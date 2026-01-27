کڈنی خراب ہونے پر دکھتی ہیں یہ علامات، نظرانداز کرنا ہو سکتا ہے جان لیوا
Published : January 27, 2026 at 10:44 AM IST
گردے جسم میں فلٹرنگ کا ایک اہم نظام ہیں، جو روزانہ تقریباً 190 سے 200 لیٹر خون کو فلٹر کرتے ہیں اور اضافی پانی، فضلہ اور زہریلے مواد کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر سیال توازن، الیکٹرولائٹس (جیسے سوڈیم اور پوٹاشیم)، اور بلڈ پریشر کو منظم کرتے ہیں، اور خون کے سرخ خلیات کی پیداوار میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے گردوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گردوں کو کسی بھی قسم کا نقصان متعدد بیماریوں اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق گردے کی خرابی (انفیکشن، گردے کی پتھری یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے) جسم میں فضلہ جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حالت گردے کی دائمی بیماری (CKD) میں ترقی کر سکتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ گردے کی ناکامی، دل کی بیماری، اور یہاں تک کہ موت کا باعث بن سکتا ہے۔ ابتدائی تشخیص اور صحت مند طرز زندگی ان سنگین نتائج کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گردے کے مسائل کا جلد پتہ لگانے سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں، آئیے اب گردے کی بیماری کی 10 انتباہی علامات کے بارے میں جانتے ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، یہاں گردے کی بیماری کی 10 انتباہی علامات ہیں...
رات کو بار بار پیشاب آنا:
گردے کی بیماری کی ابتدائی علامات میں سے ایک بار بار پیشاب آنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو پیشاب کرنے کے لیے کثرت سے اٹھنا پڑے، خاص طور پر رات کے وقت، تو یہ گردوں کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ گردے فضلہ کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب پیدا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گردے کا کوئی بھی مسئلہ بار بار پیشاب کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ گردے فضلہ ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر رہے ہیں۔
ٹانگوں میں سوجن:
گردے کی بیماری کی ایک اور علامت سوجن ہے۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اضافی سوڈیم اور پانی کو فلٹر کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ جسم میں بتدریج سیال جمع ہونے کا باعث بنتا ہے۔
میو کلینک کے مطابق یہ ٹانگوں میں سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں معمول سے زیادہ تنگ محسوس ہوتی ہیں، خاص طور پر نچلے حصے میں جہاں آپ جوتے یا موزے پہنتے ہیں، تو یہ گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔
مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری:
ماہرین کا کہنا ہے کہ تھکاوٹ صحت کے بہت سے مسائل کی ایک عام علامت ہے۔ جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو جسم میں فضلہ اور زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ توانائی کی کمی اور تھکاوٹ کی طرف جاتا ہے. کیا آپ رات کو اچھی نیند لینے کے بعد بھی مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گردے فضلہ کی مصنوعات کو ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر رہے ہیں۔
پیشاب میں خون:
ماہرین کا کہنا ہے کہ پیشاب میں خون گردے کے خراب ہونے کی سنگین علامت ہے۔ اگر آپ کو اپنے پیشاب میں خون نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشاب کی نالی کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ گردے کی پتھری، انفیکشن، یا گردے کی سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت گلابی، سرخ، یا بھورا پیشاب، یا خون کے جمنے ہقئے اسپاٹس نظر آتے ہیں، تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ پیشاب میں خون گردوں کی بیماری کی سب سے زیادہ تشویشناک انتباہی علامات میں سے ایک ہے اور اسے نظر انداز کرنے کے خلاف مشورہ دیتا ہے۔
جھاگ دار پیشاب:
جھاگ دار پیشاب کو پروٹینوریا کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب گردے خراب ہو جاتے ہیں اور پروٹین کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے البومین جیسے پروٹین پیشاب میں نکل جاتے ہیں، جس سے پیشاب جھاگ دار دکھائی دیتا ہے۔
سانس میں کمی:
گردے کی بیماری پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ گردے کی بیماری کے بعد کے مراحل میں زیادہ عام ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل میں کچھ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جسم فضلہ اور اضافی سیال کو فلٹر کرنے سے قاصر ہے، تو یہ مادے پھیپھڑوں میں جمع ہو سکتے ہیں۔
میو کلینک کے مطابق،
یہ سانس لینے کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے. ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو، خاص طور پر آرام کرتے وقت یا لیٹتے وقت، جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
متلی اور قے:
متلی اور الٹی گردے کی بیماری والے لوگوں میں عام علامات ہیں۔ جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو جسم میں فضلہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ متلی اور الٹی جیسی علامات کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر بیماری بڑھتی ہے، تو یہ علامات وقت کے ساتھ زیادہ شدید ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بغیر کسی ظاہری وجہ کے مسلسل متلی اور قے آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔
وزن میں کمی:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بھوک میں کمی اور وزن میں کمی گردوں کی بیماری کی ابتدائی علامات ہوسکتی ہیں۔ جب گردے خراب ہوتے ہیں تو جسم میں فضلہ جمع ہو جاتا ہے جس سے بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم غذائی اجزاء کو خراب طریقے سے جذب کر سکتا ہے، جس سے وزن میں اچانک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھوک میں کمی اور وزن میں تیزی سے کمی جیسے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔
خارش، خشک جلد:
اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو اسے گردے کی بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب گردے ناکارہ اشیاء کو صحیح طریقے سے فلٹر نہیں کر پاتے ہیں تو جسم میں زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ خشک اور خارش والی جلد جیسے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس حالت کا جلد پتہ لگانے اور علاج کرنے سے جلد کے مزید سنگین مسائل کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ہائی بلڈ پریشر:
جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر علاج کے بعد بھی آپ کا بلڈ پریشر مسلسل بلند رہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔
(تردید: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)گردے کی خرابی ایک سنگین حالت ہے جو جسم میں زہریلے مادوں کو جمع کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے کئی جان لیوا بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ علامات کے بارے میں جانیں...