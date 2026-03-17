جسم میں ظاہر ہونے والی یہ علامات گردے کی پتھری کی ہو سکتی ہیں، ایسے پتہ کریں
گردے کی پتھری عموماً 30 سے 50 سال کی عمرکے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ طرز زندگی میں بدلاؤ کے سبب ہوتا ہے۔
Published : March 17, 2026 at 10:30 AM IST
آج کے جدید طرز زندگی میں ہماری غذائی عادات ہماری صحت پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ خاص طور پر، گردوں سے متعلق مسائل بڑھ رہے ہیں - بنیادی طور پر پانی کی ناکافی مقدار اور زیادہ نمک والی غذاؤں کا استعمال۔ ان مسائل میں گردے کی پتھری تشویش کا ایک بڑا سبب ہے۔ تاہم، حالت سنگین ہونے سے پہلے، ہمارا جسم اکثر کچھ انتباہی علامات فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر سمن لتا نے اس موضوع پر تفصیلی بصیرت فراہم کی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ گردے کی پتھری کو ان کے ابتدائی مراحل میں کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سمن لتا دوارکا، دہلی میں واقع منی پال ہسپتال میں نیفرولوجسٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ماہر ہیں۔ ان کے ذریعہ شیئر کردہ معلومات پر ایک نظر ڈالیں…
ڈاکٹر سمن لتا کے مطابق گردے کی پتھری عموماً 30 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تاہم طرز زندگی میں تبدیلی کے باعث اب نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے یہ مردوں میں زیادہ عام تھا تاہم، حالیہ دنوں میں خواتین کے درمیان بھی واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اگرچہ یہ بچوں میں عام نہیں ہے، لیکن یہ جینیاتی عوامل، میٹابولزم سے متعلق خرابی اور پانی کی کمی (یعنی پانی کی ناکافی مقدار) کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
کمر کا درد کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
گردے کی پتھری کی سب سے عام علامت درد ہے۔ تاہم یہ درد عام پٹھوں کے درد کے برعکس ہے۔ یہ اچانک حملہ کرتا ہے اور انتہائی شدید ہوتا ہے، عام طور پر کمر کے نچلے حصے کے ایک طرف یا پیٹھ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ درد آہستہ آہستہ نیچے کی طرف پیٹ کے نچلے حصے اور رانوں تک پھیل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے درد وقفے وقفے سے ہوتا ہے، جبکہ دوسری وجوہات میں یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کمر کے نچلے حصے اور اطراف میں اس طرح کا غیر معمولی درد گردے سے متعلق مسئلے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ درد کی شدت پتھری کے سائز پر نہیں بلکہ گردے کے اندر اس کے مقام اور اس کی حرکت پر منحصر ہے۔
گردوں کا بنیادی کام خون کو فلٹر کرنا اور پیشاب کے ذریعے جسم سے فاضل مادوں کو خارج کرنا ہے۔ جب گردے کی پتھری پیشاب کی نالی میں حرکت کرتی ہے یا رکاوٹ کا باعث بنتی ہے تو یہ مختلف پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔
جلن اور درد:
پیشاب کرتے وقت تیز جلن یا درد کا سامنا کرنا گردے کی پتھری کی ایک یقینی علامت ہے۔
خون کی موجودگی:
اگر آپ کا پیشاب سرخ، گلابی یا بھورا نظر آتا ہے، تو یہ جسم کے اندر کسی اندرونی چوٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب میں خون نظر آتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
بدبو اور بادل پن:
اگر آپ کا پیشاب معمول سے زیادہ مرتکز ہے، ابر آلود نظر آتا ہے، اور ایک مضبوط، ناخوشگوار بدبو خارج ہوتی ہے، تو یہ ایک بنیادی انفیکشن کی علامت ہے۔
ڈرائبلنگ:
پیشاب کرنے کی شدید خواہش کے باوجود، اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف چند قطرے ہی نکلتے ہیں، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ پتھری پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔
پیٹ سے متعلق مسائل:
گردے کے مسائل کا براہ راست تعلق اعصابی نظام کے ذریعے نظام انہضام سے ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری میں مبتلا ہونے پر بہت سے لوگ متلی اور الٹی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بھوک کی کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپھارہ اور قبض جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات اکثر پیٹ کی عام بیماریوں کے لیے سمجھی جاتی ہیں۔ لہذا، انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے. اچانک وزن میں کمی بھی گردے کی صحت کے بگڑنے کا اشارہ ہے۔
دیگر پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں:
جیسے جیسے جسم میں انفیکشن کی سطح بڑھ جاتی ہے، فرد کو بخار اور سردی لگ سکتی ہے۔ عام طور پر تیز بخار اس وقت ہوتا ہے جب گردے کی پتھری پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ساتھ پیٹ میں شدید درد بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ گردے کے درد کو کمر کا عام درد سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر درد کش ادویات لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنے سے گردوں کے کام کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق آپ ان طریقوں پر عمل کرکے گردے کی پتھری سے بچ سکتے ہیں۔
وافر مقدار میں پانی پئیں:
روزانہ کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی پینا پیشاب کو پتلا کرتا ہے اور پتھری کو بننے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔
غذائی تبدیلیاں:
نمک اور پراسیس شدہ کھانوں کا استعمال کم کریں۔ ھٹی پھلوں جیسے لیموں اور سنترے کا استعمال کریں۔ آکسیلیٹ سے بھرپور غذاؤں جیسے پالک اور گری دار میوے کے استعمال کو محدود کریں۔
جسمانی سرگرمی:
صحت مند وزن کو برقرار رکھنا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا ضروری ہے۔
اگر آپ اس مضمون میں بیان کردہ علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں تو، فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے. بروقت پتہ لگانے سے مستقبل کی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)