ٹائپ 5 ذیابیطس ٹائپ 1 اور 2 سے زیادہ سنگین، کس کو زیادہ خطرہ؟ اس کی علامات اور وجوہات کے بارے میں جانیں
Published : April 29, 2026 at 1:32 PM IST
حیدرآباد (اسنہا بھارتی): ذیابیطس آج کل صحت کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ ایک 'خاموش قاتل' کے طور پر کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ جسم کے بہت سے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذیابیطس صرف ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ بات حیران کن لگ سکتی ہے، لیکن سویڈن کی لنڈ یونیورسٹی کی طرف سے کی گئی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس ان دو اقسام سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔
دہلی کے قرول باغ میں اپولو سپیکٹرا ہسپتال میں داخلی ادویات کے معروف ماہر ڈاکٹر علی شیر کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس بیماری کو پانچ الگ الگ گروپوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس کا زیادہ مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکے۔ ان میں سے ایک قسم 5 ذیابیطس ہے، جسے غذائیت سے متعلق ذیابیطس میلیتس (MRDM) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صحت کے سنگین بحران کے طور پر ابھرا ہے۔ حال ہی میں، 2025 میں، بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن (IDF) نے اسے سرکاری طور پر ٹائپ 5 ذیابیطس کے طور پر تسلیم کیا۔
ٹائپ 5 ذیابیطس کیا ہے؟
زیادہ تر لوگ عام طور پر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس سے واقف ہیں۔ خاص طور پر، قسم 1 میں، جسم انسولین پیدا نہیں کرتا، جب کہ قسم 2 میں، جسم مؤثر طریقے سے انسولین کا استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائپ 5 ذیابیطس میں کیا شامل ہے؟ سائنسی طور پر، ٹائپ 5 ذیابیطس کو اکثر "SIDD" (شدید انسولین کی کمی والی ذیابیطس) کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر نوعمروں، نوجوان بالغوں، اور بوڑھوں میں دیکھا جاتا ہے جو غذائیت کا شکار ہیں یا کم وزن ہیں۔ مطلب، یہ نوعمروں اور بالغوں میں عام ہے جو دائمی غذائی قلت کا شکار ہیں اور جن کا BMI 19 سے کم ہے۔ اس خبر میں، ٹائپ 5 ذیابیطس کے ساتھ ساتھ اس کی علامات اور وجوہات کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔
ڈاکٹر علی شیر کا کہنا ہے کہ ٹائپ 5 ذیابیطس، جسے غذائیت سے متعلق ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر ان پتلے لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو بچپن میں غذائیت کا شکار تھے۔ یہ قسم عام طور پر کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں پتلے اور غذائیت کے شکار نوعمروں اور نوجوان بالغوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ قسم 5 ذیابیطس دنیا بھر میں 20 سے 25 ملین افراد کو متاثر کرتی ہے، خاص طور پر ایشیا اور افریقہ جیسے خطوں میں۔ پچھلی تحقیق نے اشارہ کیا ہے کہ غذائیت سے متعلق ذیابیطس انسولین کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔