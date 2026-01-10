سردیوں میں سر درد سے فوری نجات کے لیے یہ گھریلو ٹوٹکے آزمائیں
شدید سردی کے سبب خون کی شریانیں سکڑنے کی وجہ سے سر میں خون کے بہاؤ متاثر ہوتا ہے جس سے سر درد ہوتا ہے...
Published : January 10, 2026 at 7:44 AM IST
سردیوں کے مہینوں میں مسلسل سر درد بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سردیوں کا سر درد گرمیوں کے سر درد سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے سائنسی وجوہات ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، اور طرز زندگی میں تبدیلیاں سب ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے جیسے درجہ حرارت گرتا ہے، جسم سردی سے مطابقت رکھتا ہے، بعض اوقات اعصابی نظام اور دوران خون کے نظام میں تبدیلیاں لاتا ہے جو سر درد کو متحرک کر سکتا ہے۔ سرد موسم ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے جن کے لیے درد شقیقہ اور ہڈیوں کے مسائل ہیں۔ تو آئیے کلینیکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر رینوکا مِندے سے سردیوں میں ہونے والے سر درد کی وجوہات، علامات اور گھریلو علاج کے بارے میں تفصیل سے سیکھتے ہیں۔
ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلی:
جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلی آتی ہے۔ جب یہ دباؤ ہمارے سینوس کیویٹیز میں ہوا کے دباؤ سے مختلف ہوتا ہے تو یہ اعصاب پر دباؤ ڈالتا ہے اور شدید سر درد کا باعث بنتا ہے۔
پانی کی کمی:
ہم سردیوں میں کم پانی پیتے ہیں کیونکہ ہمیں گرمیوں کی طرح پیاس نہیں لگتی۔ جب جسم کے اعضاء کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری پانی نہیں ملتا تو دماغی بافتیں عارضی طور پر سکڑ جاتی ہیں اور اعصاب چڑچڑے ہو جاتے ہیں، جس سے سر درد ہوتا ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی:
سردیوں میں سورج کی کم روشنی جسم میں وٹامن ڈی کی سطح کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ سیرٹونن کی سطح کو متاثر کرتا ہے، جسے "خوشی کا ہارمون" کہا جاتا ہے، جو سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔
خون کی نالیوں کا سکڑنا:
جب موسم انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے تو، خون کی شریانیں جسم کی حرارت کو بچانے کے لیے سکڑ جاتی ہیں۔ اس سے سر میں خون کا بہاؤ بدل جاتا ہے جس سے سر درد ہوتا ہے۔
علامات:
پیشانی اور آنکھوں کے گرد دباؤ کا احساس۔
ٹھنڈی ہوا کے سامنے آنے پر اچانک، چھرا گھونپنے والا درد۔
سائنوسائٹس والے لوگوں میں ناک بند ہونے کے ساتھ سر درد۔
درد شقیقہ کے شکار لوگوں میں درد شقیقہ کا سر درد بڑھ جاتا ہے۔
گھریلو علاج اور روک تھام:
طبی غذائیت کی ماہر ڈاکٹر رینوکا منڈے کہتی ہیں کہ سردیوں میں ہونے والے سر درد کو طرز زندگی میں سادہ تبدیلیوں سے قابو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ...
جب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کے ماتھے اور گردن پر گرم کمپریس لگانے سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے اور درد سے نجات ملتی ہے۔
ادرک اور پودینے کی چائے پینے سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور سر درد میں کمی آتی ہے۔ ادرک کی سوزش کش خصوصیات قدرتی درد کو دور کرنے والے کے طور پر کام کرتی ہیں۔
آپ کی خوراک میں بادام، ہری سبزیاں اور سارا اناج شامل کرنا اعصابی نظام کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔
یہاں تک کہ اگر آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے تو ، وقفے وقفے سے گرم پانی پینا پانی کی کمی کو روکتا ہے۔
باہر جاتے وقت اپنے کانوں اور سر کو ڈھانپنے کے لیے اسکارف یا ٹوپی پہننا آپ کو ٹھنڈی ہوا کے براہ راست نمائش سے بچائے گا۔
اگرچہ سردیوں کے سر درد عام طور پر قلیل مدتی ہوتے ہیں، لیکن یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ آپ کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت نہ کریں۔ ایک صحت مند خوراک، مناسب پانی کی مقدار اور مناسب نیند اس موسم سے آرام سے لطف اندوز ہونے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اگر درد برقرار رہتا ہے یا شدید ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔