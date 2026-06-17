ایپل سائدر کے گھریلو ٹوٹکے آپ کو حیران کر دیں گے، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ جانیں
ایپل سائڈر آل راؤنڈر ہے، یہ نہ صرف وزن میں کمی اور صحت کے لیے فائدہ مند ہےبلکہ صفائی کے لئے بھی انتہائی مفید ہے۔
Published : June 17, 2026 at 4:59 PM IST
حیدرآباد: بہت سے لوگ ایپل سائڈر سرکہ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں گھریلو صفائی سے لے کر کھانے کا ذائقہ بڑھانے تک شامل ہیں۔ ایسٹک ایسڈ کے مواد کی بدولت یہ صفائی ستھرائی، صحت سے متعلق ضروریات اور باورچی خانے کے کاموں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مزید برآں، یہ پھلوں اور سبزیوں کو دھونے، چہرے کو ٹون کرنے، بالوں کو صاف کرنے، خشکی کے علاج اور یہاں تک کہ ماؤتھ واش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سیب کا سرکہ کئی دیگر گھریلو ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایپل سائڈر کے کچھ دیگر موثر گھریلو استعمالات جانتے ہیں۔
ایپل سائڈر کا استعمال کرتے ہوئے کچھ موثر گھریلو علاج یہ ہیں
ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں
مچھلی، گوشت یا پیاز کو دھعنے یا کا ٹنے سے اکثر آپ کے ہاتھوں پر ایک ناگوار بو آتی ہے جو صابن سے دھونے کے بعد بھی آسانی سے دور نہیں ہوتی۔ تاہم ایپل سائڈر سرکہ اس مسئلے کے لیے ایک مؤثر علاج سمجھا جاتا ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد انہیں تھوڑا سا سرکہ ملا کر پانی سے دوبارہ دھو لیں۔ آخر میں اپنے ہاتھ نیم گرم پانی سے دھوئیں؛ یہ آسانی سے بدبو سے چھٹکارا دے گا۔
چشموں پر ضدی داغوں سے چھٹکارا پائیں
روزمرہ کے استعمال سے چشموں عینک پر داغ یا دھبوں کا پیدا ہونا عام بات ہے۔ ان داغوں کو ہٹانا مشکل ہوسکتا ہے، کیونکہ زیادی زور دے کر صاف کرنے سے عینک پر کھرچ آ سکتے ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے شیشوں پر تھوڑا سا ایپل سائڈر سرکہ چھڑکیں اور نرم کپڑے سے صاف کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے شیشے نئے کی طرح چمک اٹھیں گے۔
پھولوں کے گملوں میں چھڑکاو
ایپل سائڈر سرکہ باغات اور پھولوں کے پر یا پتوں پرو کالے دھبے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، 3/4 کپ ایپل سائڈر سرکہ 1/4 کپ پانی میں مکس کریں، اس مکسچر کو اسپرے کی بوتل میں ڈالیں، اور پودے کے اوپر چھڑکیں
دودھ کے برتنوں اور جگوں کی صفائی کے لیے مفید ہے۔
اگر بچوں کے لیے استعمال ہونے والے دودھ کے برتنوں اور جگوں کو باقاعدگی سے صاف نہ کیا جائے تو ان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان اشیاء کو سرکہ سے صاف کرنے سے بیکٹیریا کی افزائش کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا ایپل سائڈر سرکہ ملائیں اور دن میں ایک بار اس مکسچر سے برتن اور جگ دھوئیں۔ پھر، انہیں دوبارہ گرم پانی سے دھولیں۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ برتنوں میں سرکہ کی بدبو باقی نہ رہے۔
موم بتی کے داغ
موم بتیاں بعض اوقات فرش اور لکڑی کی سطحوں پر داغ چھوڑ سکتی ہیں۔ ایپل سائڈر سرکہ کا استعمال کرکے انہیں آسانی سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ایپل سائڈر سرکہ اور پانی کے برابر حصوں کو مکس کریں، اس آمیزے میں کپڑا ڈبو کر داغ والے حصے پر رگڑیں۔
برتنوں سے اسٹیکرز کو آسانی سے ہٹانے میں مدد کرتا ہے۔
نئے خریدے گئے برتنوں سے اسٹیکرز اور بارکوڈز کو ہٹانا تھوڑا مشکل ہوسکتا ہے۔ تاہم ایپل سائڈر سرکہ اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ بس کچھ سیب سرکہ کے سپرے کی بوتل میں ڈالیں اور اسٹیکر پر اسپرے کریں۔ پھر، اسے اپنے ہاتھ سے رگڑیں، اور اسٹیکر آسانی سے اتر جائے گا۔
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برتن سے ضدی داغ دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔
جلے ہوئے کھانے سے اکثر برتن کے اندر ایک ضدی کالی تہہ جم جاتی ہے اور چولہے پر طویل استعمال سے باہر کا حصہ بھی سیاہ ہو سکتا ہے۔ ایپل سائڈر سرکہ ان سیاہ اور جلے ہوئے برتنوں کو گھر میں بغیر کسی محنت کے آسانی سے صاف کرنے کا ایک موثر علاج ہے۔ اس کے لیے متاثرہ برتن میں ایک کپ پانی اور ایک کپ ایپل سائڈر سرکہ ڈال کر چولہے پر گرم کریں۔ آنچ بند کرنے کے بعد دو کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا ڈال کر جھاگ ہونے دیں۔ جھاگ اتر جانے کے بعد، مکسچر کو ضائع کر دیں اور برتن کو پانی سے دھو لیں۔ آخر میں، اسے کاغذ کے ٹشو سے خشک کریں۔