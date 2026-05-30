دل کا دورہ پڑنے سے کئی دن پہلے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات، ان کو نظر انداز کرنا ہو سکتا ہےخطرناک!
دل کا دورہ پڑنے سے پہلے جسم میں بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت رہتےانتباہی علامات انتہائی اہم ہیں۔۔۔
Published : May 30, 2026 at 8:37 AM IST
ان دنوں بڑھتے ہوئے طرز زندگی کے مسائل اور تناؤ کی وجہ سے چھوٹی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک ایک سنگین تشویش بن گیا ہے۔ دل کے دورے اب عمر یا جنس سے بالاتر ہیں۔ تاہم دل کے دورے اچانک نہیں آتے۔ کچھ علامات دورے سے گھنٹے، دن، یا حتیٰ کہ ہفتوں پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگ ان علامات کو عام تناؤ، تھکاوٹ، یا بدہضمی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علامات کی جلد شناخت سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان علامات کے بارے میں جو ہارٹ اٹیک سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔
یہ علامات دل کا دورہ پڑنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں
خون کی روانی میں کمی: ماہرین کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے قبل دل میں خون کی روانی کم ہوجاتی ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب کورونری شریانوں کے اندر کولیسٹرول کی تختیاں غیر مستحکم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تختیاں پھٹ جائیں تو جسم ان کے گرد خون کے لوتھڑے بناتا ہے۔ یہ شریانوں کو مزید تنگ کرتے ہیں، جس سے دل کے پٹھوں کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دل کے دورے کے امکان کا اشارہ دیتا ہے۔
بار بار سینے میں درد: کلیولینڈ کلینک کے مطابق دل کا دورہ پڑنے سے پہلے سینے میں تکلیف محسوس کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دباؤ، جکڑن، یا سینے کے بیچ میں ہلکی جلن کا احساس ہوسکتا ہے۔ یہ تکلیف چند منٹوں تک رہ سکتی ہے، پھر کم ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ لہذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
غیر واضح تھکاوٹ: ماہرین کا کہنا ہے کہ بغیر کسی ظاہری وجہ کے تھکاوٹ محسوس کرنا ہارٹ اٹیک کی ایک عام علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کافی آرام کرنے کے بعد بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آسان کام جیسے پیدل چلنا، سیڑھیاں چڑھنا، یا بیگ اٹھانا پہلے سے زیادہ مشکل لگ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین میں یہ علامت زیادہ پائی جاتی ہے۔
سانس کی تکلیف: ماہرین کا کہنا ہے کہ دل میں خون کا بہاؤ کم ہونے سے پورے جسم میں آکسیجن کی سپلائی کم ہوجاتی ہے۔ یہ سانس لینے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے، یہاں تک کہ روزمرہ کے کاموں کے دوران بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑے فاصلے پر چلنے یا چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد بھی سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔
جسم کے دوسرے حصوں میں درد: دل کا دورہ پڑنے سے پہلے، آپ سینے سمیت جسم کے دیگر حصوں میں تکلیف محسوس کر سکتے ہیں۔ میو کلینک کے مطابق کندھوں، بازوؤں، کمر، گردن، جبڑے، دانت یا پیٹ کے اوپری حصے میں درد یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ان علامات کو پٹھوں میں درد، گردن میں درد، یا گیس کے مسائل سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پسینہ آنا، متلی، چکر آنا، یا بے ہوشی جیسی علامات بھی ابتدائی انتباہی علامات ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر یہ علامات پانی کی کمی، بدہضمی، یا سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ہوں، تو فوری طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔
جسم میں عجیب سا محسوس ہونا: ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں کو اکثر اپنے جسم میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ ماہرین اس ہلکی سی تکلیف یا پریشانی کو نظر انداز کرنے کے خلاف تنبیہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر، وہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، اور ہائی کولیسٹرول والے لوگوں کو اضافی محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
ڈاکٹر سے کب مشورہ کریں
ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر سینے میں جکڑن، پسینہ آنا، بازو میں درد اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات پانچ منٹ سے زیادہ برقرار رہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس سے جان لیوا حالات کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشوروں پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)
