یہ علامات گردے کے مکمل طور پر خراب ہونے سے تقریباً 3 ماہ قبل جسم میں ظاہر ہوتی ہیں، انہیں نظرانداز کرنے کی غلطی نہ کریں!

Published : October 29, 2025 at 12:35 PM IST
گردے کی دائمی بیماری کی علامات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ تو ان علامات کے بارے میں جانیں جو گردے کے خراب ہونے سے تین ماہ قبل ظاہر ہوتی ہیں۔
گردے اہم اعضاء ہیں جو فضلہ کو فلٹر کرنے، الیکٹرولائٹس کو متوازن کرنے، اور ہارمونز پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں جو بلڈ پریشر اور خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار کو منظم کرتے ہیں۔ مزید برآں جیسے جیسے گردے کا فعل کم ہوتا ہے، معمولی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ گردے کی خرابی کی معمولی علامات میں تھکاوٹ، سوجن (خاص طور پر ٹانگوں اور چہرے میں)، پیشاب کے حجم اور رنگ میں تبدیلی، خارش، متلی، قے، سانس کی بو، دماغی دھند اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہوسکتی ہے۔ یہ علامات اکثر ابتدائی مراحل میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اس لیے ان علامات کو پہچاننا اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
دائمی گردے کی بیماری (CKD) کیا ہے؟
دائمی گردے کی بیماری (CKD) ایک ایسی بیماری ہے جو بتدریج ایک طویل عرصے تک گردے کے کام کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک ترقی پسند اور مستقل بیماری ہے، یعنی یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں۔ گردے کی دائمی بیماری (CKD) میں، گردے خراب ہو جاتے ہیں اور خون سے فضلہ اور اضافی سیال کو مناسب طریقے سے فلٹر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور مہینوں یا سالوں تک اس کی علامات محسوس نہیں ہوتیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ، یہ گردے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے، جس میں ڈائیلاسز یا گردے کی پیوند کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔
جانیں کہ گردے فیل ہونے سے تین ماہ پہلے کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں
گردے فیل ہونے سے تین ماہ قبل تھکاوٹ، ٹانگوں میں سوجن، پیشاب میں تبدیلی (زیادہ یا کم پیشاب، جھاگ یا خون)، بھوک میں کمی، قے اور خارش جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ گردے کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
گردے کی خرابی کی اہم علامات
پیشاب میں تبدیلی: پیشاب کی مقدار میں کمی یا اضافہ، جھاگ دار پیشاب، یا خونی پیشاب
سوجن: نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، چہرے، پیروں یا ٹخنوں میں سوجن گردے کی بیماری کی ایک عام علامت ہو سکتی ہے۔
تھکاوٹ اور کمزوری: غیر واضح تھکاوٹ، توانائی کی کمی، اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری۔
ہاضمہ کے مسائل: بھوک میں کمی، الٹی، یا متلی۔
خارش والی جلد: فاسفورس کی سطح میں اضافے کی وجہ سے جلد کی مستقل خارش۔
پٹھوں اور ہڈیوں میں درد: ہڈیوں یا جوڑوں میں درد۔
سانس لینے میں دشواری: سانس کی قلت یا سینے میں دباؤ کا احساس۔
ہیلوسینیشن: نیند میں خلل یا ہیلوسینیشن
ڈاکٹر سے کب رابطہ کریں؟
اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں تو، فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں. دائمی گردے کی بیماری (CKD) کی اکثر ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک علامات ظاہر ہوتی ہیں، گردوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ علامات دیگر بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے مناسب تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)