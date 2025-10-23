گندے صوفے کے کورز کو دھوئے بغیر صاف کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنائیں، وہ نئے کی طرح چمکیں گے
اگر آپ کے بچے، پالتو جانور ہیں یا صوفے پر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں تو صوفے پر داغ پڑنا ناگزیر ہے...
Published : October 23, 2025 at 2:49 PM IST
صوفوں کو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فرنیچر سمجھا جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر دھول، بال اور داغ آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات، کھانا یا دیگر اشیاء حادثاتی طور پر صوفے کے کور پر گر جاتی ہیں، جس سے داغ رہ جاتے ہیں۔ ان داغوں کو ہٹانا مشکل ہے کیونکہ تمام صوفے کے کور عام کپڑوں کی طرح نہیں دھوئے جا سکتے۔ ان کوروں کو ہٹانا اور دھونا ایک مشکل کام ہے۔ ویکیوم کلینر سے انہیں ہٹانے کی کوشش کرنا بے سود ہے، کیونکہ ویکیوم کلینر صرف دھول کو ہٹاتے ہیں، چکنائی کے داغ نہیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں صوفے کے کور کو صاف کرنے کا طریقہ...
داغ ہٹانے کے طریقوں پر غور کرنے سے پہلے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا صوفہ کس قسم کے کپڑے سے بنایا گیا ہے۔ صفائی کی ہدایات کے لیے دیکھ بھال کا لیبل چیک کریں۔ کچھ کپڑوں کو ماہر صفائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر کو گھر میں صاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ جان لیں کہ آپ کس کپڑے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو صوفے کے داغ دور کرنے کے لیے ان تجاویز پر عمل کریں...
داغ ہٹائیں، رگڑیں نہیں۔
جب کوئی داغ نظر آئے تو فوری کارروائی کریں۔ خشک کپڑے یا کاغذ کے تولیے سے داغ کو آہستہ سے صاف کریں۔ رگڑنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے داغ کپڑوں میں گہرا ہو سکتا ہے یا پھیل سکتا ہے۔
کلینر کی جانچ کریں۔
کسی بھی صوفے کے داغ ہٹانے والے اشیاء لگانے سے پہلے، اسے اپنے صوفے کے ایک چھوٹے سے غیر نمایاں جگہ پر آزمائیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا رنگ خراب نہیں ہو گا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچے گا۔
یہ گھریلو ٹوٹکے کئی طرح کے داغ دھبے دور کر سکتے ہیں۔
پانی پر مبنی داغوں کے لیے (مثال کے طور پر، کافی، جوس): ہلکے ڈش صابن کی تھوڑی مقدار کو گرم پانی میں ملا دیں۔ محلول میں ایک کپڑا ڈبوئیں، اسے نچوڑ دیں، اور داغ کو آہستہ سے دبا دیں۔
تیل کے داغوں کے لیے (مثلاً، تیل، چکنائی، میک اپ): اگر آپ تیل کے داغ ہٹانا چاہتے ہیں، تو پہلے داغ پر کارن اسٹارچ لگائیں۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو ٹیلکم پاؤڈر کافی ہوگا۔ پاؤڈر کو کم از کم 20 منٹ تک رہنے دیں۔ پھر، اسے نرم برش سے مکمل طور پر ہٹا دیں۔ اب اگر آپ چکنائی کے داغ دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک روئی کی گیند پر الکحل کے چند قطرے ڈالیں۔ روئی کی گیند کو چکنائی کے داغ پر رگڑیں۔ اس سے داغ بہت جلد ہٹ جائے گا۔
بیکنگ سوڈا کے ساتھ میک اپ کے داغ
بیکنگ سوڈا کو صوفے کے کور صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ضدی داغوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے بیکنگ سوڈا کو صوفے کے کور کے داغ والے حصے پر چھڑک دیں۔ تاہم، آپ کو اسے تھوڑی مقدار میں چھڑکنا چاہئے، زیادہ نہیں، فاصلے سے. چھڑکنے کے بعد اسے کم از کم آدھے گھنٹے تک بیٹھنے دیں۔ پھر، نرم دانتوں کے برش سے تمام سوڈا کو آہستہ سے صاف کریں۔ اس سے داغ آسانی سے ہٹ جائے گا۔
پالتو جانوروں کے داغ:
انزائم پر مبنی کلینر پالتو جانوروں کے داغوں کے لیے ایک بہترین حل ہیں، کیونکہ وہ اپنے منبع پر حیاتیاتی داغ کو توڑ دیتے ہیں اور بدبو کو بے اثر کرتے ہیں۔ اپنے صوفے کے کور سے قدرتی طور پر بدبو دور کرنے کے لیے، بیکنگ سوڈا کے ساتھ لیوینڈر آئل کے چند قطرے ملا دیں۔ مرکب کو صوفے کے کور پر چھڑکیں۔ اس سے بدبو دور ہو جائے گی اور خوشبو تازہ رہے گی۔ سوفے کے کور کو نرم برش سے صاف کرنا چاہیے۔
داغ ہٹانے کے بعد
داغ ہٹانے کے بعد، کسی بھی باقیات کو دور کرنے کے لیے اس جگہ کو صاف، گیلے کپڑے سے دھولیں۔ اس کے بعد، خشک تولیہ سے اس علاقے کو صاف کریں اور اسے مکمل طور پر خشک ہونے دیں۔ بہت زیادہ پانی استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے سڑنا بڑھ سکتا ہے۔ ایک بار جب خشک ہو جائے تو کپڑے کو نرم برش سے صاف کریں تاکہ اس کی ساخت اور ظاہری شکل بحال ہو۔