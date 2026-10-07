امرود ذیابیطس کے مریضوں کے لیے سپر فوڈز، گلابی امرود کے بے شمار فوائد
امرود میں فائبر کی مقدار زیادہ اورگلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جو کولیسٹرول کو کم کرنے اور ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
Published : October 7, 2026 at 8:29 AM IST
امرود ایک انتہائی مفید سپر فوڈ ہے جو ہاضمے کی بہتری سے لے کر قوتِ مدافعت میں اضافے تک صحت کے بے شمار فوائد فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر گلابی امرود کو صحت کے لیے ایک نعمت سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ سفید امرود عام دستیاب ہوتے ہیں، لیکن گلابی امرود کم ہی ملتے ہیں اور انہیں اکثر 'سپر فوڈ' کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گلابی رنگ بیٹا کیروٹین اور اینتھوسیاننز کی وافر مقدار کی بدولت ہوتا ہے۔ صرف 100 گرام گلابی امرود روزانہ درکار فائبر کا 20 فیصد حصہ فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ وٹامن اے، بی اور ای سے بھرپور ہوتے ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، گلابی امرود ایک ایسا ٹراپیکل پھل ہے جو اپنے لذیذ ذائقے اور صحت کے بے شمار فوائد کے لیے مشہور ہے۔ یہ کیلشیم، پروٹین، فائبر اور دیگر معدنیات سے بھرپور ہونے کی وجہ سے غذائی اجزاء کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ امریکن نیوٹریشن انسٹی ٹیوٹ کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ امرود کا میٹھا، کھٹا اور کسیلا ذائقہ صحت کے لیے مختلف فوائد کا حامل ہے۔ اس تحقیق میں، ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد کو بارہ ہفتوں تک کھانے سے پہلے امرود کھلایا گیا؛ روزانہ کی نگرانی سے ان کے بلڈ پریشر کی سطح میں کم از کم 8 سے 9 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔
مزید برآں، امرود میں فائبر کی مقدار زیادہ اور گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق میں ایچ ڈی ایل (اچھے) کولیسٹرول میں آٹھ فیصد اضافہ بھی دیکھا گیا۔ امرود میں موجود فولک ایسڈ حمل کے دوران جنین کی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اور یہ تولیدی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ امرود وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، جو مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور انفیکشن سے بچاتا ہے۔ امرود میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو 'فری ریڈیکلز کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے خلیات کی حفاظت ہوتی ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ گلابی امرود پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء بلڈ پریشر کو کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس میں موجود فائبر کی وافر مقدار نظامِ ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور قبض سے بچاتی ہے۔
امرود جلد کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وزن کو متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
اس میں موجود فائبر خون میں شکر (شوگر) کی سطح کو منظم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وٹامن اے سے بھی مالا مال ہے جو آنکھوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں گلابی امرود کو شامل کرنے سے صحت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
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گلابی امرود وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز کم اور فائبر و پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے، پیٹ بھرنے کا احساس خوراک کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم کی زیادہ مقدار خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور خون کے بہاؤ کو رواں رکھتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریض گلابی امرود کھا کر صحت کے نمایاں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔