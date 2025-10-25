جنسی قوت اور تولیدی صلاحیت بڑھانے کے لیے انجیر کو اس چیز کے ساتھ ایک ماہ تک کھائیں، ماہرین کا مشورہ
انجیر کو ایک ماہ تک سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھانے سے جنسی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ انجیر ہماری صحت کے لیے مفید ہے...
Published : October 25, 2025 at 1:14 PM IST
انجیر دنیا بھر میں استعمال ہونے والا خشک میوہ ہے۔ ان میں اعلی غذائیت ہوتی ہے اور یہ مختلف بیماریوں کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انجیر کو ہماری صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے اور لوگ انہیں مختلف طریقوں سے اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے، بہت سی تہذیبوں نے انہیں جنسی محرک کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مصریوں نے ان کے استعمال کا آغاز کیا، اور ان کی مفید خصوصیات کو دریافت کرنے کے بعد، فارسی اور مغل بادشاہوں نے بھی انہیں اپنا لیا۔
طاقت اور تولیدی صلاحیت کے لیے انجیر کو اس طرح کھائیں۔
آیوروید ڈاکٹر ناہوش کنٹے کا کہنا ہے کہ کچے انجیر کا کھانا جنسی صحت اور طاقت کے لیے معجزانہ ثابت ہوتا ہے لیکن انہیں دودھ میں پکانے سے ان کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دودھ کو ایک ماہ تک سونے سے پہلے پینے سے جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر فائبر، وٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان میں موجود غذائی اجزاء ہماری صحت کو کئی طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر ناہوش کنٹے کے مطابق انجیر کو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کسی بھی شکل میں کھایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ انجیر کو رات بھر پانی میں بھگو کر اگلی صبح کھاتے ہیں۔ دوسرے انہیں اپنی خوراک میں خشک میوہ کے طور پر شامل کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ انجیر کو دودھ میں بھگو کر کھا سکتا ہے۔ اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تولیدی نظام پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ انجیر میں وٹامن اے، وٹامن بی، پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک، تانبا، مینگنیج اور آئرن سمیت بہت سے ضروری وٹامنز اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء مجموعی صحت کے لیے ضروری ہیں۔
انجیر کھانے کے فائدے
ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے: انجیر میں پایا جانے والا پوٹاشیم ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد کی خوراک میں انجیر کو شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھتا ہے:
قبض کے شکار افراد کے لیے انجیر فائبر کا موثر ذریعہ ہے۔ ان میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو آنتوں کی حرکت کو ہموار کرنے اور قبض سے نجات دلاتا ہے۔ مزید برآں، انجیر آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند: ذیابیطس کے مریضوں کی خوراک میں انجیر کو شامل کرنا فائدہ مند ہے۔ انجیر کھانے سے بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ ان میں پائے جانے والے ایبسیسس ایسڈٖ، میلک ایسیڈ اور کلوروگینک ایسڈٖ جیسے مرکبات بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
جلد کے لیے فائدہ مند:
انجیر وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ جلد کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ انجیر کھانے سے جلد کی پرورش ہوتی ہے۔
مزید پڑھیں: معدے کے السر کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات جانیں
ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند:
انجیر کھانا ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان میں موجود کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں کی نشوونما میں مدد دیتے ہیں۔
انجیر کھانے کا صحیح طریقہ؟
انجیر صحت کیلئے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ انہیں خشک کھا سکتے ہیں۔ تاہم انجیر کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ انجیر کو دودھ میں بھگو کر بھی کھا سکتے ہیں۔ دن میں صرف 3 سے 4 انجیر کھانا یاد رکھیں۔ زیادہ نہ کھائیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)