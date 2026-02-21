ہمبستری کے دوران مردوں کی یہ دو عادتیں خواتین میں سروائیکل کینسر کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں، جانیں کیسے رہیں محفوظ
شوہروں کی ان تین مخصوص عادات کےبارے میں جانیے جو بیویوں میں سروائیکل کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ اس کی علامات درج ذیل ہیں۔۔۔
Published : February 21, 2026 at 2:16 PM IST
کینسر ایک سنگین بیماری ہے جو پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ بیماری ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتی ہے۔ مردوں میں پھیپھڑوں اور منہ کے کینسر کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ خواتین میں چھاتی اور سروائیکل کینسر کے کیسز بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں، سروائیکل کینسر ایک سنگین صحت کے چیلنج کے طور پر ابھرا ہے۔ سروائیکل کینسر اب بڑی عمر کی خواتین کی بیماری نہیں رہی۔ یہ نوجوان خواتین کو بھی متاثر کر رہا ہے. عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، سروائیکل کینسر ہندوستان میں خواتین میں دوسرا سب سے عام کینسر بن گیا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سروائیکل انفیکشن اکثر بغیر کسی درد یا علامات کے خاموشی سے نشوونما پاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شوہروں کی ہمبستری کے دوران والی تین عادتیں بیویوں میں سروائیکل کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔
ماہواری کے دوران سیکس کرنا:
بہت سے جوڑے ماہواری کے دوران ہمبستری کرتے ہیں۔ اگرچہ ماہواری کے دوران جماع طبی طور پر محفوظ ہے اور درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اس سے انفیکشن اور ناپسندیدہ حمل کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ماہواری کے دوران ہمبستری براہ راست سروائیکل کینسر کا سبب نہیں بنتی، نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایچ پی وی (ہیومن پیپیلوما وائرس) کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، جو ایک بڑا خطرے کا عنصر ہے۔ اس دوران سروِکس زیادہ نازک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جماع کے بعد خون بہہ سکتا ہے (پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ) جو کہ کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
کنڈوم کا استعمال نہ کرنا:
کچھ لوگ خود اطمینان یا دیگر مسائل کی وجہ سے ہمبستری کے دوران کنڈوم کے استعمال سے گریز کرتے ہیں، لیکن یہ عمل خطرناک ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کے متعدد پارٹنرز ہیں یا آپ منشیات کے عادی ہیں تو کنڈوم کے بغیر جنسی تعلقات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی آدمی کو ایچ پی وی وائرس ہے، تو وہ اسے آسانی سے دیگر ساتھی میں منتقل کر سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ کنڈوم صرف برتھ کنٹرول کا ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کو روکنے میں اہم ہیں۔
سگریٹ نوشی بھی خطرناک:
بہت سے مرد اکثر اپنے گھر والوں اور بیوی کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی بیوی یا خاندان کے سامنے سگریٹ نوشی انتہائی نقصان دہ ہے کیونکہ سیکنڈ ہینڈ دھواں سانس لینے سے پھیپھڑوں کے کینسر، امراض قلب، فالج اور بالخصوص خواتین میں سروائیکل کینسر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں 7000 سے زیادہ مرکبات ہوتے ہیں، جن میں 70 سے زیادہ معلوم کارسنوجنز شامل ہیں۔ یہ دھوئیں کی زد میں آنے والی خواتین میں سانس کے مسائل اور حمل کی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔
مزید برآں، سگریٹ نوشی کرنے والی خواتین میں گریوا کینسر ہونے کا امکان غیر تمباکو نوشی کرنے والوں کی نسبت دوگنا ہوتا ہے۔ محققین نے سگریٹ نوشی کرنے والی خواتین کے سروائیکل بلغم میں تمباکو کے اجزاء پائے ہیں۔ یہ نقصان دہ مادے سروائیکل سیلز کے ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سروائیکل کینسر کی نشوونما میں مدد کر سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی مدافعتی نظام کو بھی کمزور کرتی ہے، جس سے ایچ پی وی انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
سروائیکل کینسر کی انتباہی علامات
1- اندام نہانی سے غیر معمولی خون بہنا، جیسے
2- اندام نہانی سے جماع کے بعد خون بہنا
3- مینوپاز کے بعد خون بہنا
4- ماہواری کے بیچ یا غیر معمولی طور پر بھاری اور طویل مدت تک چلنے والی ماہواری درمیان اسپاٹنگ
5- ہمبستری کے بعد خون بہنا
غیر معمولی اندام نہانی خارج ہونے والا مادہ: اس میں خون کے نشانات ہو سکتے ہیں اور یہ ماہواری کے درمیان یا مینو پوز کے بعد ہو سکتا ہے۔
1- بدبودار زرد مادہ، یا خون کی دھاری دار مادہ
2- پیٹ کے نچلے حصے میں درد، بار بار پیشاب آنا، یا پیشاب کرنے میں دشواری
3- جنسی تعلقات کے دوران درد
4- شرونیی درد (pelvic pain)
جیسے جیسے کینسر بڑھتا ہے، علامات زیادہ شدید ہو سکتی ہیں اور ان میں۔۔۔
1- ٹانگوں میں سوجن
2- پیشاب کرنے یا پاخانہ کرنے میں دشواری، بعض اوقات پیشاب یا پاخانہ میں خون اگر کینسر مثانے یا ملاشی میں پھیل گیا ہو
3- تھکاوٹ اور غیر واضح وزن میں کمی
اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ان علامات میں سے کسی کا سامنا کر رہا ہے یا زیادہ خطرہ والی عادات میں ملوث ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ سروائیکل کینسر سے لڑنے کے لیے روک تھام اور جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)
