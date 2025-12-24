سال 2025 میں گوگل پر یہ ڈشز سب سے زیادہ سرچ کی گئیں، فہرست دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے
کھانا ہمیشہ لوگوں اور ثقافتوں کو جوڑنے کا ذریعہ رہا ہے۔ ہر ملک کا اپنا کھانا ہوتا ہے جو اپنی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : December 24, 2025 at 3:27 PM IST
حیدرآباد: چاہے یہ روایتی تہوار کے پکوان ہوں یا منفرد مشروبات، لوگوں کے گوگل سرچ پیٹرن سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کا فوڈ کلچر تیزی سے بدل رہا ہے۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹاپ 10 ریسیپیز کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ آرام دہ کھانے سے لے کر جدید کاک ٹیلز اور برطانوی کلاسیک تک، یہ فہرست ثابت کرتی ہے کہ ہندوستانی کچن پہلے سے کئی زیادہ جدید ہیں۔ اس فہرست میں علاقائی کھانے، صحت بخش مشروبات، بین الاقوامی کھانا، یارکشائر پڈنگ جیسی کلاسک برطانوی ڈشز، پورن اسٹار مارٹینی جیسی منفرد کاک ٹیلز اور مہاراشٹر کے مشہور مودک شامل ہیں۔
یہاں 10 سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی ترکیبوں کی فہرست ہے...
اڈلی: جنوبی ہندوستانی ناشتے کا ایک اہم حصہ، اڈلی تلاش کی فہرست میں سرفہرست ہے، لیکن نہ صرف اپنی روایتی شکل میں۔ نئی فیوژن مختلف حالتوں جیسے راگی اڈلی، بھرے ہوئے اڈلی، اور اڈلی سینڈوچ کی تلاش سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنوبی ہندوستانی ڈش کو صحت اور تخلیقی صلاحیتوں دونوں پر فوکس کرتے ہوئے دوبارہ ایجاد کیا جا رہا ہے۔
پورن اسٹار مارٹینی: نام حیران کن ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشروب 2025 میں وائرل ہوا تھا۔ جوش پھل، ونیلا ووڈکا اور پراسیکو سے تیار کردہ، یہ کاک ٹیل سوشل میڈیا ویڈیوز اور پاپ کلچر میں نمایاں ہونے کے بعد بھارت میں کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان دنوں نئے ذائقوں میں کس طرح دلچسپی لے رہے ہیں۔
مودک یا اُکڈی کے مودک: گنیش چترتھی پر مودک کھانا ضروری ہے۔ موڈکس ہمیشہ سے ہی مقبول رہے ہیں، لیکن اس سال، ابلی ہوئے Ukdiche Modaks کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چاکلیٹ موڈکس، فیوژن فلنگز، اور ایئر فرائیڈ مودکس جیسے جدید طریقوں سے بھی بہت مقبول ہو رہے ہیں۔
ٹھیکوا: چھٹھ پوجا کے دوران تیار کئے جانے ولا یہ بہاری پکوان پورے ملک میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ گندم کے آٹے، گڑ اور گھی سے بنی یہ ڈش اپنے سادہ اور مقامی ذائقے کے ساتھ لوگوں کو ان کے وطن اور تہواروں کی یاد دلاتی ہے۔
اگادی پچڑی: آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی یہ روایتی ڈش چھ ذائقوں کا مرکب ہے: میٹھا، کھٹا، کڑوا، نمکین، مسالہ دار اور کسیلی۔ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ لوگ علاقائی روایات اور ان کی اہمیت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو لے رہے ہیں۔
چقندر کانجی: شمالی ہندوستان کا یہ خمیر شدہ مشروب چقندر اور رائی سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی پروبائیوٹک خصوصیات نے 2025 میں اس میں دلچسپی میں اضافہ کیا، جو روایتی صحت مند مشروبات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔
تھیروواتھیرائی کالی: یہ میٹھی ڈش، چاول، گڑ اور الائچی سے بنائی جاتی ہے، تامل ناڈو میں تھروواتھیرائی تہوار کے دوران تیار کی جاتی ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پتہ چلتا ہے کہ روایتی تہوار کے پکوان ایک بار پھر نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
یارکشائر پڈنگ: اس فہرست میں یہ ایک حیران کن اضافہ ہے۔ انگلستان سے پکی ہوئی یہ ڈش ہندوستانی کچن کے لیے نئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے تجسس سے ڈھونڈا ۔
گوند قطیرہ یا گم ٹریگاکانتھ: گرمی کے مہینوں میں استعمال ہونے والا یہ ٹھنڈا کرنے والا جزو اپنی آیورویدک خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ مانگ میں ہے۔ مشروبات اور میٹھے میں اس کے استعمال اور فوائد نے اسے موسمی پسندیدہ بنا دیا ہے۔
کولکتائی: یہ جنوبی ہندوستانی پکوان موڈکس سے ملتا جلتا ہے اور مختلف تہواروں کے دوران بنایا جاتا ہے، بشمول ونائیکا چترتھی۔ اس کی مقبولیت علاقائی مٹھائیوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اور روایتی ترکیبوں کی عکاسی کرتی ہے۔
