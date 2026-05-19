ان دو طرح کے مریضوں میں کڈنی فیل ہونے کا خطرہ زیادہ، جانیں گردے کی بیماری کی چھ اہم علامات
اگر آپ درج ذیل علامات کو صرف تھکاوٹ اور کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں تو کڈنی فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے!
Published : May 19, 2026 at 4:21 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): اچھی صحت کے لیے گردے کی مناسب کارکردگی بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گردے جسم سے فضلے کو فلٹر کر کے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تو جسم کو درپیش بہت سے دائمی مسائل کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ تاہم ان دنوں بہت سے لوگ گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گردے کی بیماری کی ابتدائی علامات کو پہچان لیا جائے اور اس کا فوری علاج کیا جائے تو اس صورت حال کو سنگین ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ آئیے گردے کی بیماری کی اہم علامات کے بارے میں جانتے ہیں... (بنیادی رپورٹ کے لیے یہاں کلک کریں)
پیشاب میں تبدیلی
ماہرین کا کہنا ہے کہ گردوں کی بیماری سے پہلے پیشاب میں تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بار بار پیشاب آنا، خاص طور پر رات کو معمول سے زیادہ پیشاب آنا، جھاگ کے ساتھ پیشاب، پیشاب میں خون اور پیشاب کرنے میں دشواری جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ گردے پیشاب کے ذریعے جسم سے فضلہ نکالتے ہیں۔ اس لیے وہ اشارہ دیتے ہیں کہ گردوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
سوجن
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے ہیں تو جسم کے مختلف حصوں میں سیال مادہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ سوجن کا سبب بنتا ہے۔ پیروں، ٹخنوں، ہاتھوں، چہرے اور آنکھوں کے ارد گرد سوجن دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر یہ مسائل پیدا ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
تھکاوٹ
کیا آپ کو مسلسل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ کیا آرام کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گردے کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گردے کمزور ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خون میں فضلہ جمع ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم میں آکسیجن کی کمی خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اکثر تھکاوٹ اور سستی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔
جلد کے مسائل
ماہرین کا کہنا ہے کہ خارش اور جلد کے مختلف مسائل گردے کی بیماری کی ابتدائی علامات ہوسکتی ہیں۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں تو جسم سے خارج ہونے کے بجائے نجاست خون میں جمع ہونے لگتی ہے جس سے جلد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خارش، خشک جلد اور ریشے جیسی علامات بہت غیر آرام دہ ہوتی ہیں اور جلد میں واضح تبدیلیاں لاتی ہیں۔ ایسے میں اگر کریمیں زیادہ مؤثر نہ ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
متلی اور الٹی
ماہرین متلی اور الٹی کو گردے کے مسائل کی دیگر علامات کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جسم میں موجود نجاست خون میں جمع ہو کر نظام ہضم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ لہذا، لوگوں کو تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد بھی پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوا، سانس کی بو، اور متلی اور الٹی محسوس ہو تو ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ان علامات کو نظر انداز کرنا آنکھوں کی روشنی میں کمی اور غذائیت کی قلت کا باعث بن سکتا ہے۔
پٹھوں میں درد
ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار پٹھوں میں درد (خاص طور پر ٹانگوں میں) گردوں کی بیماری کی انتباہی علامت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ جسم میں کیلشیم، فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے ضروری معدنیات کی کمی اور الیکٹرولائٹ کے عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پانی کی کمی بھی اس طرح کے درد کا سبب بن سکتی ہے۔
آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟
اگرچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علامات کو گردے کی بیماری کی قطعی علامت نہیں سمجھنا چاہیے لیکن انھیں نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ گردوںکی جانچ خاص طور پر ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔
ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو محتاط رہنے کی ضرورت
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر (ہائی بلڈ پریشر) ہی گردے کی دائمی بیماری (CKD) یا گردے کی ناکامی کے تقریباً دو تہائی کیسز کا سبب بنتے ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں آپ کے گردوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر گردے کی خون کی نالیوں پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، جس سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور سکڑ جاتی ہیں۔ خراب شدہ رگیں خون سے نجاست اور اضافی سیال کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ جب گردے فیل ہونے لگتے ہیں، تو یہ حالت بلڈ پریشر کو مزید بڑھا دیتی ہے، اس سے ایک خطرناک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ مزید برآں، ہائی بلڈ شوگر کی سطح گردے کے چھوٹے فلٹرز (نیفرون) کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پروٹین (البومین) جسم سے پیشاب کے ذریعے باہر نکلنے لگتا ہے۔
