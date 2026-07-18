تندرست اور توانائی سے بھر پور رہنے کیلئے، ہرصبح ان 8 تجاویز پرعمل کریں
اپنے دن کا آغاز ان آسان عادات سے کریں۔ یہ آپ کی توانائی کو فروغ دیں گے، آپ کی توجہ کو بہتر بنائیں گے۔
Published : July 18, 2026 at 3:50 PM IST
حیدرآباد: آپ کے پورے دن کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ اپنی صبح کیسے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ایک مضبوط بنیاد عمارت کے استحکام کو یقینی بناتی ہے، اسی طرح صبح کے ابتدائی اوقات آپ کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کا تعین کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ صبح کے وقت ایک مثبت سوچ یا ایک اچھی عادت آپ کے پورے دن کو شاندار بنا سکتی ہے۔ اس کے برعکس دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہونے والی جلدی نہ صرف ذہنی تناؤ کو بڑھاتی ہے بلکہ دن بھر آپ کے موڈ اور پیداواری صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آپ اس صورت حال کو تبدیل کر سکتے ہیں اور چند چھوٹی لیکن موثر تبدیلیاں اپنا کر اپنی صبح کو بہتر اور توانائی بخش بنا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں کیا ہیں...
ایک باقاعدہ روٹین قائم کریں :
مستقل مزاجی ایک اچھی اور نتیجہ خیز صبح کی کلید ہے۔ جب آپ ہر روز ایک ہی وقت میں بیدار ہوتے ہیں (یہاں تک کہ اختتام ہفتہ پر)، آپ کا جسم اس تال کے مطابق ہوتا ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت میں جاگنا آپ کے سرکیڈین تال (جسم کی قدرتی حیاتیاتی گھڑی) کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے، مناسب ہارمونل فنکشن کو یقینی بناتا ہے، اور جاگنے پر آپ کو توانائی بخشتا ہے۔
جاگنے کے فوراً بعد پانی پئیں :
صبح سب سے پہلے پانی پینا رات بھر ضائع ہونے والے سیالوں کو بھر دیتا ہے، میٹابولزم کو بڑھاتا ہے، نظام ہاضمہ کو متحرک کرتا ہے اور آنتوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر نیم گرم پانی بھی پی سکتے ہیں۔
ذہن سازی یا گہری سانس لینے کی مشق کریں
یہاں تک کہ بستر پر رہتے ہوئے بھی گہرے سانس لینے یا صرف خاموشی سے بیٹھنے کے لیے پانچ منٹ لگنا آپ کے دن کے لیے ایک مثبت لہجہ قائم کر سکتا ہے۔ آپ کو تزبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس خاموشی سے بیٹھیں، چند گہری سانسیں لیں، اور اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کا جسم کیسا محسوس ہوتا ہے۔
ایک صحت بخش ناشتہ کھائیں :
صبح کا ایک غذائیت سے بھرپور کھانا آپ کے دماغ اور جسم دونوں کو ایندھن فراہم کرتا ہے۔ اپنے ناشتے میں توانائی بڑھانے والی غذائیں شامل کریں اور چینی سے پرہیز کریں۔ متوازن غذا کے لیے پروٹین، صحت مند چکنائی اور فائبر شامل کریں۔ انڈے، ایوکاڈو ٹوسٹ، دال چیلا (دال پینکیکس) اسپروٹ سلاد، اور پھلوں اور گری دار میوے کے ساتھ دلیا شامل ہیں۔
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کچھ سورج کی روشنی حاصل کریں :
سورج کی روشنی قدرتی کیفین کو فروغ دینے کی طرح کام کرتی ہے۔ صبح کی سورج کی روشنی آپ کے جسم کے نیند کے جاگنے کے چکر کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اپنی صبح کی کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے باہر قدم رکھیں یا کھڑکی کے پاس بیٹھیں۔ یہ آپ کا موڈ ٹھیک کرے گا۔
موسیقی سنیں یا کوئی متاثر کن چیز :
صبح کا ماحول اور دن کی اچھی شروعات اہم ہے۔ تیار ہونے کے دوران اپنی پسندیدہ موسیقی یا حوصلہ افزا پوڈ کاسٹ سنیں۔ اس سے آپ کو ایک مثبت ذہنیت پیدا کرنے اور آنے والے دن کے بارے میں پرجوش محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔