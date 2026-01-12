40 برس کی عمر کے بعد یہ 5 عادات تبدیل کرنی چاہئیں، گردے فیل ہونے کا خطرہ، ڈاکٹر نے کیا خبردار
روزانہ کی پانچ عادات 40 سال کی عمر کے بعد خواتین کے گردے خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟
Published : January 12, 2026 at 4:20 PM IST
حیدرآباد: نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ذیابیطس اور ہاضمہ اور گردے کی بیماریوں کے مطابق، ریاستہائے متحدہ میں ہر سات میں سے ایک بالغ کو گردے کی دائمی بیماری (CKD) سی ک ے ڈی ہے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق 35.5 ملین امریکیوں کے برابر ہے۔ ابتدائی مراحل میں علامات کی کمی حالت کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ اگرچہ گردے کی بیماری کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ روزمرہ کی عادات خاموشی سے اس اہم عضو کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، امریکہ میں مقیم بورڈ سے تصدیق شدہ ڈاکٹر جان ویلنٹائن نے ان خطرناک عوامل کا خاکہ پیش کیا جو 40 سال کی عمر کے بعد خاص طور پر خواتین کے گردوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔
یہ 5 عادتیں ہیں...
Ibuprofen ابیو فروفین کو باقاعدگی سے لینا
کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کینڈی جیسی دوائیں کھاتے ہیں؟ اب رک جانا ہی بہتر ہے۔ ڈاکٹر ویلنٹائن کے مطابق باقاعدگی سے یہ اوور دی کاؤنٹر درد اور بخار کی دوا لینے سے گردے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ NSAIDs گردوں کے کام کو مستقل طور پر نقصان پہنچاتے ہیں، اور برسوں کے استعمال کے بعد، آپ کو زندہ رہنے کے لیے ہفتے میں تین بار ڈائیلاسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ NHS این ایچ ایس ضمنی اثرات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کم سے کم وقت کے لیے سب سے کم خوراک لینے کی بھی سفارش کرتا ہے۔
بہت کم پانی پینا
آپ کے گردوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کافی پانی نہ پینا شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ طویل پانی کی کمی آپ کے گردوں میں زہریلے مواد کو جمع کرنے اور گردے میں پتھری کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ گردے میں اچانک انفیکشن، سیپسس اور یہاں تک کہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے شائع کردہ ایٹ ویل گائیڈ ہر روز چھ سے آٹھ کپ یا گلاس سیال پینے کی سفارش کرتی ہے۔ یہ، بلاشبہ، عمر، سرگرمی کی سطح، صحت کی حیثیت، اور دیگر عوامل کے لحاظ سے فرد سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتا ہے۔
بہت زیادہ پروٹین کھانا
ان دنوں ایک بہت بڑا رجحان ہے: پروٹین کو زیادہ کھانا۔ اگرچہ آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھانے سے گردے کے نقصان سمیت کئی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ زیادہ پروٹین والی خوراک آپ کے گردوں پر فضلہ کو فلٹر کرنے کے لیے زیادہ دباؤ ڈالتی ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد، یہ گردے کو ناقابل واپسی نقصان پہنچا سکتا ہے، ممکنہ طور پر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
بار بار پیشاب آنا۔
کیا آپ کو پیشاب کرنے کے لیے رات کو کثرت سے اٹھنا پڑتا ہے؟ رات کو بار بار پیشاب آنا اچھی علامت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ویلنٹائن کے مطابق اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گردے کی خرابی کی ابتدائی علامت ہے جسے اکثر خواتین گردے کی دائمی بیماری کے مرحلے 4 اسٹیج تک پہنچنے تک نظر انداز کر دیتی ہیں۔ نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، بار بار پیشاب کرنا، خاص طور پر رات کو، گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب گردے کے فلٹر خراب ہو جاتے ہیں، تو پیشاب کرنے کی خواہش ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ پیشاب کی نالی کے انفیکشن یا مردوں میں پروسٹیٹ کے بڑھے ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
پیشاب روکنا
یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو پیشاب روکنے کی عادت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ خواتین اکثر مردوں کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے پیشاب روکتی ہیں۔ یہ ایک عادت ہے جس میں تقریباً ہر عورت اس کے خطرات کو سمجھے بغیر اس میں مشغول ہوجاتی ہے۔ پیشاب کو باقاعدگی سے روکے رکھنا 40 سال کی عمر کے بعد مثانے اور گردے کے افعال میں تیزی سے کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بار بار انفیکشن گردوں کو مستقل نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق، تقریباً 93 فیصد خواتین خطرات کا احساس کیے بغیر ایسا کرتی ہیں۔
ڈاکٹر جان ویلنٹائن کے مطابق جو خواتین باقاعدگی سے پیشاب روکتی ہیں ان میں گردے کی بیماری کا خطرہ پانچ گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ کے گردے خراب ہو جائیں تو، آپ اپنی باقی زندگی کے لیے ڈائیلاسز پر رہ سکتے ہیں یا ٹرانسپلانٹ کے انتظار میں مر سکتے ہیں۔ گردے کی خرابی ناقابل واپسی ہے۔
مزید برآں، ڈاکٹر ویلنٹائن کا کہنا ہے کہ اگر آپ 40 سال کی عمر کے بعد اپنے گردے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو ان پانچ عادات کو ابھی چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ روزمرہ کی عادات بے ضرر لگتی ہیں۔ لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ ان عادات کو ختم کرنے سے آپ کے گردے کی بیماری کا خطرہ کم ہوسکتا ہے۔ وقت کے ساتھ، یہ تبدیلیاں آپ کی صحت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)