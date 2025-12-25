پالک اور چکن کری کھانے سے ایک ہی خاندان کے تین افرادکی موت، جانیں یہ چیزیں فوڈ پوائزننگ کا خطرہ کیوں بڑھاتی ہیں؟
Published : December 25, 2025 at 1:28 PM IST
اوڈیشہ کے ڈھینکنال ضلع سے فوڈ پوائزننگ کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ چکن کری، چاول اور پالک کھانے سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرین نے اپنے گھر کا کھانا کھانے کے بعد طبیعت ناساز محسوس کی۔ اس کے بعد انہیں انگول ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے تینوں کو مردہ قرار دیا۔ موت کی وجہ فوڈ پوائزننگ سمجھا جاتا ہے اور کیس کی تفتیش جاری ہے۔
اگر فوڈ پوائزننگ واقعی وجہ ہے تو اس افسوسناک خبر نے ایک بار پھر ایک سنگین لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ اگرچہ چکن اور پالک دونوں ہی غذائیت سے بھرپور غذائیں ہیں، اگر اسے صحیح طریقے سے صاف کرکے نہ پکایا جائے تو یہ زہریلے اور مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کھانوں سے فوڈ پوائزننگ کی وجوہات کے بارے میں مزید جانیں اور غذائی ماہرین کا کیا کہنا ہے۔
فوڈ پوائزننگ کیا ہے؟
فوڈ پوائزننگ کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کی ایک قسم ہے جو کچھ کھانے یا پینے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ کھانے یا مشروبات میں جراثیم یا دیگر نقصان دہ مادوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی علامات میں اکثر پیٹ خراب ہونا، اسہال اور الٹی شامل ہیں۔ علامات عام طور پر آلودہ کھانا کھانے کے گھنٹوں یا دنوں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ہلکی بیماری کا تجربہ کرتے ہیں اور علاج کے بغیر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تاہم، بعض اوقات فوڈ پوائزننگ سنگین بیماری یا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔
بہت سے لوگ اکثر فوڈ پوائزننگ جیسے سنگین مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ مہلک ہو سکتا ہے۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر سچریتا سینگپتا بتاتی ہیں کہ کس طرح پالک اور چکن فوڈ پوائزننگ کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔
چکن فوڈ پوائزننگ کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟
چکن پروٹین کا ایک مقبول ذریعہ ہے۔ پکا ہوا چکن کھانے کے لیے محفوظ ہے، لیکن کچے چکن میں بیکٹیریا ہو سکتا ہے جو فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے۔ کچے چکن میں کیمپائلوبیکٹر، سالمونیلا، یا کلوسٹریڈیم پرفرینجینس جیسے جراثیم ہوتے ہیں۔ کم پکا ہوا چکن کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کچے چکن یا اس کے جوس سے آلودہ کھانے یا مشروبات کھاتے ہیں تو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ سی ڈی سی کا اندازہ ہے کہ سالمونیلا بیکٹیریا کسی بھی دوسرے بیکٹیریا کے مقابلے میں فوڈ پوائزننگ کے زیادہ کیسز کا سبب بنتے ہیں۔ چکن سالمونیلا بیکٹیریا کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ماہرین چکن کو اس وقت تک پکانے کا مشورہ دیتے ہیں جب تک کہ اس کا اندرونی درجہ حرارت 165 ڈگری فارن ہائیٹ تک نہ پہنچ جائے تاکہ اسے کھانے کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔ اس درجہ حرارت پر کھانا پکانا بیکٹیریا کو ہلاک کرتا ہے اور فوڈ پوائزننگ کو روکتا ہے۔
پالک فوڈ پوائزننگ کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟
پالک کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو نہ صرف ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بلکہ سردیوں میں نزلہ اور کھانسی سے بھی بچاتا ہے۔ پالک اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں فلاونوئڈس اور کیروٹینوئڈس ہوتے ہیں، جو جسم کو فری ریڈیکلز سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ پالک بھی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے بہت سے صحت کے فوائد ہیں، لیکن اگر آپ اسے بغیر پکائے یا صحیح طریقے سے صاف کیے کھاتے ہیں تو یہ فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پالک سے فوڈ پوائزننگ بنیادی طور پر بڑھنے یا سنبھالنے کے دوران آلودہ پانی، مٹی یا جانوروں کے فضلے سے پھیلنے والے بیکٹیریا (جیسے ای کولی اور سالمونیلا) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچی پالک سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ اسے بغیر پکائے کھایا جاتا ہے، جبکہ پکانے سے یہ جراثیم مارے جاتے ہیں۔ وائرس (جیسے نوروائرس) اور پرجیویوں کے ساتھ ساتھ ممکنہ کیمیائی باقیات بھی پالک کو آلودہ کر سکتے ہیں، اس لیے خطرے کو کم کرنے کے لیے اچھی طرح دھونا بہت ضروری ہے۔
اس پر توجہ دیں:
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چکن اور پالک جیسے کھانے ایک ساتھ پکانے سے خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر پالک کو اسی چاقو یا کٹنگ بورڈ پر کاٹا جائے جو کچے چکن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اسی سنک میں دھویا جاتا ہے جہاں کچا چکن دھویا جاتا تھا، تو بیکٹیریا آسانی سے پھیل سکتے ہیں۔ مزید برآں، پکے ہوئے کھانے کو لمبے عرصے تک چھوڑ دینا یا مناسب طریقے سے فریج میں نہ رکھنا بھی بیکٹیریا کی افزائش کا باعث بن سکتا ہے۔
(اعلان دستبرداری: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)