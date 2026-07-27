کڈنی فیل ہونے سے پہلے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں یہ سنگین علامات، ان کو نظر انداز کرنا ہو سکتا ہے مہلک
گردے کی بیماری کی علامات کو جلد پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ذرا سی لاپرواہی بھی آپ کی جان لے سکتی ہے۔
Published : July 27, 2026 at 8:53 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: گردے (یعنی کڈنی) خون سے فضلہ نکالنے اور جسم میں سیال کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے آپ کے جسم کا قدرتی فلٹریشن سسٹم ہیں۔ ہر روز، وہ تقریباً 200 لیٹر خون کو فلٹر کرتے ہیں، زہریلے مادوں، فضلہ کی مصنوعات اور اضافی سیالوں کو نکالتے ہیں، جو پھر پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ ان کے فلٹریشن فنکشن کے علاوہ، گردے الیکٹرولائٹس کو منظم کرنے، بلڈ پریشر کو منظم کرنے اور مضبوط ہڈیوں کے لیے وٹامن ڈی کو فعال کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔
گردے مختلف بیماریوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، جن میں گردے کی دائمی بیماری (کرونک کڈنی ڈیسیز CKD) گردے کی پتھری، انفیکشن اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہیں۔ مناسب دیکھ بھال کے بغیر، یہ مسائل بگاڑ سکتے ہیں اور گردے کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، جس میں ڈائیلاسز یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حالات جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم، گردے کے مسائل کا جلد پتہ لگانے سے ایسے مہلک نتائج کو روکا جا سکتا ہے۔ آئیے اس مضمون میں گردے کی بیماری کی انتباہی علامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
گردے کی بیماری ایک خاموش قاتل
گردے کی بیماری کو اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کی دائمی بیماری (طویل مدتی گردے کی بیماری) بغیر کسی واضح انتباہی علامات کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چونکہ ابتدائی علامات اکثر ہلکی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس بیماری سے لاعلم رہتے ہیں جب تک کہ یہ شدید نہ ہو جائے اور اسے ڈائیلاسز یا گردے کی پیوند کاری کی ضرورت ہو۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور طرز زندگی سے متعلق بیماریوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے گردے کی بیماری کا عالمی بوجھ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا، جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے اور ماہرین باقاعدگی سے اسکریننگ ٹیسٹ کی سفارش کرتے ہیں۔
یہ ہیں گردے کی بیماری کی انتباہی علامات...
رات کو بار بار پیشاب کرنا: مشہور ویب سائٹ این ایچ ایس، یو کے (NHS.uk) کثرت سے پیشاب کو گردے کی بیماری کی ابتدائی علامات میں سے ایک کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے رات کو کثرت سے اٹھنا اس کیفیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گردوں میں فلٹر خراب ہو جاتے ہیں تو پیشاب کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر، ایک شخص کو رات کو پیشاب کرنے کے لیے کثرت سے اٹھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
پیروں یا ٹانگوں میں سوجن: کلیولینڈ کلینک کا کہنا ہے کہ ہاتھوں، ٹخنوں یا چہرے کے گرد سوجن گردے کی خرابی کی علامت ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے تو وہ اضافی سوڈیم اور پانی کو فلٹر نہیں کر پاتے جس سے جسم میں سیال جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاؤں یا ٹانگوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر، اگر نیچے کی ٹانگیں معمول سے زیادہ تنگ محسوس ہوتی ہیں (خاص طور پر جہاں جوتے یا موزے پہنے جاتے ہیں) تو یہ گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔
پیشاب میں خون: ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پیشاب میں خون گردوں کے خراب ہونے کی سنگین علامت ہے۔ پیشاب میں خون پیشاب کی نالی کو پہنچنے والے نقصان کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ گردے کی پتھری، انفیکشن یا گردے کی سنگین بیماری کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو گلابی، سرخ یا بھورا پیشاب نظر آتا ہے یا خون کے جمے ٹکڑے نظر آتے ہیں، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ پیشاب میں خون گردے کی بیماری کی سب سے زیادہ تشویشناک انتباہی علامات میں سے ایک ہے۔
جھاگ دار پیشاب: جھاگ دار پیشاب ایک ایسی حالت ہے جسے پروٹینوریا کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب گردے پروٹین کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، البومین جیسے پروٹین پیشاب میں لیک ہوتے ہیں، جس سے زیادہ جھاگ پیدا ہوتا ہے۔
سانس لینے میں دشواری: ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کی بیماری پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کا باعث بنتی ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ گردے کی بیماری کے اعلیٰ درجے کے مراحل میں زیادہ عام ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل میں کچھ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ میو کلینک کا کہنا ہے کہ اگر جسم فضلہ اور اضافی سیال کو فلٹر نہیں کر سکتا تو وہ پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر آرام کرتے ہوئے یا لیٹتے وقت، تو ایسی حالت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔
مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری: تھکاوٹ صحت کے بہت سے مسائل کی ایک عام علامت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں تو جسم میں ضرورت سے زیادہ فضلہ اور زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں جس سے توانائی کی کمی اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کافی آرام کرنے کے بعد بھی مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گردے فضلہ کو ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر رہے ہیں۔
(اعلان دستبرداری نوٹ: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)