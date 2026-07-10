مانسون کے موسم میں بالوں کی حفاظت کے لیے یہ 4 آسان طریقے اپنائیں
مانسون کے موسم میں خواتین کو بالوں سے متعلق کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے بال گرنا، الجھنا اور ٹوٹنا جیسے مسائل۔
Published : July 10, 2026 at 4:15 PM IST
حیدرآباد: مانسون موسم میں قدرت سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لیکن اس عرصے میں نزلہ، کھانسی اور وائرل بخار جیسی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں ہمارے بال خشک اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ اس دوران خشکی اور بالوں میں الجھنے جیسے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ نمی اور ہوا سے نکلنے والی دھول بالوں کو چپچپا بناتی ہے جس سے بالوں کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین اس موسم میں بالوں سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بارش کے موسم میں بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔
بارش کے موسم میں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا یقینی بنائیں:
بہت زیادہ تیل لگانے سے گریز کریں
ماہرین کا کہنا ہے کہ مانسون کے موسم میں کھوپڑی میں ضرورت سے زیادہ تیل پیدا ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ تیل لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق اس موسم میں بالوں کو ہفتے میں دو یا تین بار کیمیکل فری شیمپو سے دھونا چاہیے۔ یہ کھوپڑی سے جمع گندگی اور اضافی تیل کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین بالوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کنڈیشنر استعمال کرنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔
چوڑے دانت والی کنگھی کا استعمال کریں
مانسون کے موسم میں بال اکثر الجھ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے موسم میں باقاعدہ کنگھی کا استعمال بالوں کے جھڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے بال دھونے کے بعد کنڈیشنر لگائیں۔ تاہم اگر آپ کو اسے استعمال کرنے کی عادت میں نہیں ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بجائے چوڑے دانت والی کنگھی کا استعمال کریں۔ اگر کنگھی کرتے وقت بال الجھ جائیں تو اپنی انگلیوں سے اسے الگ کریں۔ ایک بار جب تمام الجھ جائیں تو بالوں کو دوبارہ اوپر سے نیچے تک کنگھی کریں۔
مائیکرو فائبر تولیہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ بالوں کے گرنے کے بارے میں فکر مند افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عام کے بجائے مائیکرو فائبر تولیے استعمال کریں۔ ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ معیاری سوتی تولیوں کی ساخت کھردری ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بالوں کو رگڑنے سے قدرتی نمی ختم ہوجاتی ہے، بال کمزور ہوتے ہیں اور ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس، مائیکرو فائبر تولیے بہت نرم ہوتے ہیں اور رگڑنے کی ضرورت کے بغیر تیزی سے پانی جذب کرتے ہیں۔
2019 میں انٹرنیشنل جرنل آف کاسمیٹک ڈرماٹولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق محققین نے پایا کہ جو لوگ مائیکرو فائبر تولیے استعمال کرتے ہیں ان کے بالوں کے گرنے کا سامنا ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جو باقاعدہ تولیے استعمال کرتے ہیں۔ اس تحقیق کی قیادت نیویارک یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہر امراض جلد ڈاکٹر جان اسمتھ نے کی، جن کا کہنا تھا کہ بالوں کے گرنے سے جدوجہد کرنے والے لوگ مائیکرو فائبر تولیوں کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
آلات استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ ایسے افراد کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ خاص طور پر اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے ہیٹ پروٹیکٹنٹ کا استعمال ضروری ہے۔ دوسری صورت میں، بالوں کے follicles فولیسل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔
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بارش کے موسم میں بالوں کی دیکھ بھال کے لیے چند مفید مشورے:
بارش میں بھیگنے کے بعد گھر واپس آتے ہی صاف پانی سے نہائیں اور بالوں کو اچھی طرح خشک کرلیں۔
مانسون کے موسم میں بال بہت نازک ہوتے ہیں۔ گیلے بالوں کو کنگھی کرنے سے یہ آسانی سے الجھ جاتے ہیں، لہذا کنگھی کرنے سے پہلے اپنے بالوں کے خشک ہونے کا انتظار کریں۔
مانسون کے دوران اپنے بالوں کی حفاظت کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کھوپڑی کو پسینے اور نمی سے پاک رکھیں۔