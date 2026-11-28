موسم سرما میں بال گرنے کے مسئلے سے بچنے کے لیے، ان احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو سردیوں کے دوران بالوں کے گرنے سے بچ سکتے ہیں...
Published : November 28, 2026 at 3:11 PM IST
ملک کے کئی حصوں میں سردی کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ موسم کی سردی کے باعث لوگ گھر سے باہر نکلنے سے کتراتے ہیں۔ موسم سرما میں، سرد اور خشک ہوا جسم سے نمی کو تیزی سے ختم کر دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم نہ صرف جسم بلکہ بالوں میں بھی نمی کی سطح کو کم کر دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، بال خشک ہو جاتے ہیں، بالوں کی جڑیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا، بالوں کو سردی سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ آئیے ان احتیاطی تدابیر پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔
بار بار شیمپو کرنے سے گریز کریں:
نہانے اور بال دھونے کے لیے ہر کسی کا اپنا معمول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ روزانہ شیمپو کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایک دن چھوڑ کر کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ سردیوں میں شیمپو کرنے کی تعداد (فریکوئنسی) کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہفتے میں دو بار شیمپو کرنا کافی ہے نہ اس سے کم اور نہ ہی زیادہ۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسا شیمپو استعمال کیا جائے جو آپ کے بالوں کی قسم کے لیے موزوں ہو۔
کنڈیشنر کا استعمال:
سردیوں میں کنڈیشنر کا استعمال خشکی، بالوں کے الجھنے اور ’اسٹیٹک‘ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ساتھ ہی بالوں میں نمی کو برقرار رکھتا ہے۔ زیادہ تر لوگ شیمپو کرنے کے بعد کنڈیشنر لگاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا مشورہ ہے کہ جن لوگوں کے بال حساس یا بہت باریک ہوں، انہیں شیمپو کرنے *سے پہلے* کنڈیشنر لگانا چاہیے۔ ان کے مطابق، اس سے بالوں کو مضبوطی ملتی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ کنڈیشنر میں موجود کیمیکلز بالوں پر کوئی منفی اثر نہ ڈالیں۔
بہت زیادہ گرم پانی سے پرہیز کریں:
سردیوں کے مہینوں میں سردی برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے اکثر لوگ گرم پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین نہانے کے لیے بہت زیادہ گرم پانی استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ نیم گرم پانی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم پانی جلد اور سر کی جلد (اسکیلپ) پر موجود قدرتی تیل کو ختم کر دیتا ہے، جس سے وہ خشک اور بے جان ہو جاتے ہیں۔
ہیئر ڈرائر کے استعمال سے گریز کریں:
سردیوں میں نہانے کے بعد بالوں کو جلدی خشک کرنے کے لیے ہیئر ڈرائر کا استعمال عام ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ بالوں پر زیادہ حرارت پیدا کرنے والے آلات جیسے ہیئر ڈرائر، کرلر اور اسٹریٹنرز کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ بالوں کو قدرتی طور پر ہوا میں خشک ہونے دیں، مثال کے طور پر تولیے کی مدد سے۔ وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ کنڈیشنر لگانے کے بعد بالوں کو گرم پانی میں بھیگے ہوئے تولیے سے لپیٹ لینے سے انہیں غذائیت پہنچانے اور مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
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بالوں میں تیل لگانا بھی انتہائی ضروری ہے:
بہت سے لوگ سردیوں کے موسم میں بالوں میں مناسب طریقے سے تیل لگانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم، ماہرین کا ماننا ہے کہ آپ جتنی زیادہ بار بالوں میں تیل لگائیں گے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس سے بالوں میں نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ مزید برآں، درست کنگھی کا انتخاب بھی اہم ہے؛ ایسی کنگھی کا انتخاب کرنا بہترین ہے جس کے دانت ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوں۔