو آپ روزہ نہیں رکھ پائے تو اگلے رمضان سے پہلے چھوٹ جانے والے روزہ رکھ لینا۔
فدیہ: جب دائمی بیماری، بڑھاپے، یا صحت کے جاری مسائل کی وجہ سے مستقل طور پر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فدیہ کی رقم آپ کے علاقے میں پورے کھانے کی قیمت کے برابر ہونی چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام معلومات سماجی اور مذہبی عقائد پر مبنی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس کی توثیق نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم کسی ماہر سے رجوع کریں۔)