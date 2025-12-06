تیزی سے پھیل رہی یہ بیماری، آندھرا پردیش میں کئی لوگوں کی موت، کیا آپ کو بھی ہے خطرہ ؟
اسکرب ٹائفس ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کافی سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے۔
Published : December 6, 2025 at 10:41 AM IST
آندھرا پردیش میں اسکرب ٹائفس کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس نے ریاستی حکومت کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے عہدیداروں کو مناسب کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ کیس صرف آندھرا پردیش تک ہی محدود نہیں ہیں۔ دوسری ریاستوں میں بھی ان میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے کیس اوڈیشہ، ہماچل پردیش اور کیرالہ میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگ اس بیماری سے لاعلم ہیں۔ اس کی علامات ڈینگی، ملیریا اور وائرل بخار جیسی ہوتی ہیں۔ یہ بیماری بیکٹیریا سے متاثرہ ایک چھوٹے کیڑے کے کاٹنے سے پھیلتی ہے جو بعد میں اسکرب ٹائفس بخار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے بش ٹائفس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
بہت سے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ اسکرب ٹائفس کیا ہے؟ یہ کیسے پھیلتا ہے؟ اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری کے بارے میں خاص طور پر چوکنا رہنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔
اسکرب ٹائفس کیا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، اسکرب ٹائفس انسانوں میں ایک سنگین متعدی بیماری ہے جو Orientia tsutsugamushi نامی بیکٹیریم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسکرب ٹائفس چگر مائٹ نامی کیڑے کے کاٹنے سے انسانوں میں پھیلتا ہے، جو کھٹمل کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا نہیں ہے۔ اسکرب ٹائفس کا کارآمد ایجنٹ، بیکٹیریم O. tsutsugamushi، بنیادی طور پر بعض ذرات کا ایک ہے، جن میں سے دو قریب سے متعلقہ انواع، Leptotrombidium (Trombicula) akamushi اور L. deliens، بیماری کے ویکٹر ہیں۔ اپنے لاروا مرحلے کے دوران، یہ ذرات جنگلی چوہوں یا دوسرے چھوٹے جانوروں سے انفیکشن حاصل کرتے ہیں۔ جب مائٹ لاروا انسان کو کاٹتا ہے تو یہ انفیکشن انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔
یہ بیماری بخار، سر درد اور پٹھوں میں درد جیسی علامات کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایشیا پیسیفک خطے میں عام ہے، اور اس ممکنہ سنگین اور بعض اوقات مہلک بیماری کے مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے جلد تشخیص اور فوری اینٹی بائیوٹک علاج ضروری ہے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور یہ گنجان آباد علاقوں میں پائے جانے والے متاثرہ ذرات سے پھیلتا ہے۔ اسکرب ٹائفس ہمارے جسم کے دفاعی نظام میں خلل ڈالتا ہے جس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
اسکرب ٹائفس کی علامات
اسکرب ٹائفس کی علامات عام طور پر متاثرہ کیڑے کے کاٹنے کے 10 دن کے اندر شروع ہوجاتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں...
بخار
سردی لگنا۔
سر درد
پٹھوں میں درد
مائٹ کے کاٹنے کی جگہ پر جلد کی رنگت
الجھاؤ
جلد پر خارش
رپورٹس بتاتی ہیں کہ اعضاء کی خرابی سنگین صورتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔
اسکرب ٹائفس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟
ماہرین کے مطابق اسکرب ٹائفس کی تشخیص کے لیے اینزائم سے منسلک امیونوسوربینٹ پرکھ (ELISA) ٹیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ IgG اور IgM اینٹی باڈیز کے بارے میں الگ الگ معلومات فراہم کرتا ہے۔ مریض سے خون کا نمونہ لے کر اینٹی باڈیز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ایک ٹیسٹ کٹ کی قیمت تقریباً 18,000 سے 20,000 روپے ہے۔ ایک کٹ 70 سے 75 ٹیسٹ کر سکتی ہے۔
اسکرب ٹائفس کا علاج کیا ہے؟
خون کے ٹیسٹ سے اسکرب ٹائفس کی تصدیق ہونے کے بعد، ڈاکٹر اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس تجویز کرتے ہیں۔ دیگر علامات کی بنیاد پر دوائیں دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مریض کی حالت خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرب ٹائفس سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے, ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے، تو گھریلو علاج پر انحصار کرنے کے بجائے فوری طور پر ڈاکٹر سے ملنا بہتر ہے۔ یہ بیماری اکتوبر اور دسمبر کے درمیان زیادہ عام ہوتی ہے۔
آپ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟
ماہرین صحت کے مطابق اسکرب ٹائفس کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
اسکرب ٹائفس سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اردگرد کو صاف ستھرا رکھیں۔ اپنے گھر کے ارد گرد گھاس یا جھاڑیوں کو نہ اگنے دیں۔ اگر وہ بڑھتے ہیں تو انہیں باقاعدگی سے صاف کریں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر کے ارد گرد پانی کھڑا نہ ہو۔ گھر کے ارد گرد کیڑے مار دوا چھڑکنا اچھا خیال ہے۔
گرم پانی پینا اور متوازن غذا کھانا بھی فائدہ مند ہے۔