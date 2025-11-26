جسم میں ہائی یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے کے لیے یہ گھریلو ٹوٹکے آزمائیں
یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی طرز زندگی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ورزش، صحت مند غذا، اچھی نیند ضروری ہے۔
اگر آپ روزانہ پیورین (ایک قسم کا نائٹروجن والا مرکب ہے جو بہت سے کھانوں میں پایا جاتا ہے) سے بھرپور غذائیں یا مشروبات کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ہائی یورک ایسڈ کئی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، بشمول گاؤٹ اور گردے کی پتھری۔ یورک ایسڈ جوڑوں میں کرسٹل بنا سکتا ہے، گاؤٹ کا باعث بنتا ہے، اور گردوں میں بھی جمع ہو سکتا ہے، جس سے پتھری بنتی ہے۔ عام طور پر، جسم یورک ایسڈ کو گردوں کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ تاہم، اگر سطح بہت زیادہ ہو جائے، تو یہ خون کے دھارے میں داخل ہو جاتی ہے اور ہائپروریسیمیا کا سبب بنتی ہے۔
میڈ لائن پلس ویب سائٹ کے مطابق جب جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے تو یہ جوڑوں میں کرسٹل کے طور پر جمع ہو جاتی ہے جس سے گاؤٹ نامی تکلیف دہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کرسٹل درد، سوجن اور سرخی کا باعث بنتے ہیں اور یہ مسئلہ پیر سے دوسرے جوڑوں تک پھیل سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم یا تو بہت زیادہ یورک ایسڈ بناتا ہے یا گردے اسے کافی مقدار میں خارج نہیں کر پاتے۔ اس سے رات کے وقت جوڑوں کا شدید درد ہوتا ہے، خاص طور پر پیر کے انگوٹھے میں، جو گاؤٹ کی ایک اہم علامت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ جوڑوں، ہڈیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے دل کی بیماری، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، گردے کی بیماری، اور فیٹی لیور جیسی سنگین پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔
یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے، آپ کو اپنے روزمرہ کے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ ورزش، صحت مند غذا، اور اچھی نیند آپ کے جسم کو درد سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ کیفین اور الکحل سے پرہیز کرنے سے بھی جسم میں یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں، آئیے کچھ جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ جیسے۔۔۔
1- گڈھل / ہیبسکس کا جوس: سائنس ڈائریکٹ کے مطابق، ہیبسکس جوس اور چائے، چاہے خشک ہو یا براہ راست پانی میں ابالیں، یورک ایسڈ کی سطح کو تیزی سے کم کر سکتے ہیں۔ یہ چائے پیشاب کے ذریعے یورک ایسڈ کے اخراج میں مدد کرتی ہے۔ ہیبسکس کو 5 منٹ تک پانی میں ابالیں، ایک بار نیم گرم چھان کر پی لیں۔
2- ڈینڈیلین: ڈینڈیلین ایک پودا ہے جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی چائے بنا کر صبح کے وقت کثرت سے پینے سے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
3- اجوائن: اجوائن اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی سوزش، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ خصوصیات جوڑوں کے درد سے متعلق مسائل کو کم کرنے اور یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے میں موثر ہیں۔
4- ادرک: ادرک کی چائے یا ادرک سے بنی چیزیں بھی درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ادرک کو سیدھا ابال کر کپڑے میں لپیٹ کر درد والی جگہ پر لگانے سے بھی آرام ملتا ہے۔
5- کیلا: روزانہ ایک کیلا کھانے سے یورک ایسڈ کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیلے پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، جو آپ کے اعضاء کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ان میں موجود فائبر جسم میں یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
6- میگنیشیم: میگنیشیم کا باقاعدہ استعمال یورک ایسڈ کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ بادام اور کاجو جیسے گری دار میوے اور پالک اور کدو جیسی سبزیاں میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔
7- سیب کا سرکہ: سیب کا سرکہ نہ صرف یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے بلکہ مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں بھی بہت مددگار ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان اقدامات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
