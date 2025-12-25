سپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے لہسن کے پانچ لونگ روزانہ اس طرح کھائیں، جانیں ماہرین غذائیت کیا کہتے ہیں
بہت سے مرد سپرم کی کم تعداد کےساتھ جدوجہد کرتےہیں۔ ایک ماہرغذائیت نے سپرم کی تعداد بڑھانے کے لیےایک نسخہ شیئر کیا ہے۔ جانیں کیسے...
Published : December 25, 2025 at 5:24 PM IST
آج کی مصروف طرز زندگی اور کھانے کی خراب عادات بہت سے لوگوں کی صحت پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول، اور موٹاپا جیسے مسائل میں حصہ لے رہا ہے۔ تولیدی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے مردوں کو سپرم کی کمی کا سامنا ہے، اور ان کے سپرم کا معیار خراب ہو رہا ہے۔ اس سے تولیدی نظام متاثر ہورہا ہے۔ حمل کے دوران سپرم کی کم تعداد پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے جوڑے IVF جیسے طریقوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بانجھ پن سے بچنے اور سپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
ماہر غذائیت شویتا شاہ نے سپرم کی تعداد اور معیار کو بڑھانے کے لیے ایک گھریلو علاج شیئر کیا ہے۔ انہوں نے یہ نسخہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ یہ نسخہ بہت آسان ہے اور اس میں صرف پانچ سے چھ لہسن کی لونگ کی ضرورت ہے۔ آئیے جانتے ہیں شویتا شاہ کی ترکیب کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جائے۔
لہسن - پانچ سے چھ لونگ (چھلی ہوئی)
گھی - دو کھانے کے چمچ
تیاری کا طریقہ
سب سے پہلے لہسن کے پانچ سے چھ لونگ لیں۔ پھر چولہے پر ایک پین رکھیں اور تھوڑا سا گھی ڈالیں۔ لہسن کے لونگ کو گھی میں ڈالیں اور سنہری ہونے تک بھونیں۔ پھر لہسن کے لونگ کو بلینڈر میں ڈال کر باریک پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو روزانہ 15 دن تک کھائیں۔ یہ نسخہ نہ صرف مردوں میں سپرم کاؤنٹ بڑھاتا ہے بلکہ سپرم کی کوالٹی کو بھی بہتر بناتا ہے۔
لہسن میں کیا جادو ہے؟
ماہرین کے مطابق کچن میں آسانی سے دستیاب لہسن سپرم کی تعداد بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ متعدد مطالعات نے ثابت کیا ہے کہ لہسن سپرم کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ لہسن میں ایلیسن نامی مرکب پایا جاتا ہے جو سپرم کی تعداد بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، لہسن میں موجود سیلینیم سپرم کی حرکت کو بڑھاتا ہے۔ تاہم ان تجاویز کے ساتھ ساتھ آپ کو طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی کرنی چاہئیں۔
متوازن غذا
آج کل، بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنک فوڈ اور پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں۔ یہ سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے اجتناب کریں۔ اس کے بجائے اپنی خوراک میں کاجو، خشک میوہ جات، کیلے، دالیں، پھل، سبزیاں اور اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی غذا کھانوں، مسالہ دار کھانوں اور میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں۔
ورزش
ورزش نہ صرف آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے بلکہ یہ آپ کے سپرم کی تعداد بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے۔ اس لیے روزانہ ورزش کریں۔ کم از کم تیس منٹ تک ورزش کریں۔ صبح چہل قدمی یا جاگنگ کے لیے جائیں۔ اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور سپرم کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہل قدمی، دوڑنا اور سائیکل چلانے جیسی ورزشوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ اس سے سٹیمینا اور سپرم کاؤنٹ بڑھتا ہے۔
یہ چیزیں اہم ہیں۔
ان دنوں بہت سے لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپا سپرم کی تعداد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لیے وزن کم کرنے پر توجہ دیں۔
ضرورت سے زیادہ تناؤ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تناؤ پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یوگا، مراقبہ اور پرانایام دماغی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
اچھی صحت کے لیے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ تاہم دن میں کم از کم سات گھنٹے کی نیند لینا بھی اچھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی نیند سپرم کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے۔
مزید پڑھیں: انڈوں اور سپرم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں
بہت گرم غسل کرنا، تنگ کپڑے پہننا، طویل عرصے تک لیپ ٹاپ پر دیکھنا اور تمباکو نوشی سپرم کی تعداد کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)