ہمبستری کے دوران اور بعد میں ظاہر ہونے والی یہ علامات سروائیکل کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں، ضرور غور کریں
Published : November 21, 2025 at 2:47 PM IST
کینسر ایک مہلک بیماری ہے جو پوری دنیا میں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے۔ خواتین ان دنوں کئی طرح کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، سروائیکل کینسر دنیا بھر میں خواتین میں چوتھا سب سے عام کینسر ہے۔ ہندوستان میں خواتین کی سب سے زیادہ تعداد چھاتی کے کینسر (بریسٹ کینسر) میں مبتلا ہے، اس کے بعد سروائیکل کینسر ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین میں سروائیکل کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سروائیکل کینسر ہندوستان میں خواتین کو متاثر کرنے والی دوسری سب سے خطرناک بیماری ہے۔ ہندوستان میں ایسی خواتین کی تعداد 511 ملین سے زیادہ ہے۔
سروائیکل کینسر کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟
سروائیکل کینسر بنیادی طور پر انسانی پیپیلوما وائرس (HPV) کی کچھ اقسام کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن ہے۔ سروائیکل کینسر دنیا بھر میں صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تاہم، اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سے معاملات کو ویکسینیشن، باقاعدہ اسکریننگ اور صحت مند طرز زندگی کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ ابتدائی پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سروائیکل کینسر میں مبتلا بہت سی خواتین میں آخر تک اس مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، جس سے شرح اموات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے کینسر کی طرح سروائیکل کینسر میں بھی جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کینسر کے خلیے گریوا کے قریب دوسرے علاقوں میں پھیل سکتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں، یہ کینسر ایچ پی وی ، یا ہیومن پیپیلوما وائرس، جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔
فیڈریشن آف اوبسٹیٹریشینز اینڈ گائناکالوجسٹ آف انڈیا (FOGCI) کی صدر ڈاکٹر سنیتا ٹنڈولواڈکر کے مطابق، سروائیکل کینسر ٹیومر اور رحم کے نچلے حصے میں، گریوا کے قریب غیر معمولی بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کینسر بنیادی طور پر اینڈومیٹریئم میں شروع ہوتا ہے۔ جو بچہ دانی کی پرت ہے۔ جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی پیداوار میں اضافہ سروائیکل کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس ہارمون کی ضرورت سے زیادہ پیداوار بچہ دانی کو متاثر کرتی ہے۔ گریوا کینسر کا خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ 50-70 سال کی خواتین میں اس کینسر کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یہ کینسر خاص طور پر ان خواتین کو متاثر کر سکتا ہے جن میں آیوڈین کی کمی ہے۔
سروائیکل کینسر کا زیادہ خطرہ کس کو ہے؟
50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو سروائیکل کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مینوپاز (عورت کے ماہواری کے اختتام) کے بعد خواتین کو خاص طور پر خطرہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، موٹاپے اور ذیابیطس میں مبتلا خواتین کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، سروائیکل کینسر جینیاتی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خاندان کے دیگر افراد کو یہ کینسر ہو تو اس کینسر کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
سروائیکل کینسر کی علامات درج ذیل ہیں۔۔۔
کچھ بیماریاں شروع میں علامات ظاہر نہیں کرتیں۔ یہی بات سروائیکل کینسر پر بھی لاگو ہوتی ہے، جہاں علامات یا تو ابتدائی طور پر ظاہر نہیں ہوتیں یا عام بیماریوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لہذا، ابتدائی علامات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اس مضمون میں ایسی پانچ علامات کی وضاحت کی گئی ہے جن کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔
1- اندام نہانی سے خون بہنا: غیر معمولی یا بے قاعدہ خون بہنا سروائیکل کینسر کی علامت ہے۔ یہ علامت عام طور پر دوسرے مرحلے میں ظاہر ہوتی ہے۔ خواتین کو عام طور پر ماہواری کے دوران خون بہنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ تاہم، اگر ان کی مدت کے بعد، خاص طور پر جنسی تعلقات کے بعد، یا مینوپاز کے بعد خون جاری رہتا ہے، تو یہ سروائیکل کینسر ہو سکتا ہے۔ اسے نظر انداز نہ کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2- کمر کے نچلے حصے میں درد: کمر کے نچلے حصے میں درد یا اینٹھن اکثر ماہواری سے منسلک ہوتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ دوسرے اوقات میں شدید درد کا تجربہ کرتے ہیں، تو یہ سروائیکل کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی مدت سے باہر درد محسوس ہوتا ہے، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
3- غیر معمولی سفید مادے کا اخراج: حیض اور اندام نہانی سے سفید مادہ تولیدی عمر کی خواتین میں عام ہے۔ اسے اچھی تولیدی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، یہ خارج ہونے والا مادہ شفاف ہوتا ہے، یعنی اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ تاہم، اگر آپ بدبو کے ساتھ غیر معمولی سفید مادہ کا تجربہ کرتے ہیں، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ سروائیکل کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
4- انتہائی تھکاوٹ: اگر آپ کھانا نہیں کھاتے یا ورزش نہیں کرتے تو تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرنا معمول ہے۔ تاہم اگر آپ بغیر کسی وجہ کے مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ سروائیکل کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔
5- ہمبستری کے دوران درد: بہت سی خواتین جنسی تعلقات کے دوران درد کی شکایت کرتی ہیں۔ پہلی بار جنسی تعلقات کے دوران یا ابتدائی مراحل میں درد کا تجربہ کرنا معمول ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہر بار جنسی تعلقات کے دوران درد محسوس ہوتا ہے، تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ یہ اعلی درجے کے سروائیکل کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے جلد از جلد ڈاکٹر سے ملیں۔
(ڈس کلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیے اور اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔)
