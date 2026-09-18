اس طریقے کو ہفتے میں ایک بار ضرور آزمائیں، فرش آئینے کی طرح چمک اٹھے گا
صرف روزانہ پونچھا لگانا کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارے فرشوں پردھول، باورچی خانے کی چکنائی اور کھانے پینے کی اشیاء گرتی رہتی ہیں۔
Published : September 18, 2026 at 3:03 PM IST
بہت سے لوگ روزانہ اپنے فرش پر پونچھا لگاتے ہیں۔ پونچھا لگانا ہر گھر کے لیے ضروری ہے اور صفائی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم، اگر اچھی طرح صفائی کرنے کے باوجود بھی فرش بے رونق یا گندا نظر آئے تو یہ بات مایوس کن ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پونچھا لگاتے وقت پانی میں ڈیٹرجنٹ اور فینائل شامل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایتی طریقے گندگی تو صاف کر دیتے ہیں لیکن فرش کی چمک بحال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گندگی جمتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے فرش اپنی قدرتی آب و تاب کھو دیتا ہے۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ ہفتہ وار گہری صفائی (ڈیپ کلیننگ) کے ذریعے فرش کی چمک کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف نمک اور بیکنگ سوڈا کی ضرورت ہے۔ ہفتہ وار گہری صفائی کے اس سادہ طریقے کو اپنا کر آپ کا فرش آئینے کی طرح چمکنے لگے گا اور آپ کی روزانہ کی صفائی کے معمول کو مزید بہتر بنائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ بیکنگ سوڈا اور نمک کے آمیزے کو استعمال کر کے فرش کو کیسے چمکایا جا سکتا ہے۔
صرف عام طریقے سے پونچھا لگانا کافی کیوں نہیں ہے؟
روزانہ پونچھا لگانا ناکافی ہے کیونکہ فرش پر لوگوں کا مسلسل آنا جانا رہتا ہے اور یہ اکثر دھول، باورچی خانے کی چکنائی اور کھانے پینے کی اشیاء کے گرنے سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب آپ صرف پانی کا استعمال کرتے ہوئے پونچھا لگاتے ہیں، تو یہ ذرات ایک باریک تہہ بنا لیتے ہیں جو میل کو صاف کرنے کے بجائے سطح پر پھیلا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے مزید گندگی چپکنے لگتی ہے؛ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر روزانہ صفائی کے باوجود فرش چپچپا محسوس ہو سکتا ہے یا پھر گہرا اور میلا دکھائی دے سکتا ہے۔
بیکنگ سوڈا اور نمک کے آمیزے کا استعمال کیسے کریں
بیکنگ سوڈا اور نمک کے آمیزے کو استعمال کرنے کا عمل دو مراحل پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ٹائل اور سنگِ مرمر (ماربل) کے فرش پر بہترین نتائج دیتا ہے۔
مرحلہ 1: نمک اور بیکنگ سوڈا کے آمیزے سے فرش کو خشک کریں۔
ڈرائی اسکربنگ ایک کم معروف تکنیک ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، راک نمک اور بیکنگ سوڈا کے برابر حصوں کو مکس کریں اور اس مکسچر کو فرش پر اچھی طرح چھڑک دیں۔ اس کے بعد، کھردرے بناوٹ والے موپ کا استعمال کرتے ہوئے فرش کو صاف کریں۔ نمک ہلکے کھرچنے والے کے طور پر کام کرتا ہے، پرانی، چپچپا چکنائی کو ڈھیلنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ بیکنگ سوڈا چکنائی کو جذب کرتا ہے۔ اسکربنگ کا عمل گندگی کو دور کرتا ہے۔ آخر میں، ڈھیلی ہوئی دھول اور ملبے کو جھاڑو۔
اس طریقے کو ہفتے میں ایک بار آزمائیں، اور آپ کا فرش آئینے کی طرح چمک اٹھے گا۔
مرحلہ 2: گرم پانی سے پونچھا (موپنگ) لگائیں
اب فرش کو چمکانے کا وقت ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ایک بالٹی میں نیم گرم پانی (ایسا درجہ حرارت جو آپ کی جلد کے لیے آرام دہ ہو) بھریں اور اس میں تھوڑا سا عام فرش صاف کرنے والا محلول (ڈیٹرجنٹ) ملائیں۔ پونچھے والے کپڑے کو اس محلول میں بھگوئیں اور فرش کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں۔ گرم پانی ضدی چکنائی اور تیل کے داغوں کو پگھلا کر صاف کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ بہترین نتائج کے لیے، پونچھے کو بار بار دھوتے رہیں اور پانی گندا ہونے پر اسے تبدیل کر لیں۔
یہ طریقہ کیوں کارگر ہے؟
خشک کپڑے سے رگڑنے سے اوپر موجود گرد و غبار مؤثر طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔
گرم پانی گہرائی سے صفائی میں مدد دیتا ہے، جبکہ نمک اور بیکنگ سوڈا ان جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں عام پونچھا نہیں پہنچ پاتا۔
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بہت سے لوگوں کے معاملے میں، صرف ایک بار کے استعمال سے ہی فرش چمکنے لگتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل ہفتے میں صرف ایک بار کرنے کی ضرورت ہے؛ باقی دنوں میں عام طریقے سے پونچھا لگانا ہی کافی ہے۔ لکڑی کے فرش یا نازک سطحوں پر یہ طریقہ استعمال نہ کریں۔ بس ہفتے میں ایک بار اسے آزما کر دیکھیں اور نتائج کا مشاہدہ کریں۔