گردے کے کینسر کے ابتدائی مراحل میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں
گردے کا کینسر اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں بغیر کسی واضح علامات کے نشوونما پاتا ہے۔ ٹیومر چھوٹے ہوتے ہیں اورپیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔
Published : March 24, 2026 at 1:53 PM IST
بہت سے لوگ اکثر گردے سے متعلق بیماریوں اور مسائل جیسے کہ گردے کی پتھری کو نظر انداز کرتے ہیں۔تاہم یہ علامات بعض اوقات گردے کے کینسر جیسے سنگین حالات کے لیے انتباہی علامات کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ گردے سے متعلق کسی بھی خرابی کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گردے انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہیں۔ یہ خون کو فلٹر کرتے ہیں، زہریلے مادوں، یوریا، اور اضافی سیال کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ جسم کے اندر سوڈیم، پوٹاشیم اور دیگر الیکٹرولائٹس کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں گردے سے متعلق امراض کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اور گردے کا کینسر بھی ایسی ہی ایک کیفیت ہے۔
آئی ایم اے کے جنرل سکریٹری ڈاکٹر جیش ایم لیلے نے کہا ہے کہ گردے کے کینسر کے ابتدائی مراحل میں، کچھ علامات جیسے پیشاب میں خون، تھکاوٹ، اور شدید درد ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب ان علامات اور ضروری احتیاطی تدابیر کو مزید تفصیل سے دریافت کرتے ہیں۔
ڈاکٹر جیش ایم لیلے نے وضاحت کی کہ گردے جسم کے اندر گہرائی میں واقع ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں، کینسر کے ابتدائی مراحل کے دوران چھوٹے گانٹھوں کا پتہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ گردے کا کینسر اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں بغیر کسی مخصوص علامات کے ظاہر ہوتا ہے۔ اسے 'رینل سیل کارسنوما' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تاہم، پیشاب میں خون، تھکاوٹ، کمزوری اور کمر کے نچلے حصے میں شدید درد جیسی علامات ابتدائی مراحل میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔
پیشاب کے رنگ میں تبدیلی:
گردے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ پیشاب میں ہونے والی تبدیلیوں سے پہلے ظاہر ہوسکتا ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ اس کے عام پیلے رنگ سے گلابی، سرخ یا بھورا ہو جائے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سے عام علامات میں سے ایک ہے۔ کبھی کبھار، پیشاب کولا جیسی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بعض اوقات، یہ تبدیلی بغیر کسی درد کے ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ گردے کے کینسر جیسی سنگین بنیادی حالت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت حال میں ڈاکٹر سے مشورہ بالکل ضروری ہے۔
مستقل کمر کے نچلے حصے میں درد:
کمر کے نچلے حصے میں یا پسلیوں کے نیچے ایک طرف مستقل درد کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر درد طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے اور آرام کرنے یا دوائی لینے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا ہے تو یہ صرف پٹھوں میں تناؤ سے زیادہ ہوسکتا ہے۔ اس علامت کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہئے، خاص طور پر اگر درد کسی پیشگی چوٹ یا جسمانی مشقت کے بغیر شروع ہوا ہو۔ مسلسل درد گردے سے متعلق مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ حالت خراب ہونے سے پہلے مناسب تشخیص اور مناسب علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
واضح وجہ کے بغیر تیزی سے وزن میں کمی
اگر آپ بغیر کسی ظاہری وجہ کے تیزی سے وزن میں کمی کا سامنا کر رہے ہیں (چاہے آپ پرہیز یا سخت جسمانی سرگرمی میں مشغول نہ ہوں)، تو یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ غیر واضح وزن میں کمی ایک سنگین بنیادی صحت کے مسئلے کی علامت ہوسکتی ہے۔ بہت سے معاملات میں یہ گردے کی بیماری یا بعض قسم کے کینسر جیسے سنگین حالات کے لیے انتباہی علامت کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایسی علامات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔
مسلسل تھکاوٹ:
اگر آپ کو کوئی سخت کام کیے بغیر بھی طویل تھکاوٹ کا سامنا ہے، اور آپ کی توانائی کی سطح آرام کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو یہ کمزوری سے کہیں زیادہ اہم چیز ہوسکتی ہے۔ مسلسل تھکاوٹ ایک سنگین بنیادی طبی حالت کا اشارہ ہو سکتا ہے. جب جسم آسانی سے تھکنے لگتا ہے،یہاں تک کہ روزمرہ کی معمول کی سرگرمیوں کے دوران بھی علامات کو نظر انداز کرنے کے بجائے کسی بھی ممکنہ اندرونی طبی مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا مناسب ہے۔
سوجن یا اپھارہ:
پیٹ، ٹانگوں، ٹخنوں، یا آنکھوں کے گرد اچانک سوجن جسم کے اندر سیالوں کے عدم توازن کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ گردے کی خرابی جسم میں اضافی پانی کے جمع ہونے کا باعث بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ اس حالت کو نہ تو نظر انداز کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اسے معمول کے طور پر مسترد کیا جانا چاہیے۔ اگر سوجن برقرار رہتی ہے یا بگڑ جاتی ہے، تو بنیادی وجہ کی شناخت کے لیے فوری طور پر کسی ماہر سے رجوع کرنا بالکل ضروری ہے۔
بار بار یا رات کے وقت پیشاب آنا:
اگر آپ بار بار رات کو بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے جاگنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو یہ گردے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دن بھر معمول سے زیادہ کثرت سے پیشاب کرنے لگیں تو چوکس رہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لئے مشورہ دیا جاتا ہے، خاص طور پر اگر یہ مسئلہ برقرار رہتا ہے یہاں تک کہ جب آپ کے سیال کی مقدار کم ہو.
بار بار آنے والا بخار یا رات کو پسینہ آنا:
روزانہ کم درجے کے بخار کا سامنا کرنا یا رات کو بہت زیادہ پسینہ آنا صحت کے کسی بنیادی مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی علامات بعض اوقات گردے کی شدید بیماریوں کے معاملات میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔
گانٹھ: پیٹ کے ایک طرف سوجن یا واضح گانٹھ ظاہر ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی گانٹھ نظر آتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔
خطرے کے عوامل
تمباکو نوشی: سگریٹ اور بولی کے ذریعے جسم میں داخل ہونے والے کیمیکل گردے کے خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
موٹاپا اور ہائی بلڈ پریشر: وہ افراد جو موٹے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں ان میں گردے کے کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
کیمیائی نمائش: کام کی جگہ پر خطرناک کیمیکلز کی ضرورت سے زیادہ نمائش۔
وراثت: اگر خاندان کے کسی فرد کو گردے کا کینسر ہوا ہے یا وہ گردے کی دائمی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ کو بھی اس حالت کے بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
احتیاطی تدابیر
صحت مند عادات اپنا کر گردے کے کینسر کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔
صحت مند وزن: آج کل بہت سے لوگ موٹاپے کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کریں اور اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں۔
غذائی رہنما خطوط: پھلوں، سبزیوں اور سارا اناج سے بھرپور متوازن غذا کھائیں۔
نمک کی مقدار کم کریں: اپنی خوراک میں نمک کے استعمال کو محدود کریں۔ اس سے آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملے گی۔
کافی پانی پئیں: اپنے گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ روزانہ کم از کم تین سے چار لیٹر پانی پینے کا ارادہ کریں۔
ہیلتھ چیک اپ: باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ گردے کے کینسر کا ابتدائی مراحل میں پتہ چلنے پر اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر پیش کی گئی ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)