گردے خراب ہونے پر صبح ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات، نظر انداز کرنا خطرناک
عجیب علامات کے ساتھ صبح اٹھنا آپ کے گردوں کے ساتھ کسی مسئلے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ گردے کے مسائل کی ابتدائی علامات میں...
Published : February 6, 2026 at 12:23 PM IST
گردے اہم اعضاء ہیں جو فضلہ کی مصنوعات کو فلٹر کرنے، الیکٹرولائٹس کو متوازن کرنے اور بلڈ پریشر اور خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار کو منظم کرنے والے ہارمونز پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تاہم جب گردے کا کام کم ہو جاتا ہے، تو ہلکی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ گردے کی خرابی کی ابتدائی علامات میں تھکاوٹ، سوجن (خاص طور پر ٹانگوں اور چہرے میں)، پیشاب کے حجم اور رنگ میں تبدیلی، خارش، متلی، قے، سانس کی بو، دماغی دھند اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہوسکتی ہے۔ یہ علامات اکثر ابتدائی مراحل میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گردے کے مسائل کی کچھ علامات صبح کے وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، اس لیے ان علامات کو پہچاننا اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
گردے کے مسائل کی صبح کی علامات کیا ہیں؟ یہاں جانیں
غیر معمولی علامات کے ساتھ صبح اٹھنا گردے کے مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ گردے کے مسائل کی ابتدائی علامات میں آنکھوں کے گرد سوجن (periorbital edema)، پیروں یا ٹخنوں میں سوجن، اور جھاگ یا سیاہ پیشاب شامل ہیں۔ مزید برآں، انتہائی تھکاوٹ، کمزوری، متلی، اور جاگنے پر کمر میں مسلسل درد بھی گردے کے نقصان کی علامت ہو سکتے ہیں۔
صبح اٹھنے پر غیر واضح خشکی اور شدید خارش بھی گردے کے نقصان کی علامت ہوسکتی ہے۔ مزید برآں، جاگتے ہی منہ سے ایک شدید اور غیر معمولی بدبو، جو دانت صاف کرنے کے بعد بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی، گردے کے سنگین مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ صحت کے سنگین مسائل سے بچنے اور بروقت علاج کو یقینی بنانے کے لیے ان انتباہی علامات کو جلد پہچاننا بہت ضروری ہے۔ صبح کی ہلکی علامات پر بھی دھیان دینا، باقاعدگی سے چیک اپ کروانا، وافر مقدار میں پانی پینا، اور متوازن غذا برقرار رکھنا یہ سب گردے کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔
گردے فیل ہونے سے تین ماہ پہلے کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں؟
گردے فیل ہونے سے تین ماہ پہلے، تھکاوٹ، ٹانگوں میں سوجن، پیشاب میں تبدیلی (زیادہ یا زیادہ فریکوئنسی، جھاگ یا خونی پیشاب)، بھوک میں کمی، قے، اور خارش جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ گردے کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
گردے کی خرابی کی اہم علامات
یہ علامات گردے کے مکمل طور پر خراب ہونے سے تقریباً 3 ماہ قبل جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔
پیشاب میں تبدیلیاں: پیشاب کی مقدار میں کمی یا اضافہ، جھاگ دار پیشاب، یا خونی پیشاب۔
سوجن: نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، چہرے، پیروں یا ٹخنوں میں سوجن گردے کی بیماری کی ایک عام علامت ہو سکتی ہے۔
تھکاوٹ اور کمزوری: غیر واضح تھکاوٹ، توانائی کی کمی، اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری۔
ہاضمہ کے مسائل: بھوک میں کمی، الٹی، یا متلی۔
خارش والی جلد: فاسفورس کی سطح میں اضافے کی وجہ سے جلد کی مستقل خارش۔
پٹھوں اور ہڈیوں میں درد: ہڈیوں یا جوڑوں میں درد۔
مزید پڑھیں: گردے کے مسائل دل کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، دونوں بیماریاں آپس میں کیسے جڑی ہیں؟ سائنسدانوں سے جانیں: سانس کی قلت یا سینے میں دباؤ کا احساس۔
سانس لینے میں دشواری
ہیلوسینیشن: نیند میں خلل یا ہیلوسینیشن۔
ابتدائی علامات کو نظر انداز کرنا گردے کی سنگین بیماری کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے آگاہی، بروقت علاج، اور طرز زندگی کا انتظام طویل مدتی صحت اور جسم کے مناسب کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان بظاہر معمولی علامات کو نظر انداز کرنا گردے کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)