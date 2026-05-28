روزانہ کی یہ عادتیں جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتی ہیں، یہاں جانیں کنٹرول کرنے کے گھریلو نسخے
ہائی کولیسٹرول ایک 'خاموش قاتل' ہے۔ آپ کی یہ روزانہ کی عادات اس حالت کے بڑھنے میں معاون ہیں۔ جانئے ماہرین کا کیا کہنا ہے۔۔۔
Published : May 28, 2026 at 12:50 PM IST
بہت سے لوگ کولیسٹرول کو فطری طور پر جسم کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ وہ خاص طور پر فکر مند ہیں کہ یہ دل کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کولیسٹرول فائدہ مند (HDL) اور نقصان دہ (LDL) دونوں اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے جبکہ ایچ ڈی ایل کی سطح کم ہوتی ہے تو دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بعض عادات خواہ وہ مختصر مدت میں بے ضرر دکھائی دیں نادانستہ طور پر خراب کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا سکتی ہیں اور بیماری کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس خبر میں جانیں کہ کون سی عادات کولیسٹرول کی سطح پر نقصان دہ اثر ڈالتی ہیں۔
یہ عادات جسم میں خراب (LDL) کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتی ہیں
دائمی تناؤ: ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کل کے مصروف طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تناؤ کا شکار ہے۔ مزید برآں، زیادہ کھانا اور جسمانی سرگرمیوں میں دلچسپی کی کمی بھی تناؤ میں معاون ہے۔ کلیولینڈ کلینک کے ذریعہ کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تناؤ جسم کے اندر کولیسٹرول کی پیداوار کے ذمہ دار ہارمونز کو بدل دیتا ہے۔ مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تناؤ جگر کو اضافی کولیسٹرول پیدا کرنے پر اکساتا ہے، اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ حالت مزید سنگین ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس تناظر میں، تناؤ پر قابو پانے کے مؤثر طریقوں کے طور پر سانس لینے کی مشقیں، یوگا اور چہل قدمی جیسے مشقوں کی صلاح دی جاتی ہے۔
مناسب نیند کی کمی: ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیند محض جسمانی آرام کے علاوہ ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ ہارمونل توازن کو برقرار رکھنے اور جسم کے میٹابولزم کے مناسب کام کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مناسب نیند کی کمی جسم کی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہے اور تناؤ کے ہارمونز (جیسے کورٹیسول) میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے ذریعہ شائع کردہ ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ناکافی نیند کے نتیجے میں کل کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا، ہر ایک کو فی رات کم از کم 7 سے 9 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ کا معمول بنانے کی صلاح دی جاتی ہے۔
ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس: ماہرین کا کہنا ہے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جیسے میٹھے سافٹ ڈرنکس، اسنیکس اور سفید روٹی میں پائے جاتے ہیں جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ غذائیں خون میں گلوکوز کی سطح میں تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نتیجتاً، یہ جسم کے اندر انسولین اور ٹرائگلیسرائیڈ کی بلندی کے امکانات کو بڑھاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ "اچھے" کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتا ہے۔ اس لیے ماہرین غذاؤں کو ترجیح دینے کا مشورہ دیتے ہیں جیسے کہ غیر پالش شدہ اناج، پھل، سبزیاں اور گری دار میوے۔
طویل بیٹھنا: کچھ افراد تعلیمی مطالعہ، کام یا دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے کرسیوں پر بیٹھ کر طویل مدت گزارتے ہیں۔ تاہم، یہ خبردار کیا جاتا ہے کہ بغیر وقفے کے گھنٹوں بیٹھنے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایچ ڈی ایل کی سطح کو کم کرنے اور خون میں چربی کے میٹابولزم کو سست کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ باقاعدگی سے وقفے وقفے سے کھڑے ہو جائیں، گھومتے رہیں اور جسم کو کھینچیں یا موڑیں۔
زیادہ کھانا: ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ خوشی کے لیے یا تناؤ کے ردعمل کے طور پر زیادہ کھاتے ہیں۔ حقیقت میں، جذباتی کھانا ایک عام نفسیاتی اور جسمانی عمل ہے۔ تناؤ کے وقت، جسم ہارمون کورٹیسول کو جاری کرتا ہے، جو کہ توانائی فراہم کرنے کی کوشش میں دماغ میں جنک فوڈ اور میٹھے کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پروسیسرڈ فوڈز وزن میں اضافے میں معاون ہیں۔ ان میں ٹرانس فیٹس اور شوگر زیادہ ہوتی ہے، جو ایل ڈی ایل کی سطح کو بڑھاتی ہے اور ایچ ڈی ایل کی سطح پر منفی اثر ڈالتی ہے۔
ایسے حالات میں، ماہرین صحت مند نمکین (جیسے پھل اور پکی ہوئی پھلیاں) کھانے کا مشورہ دیتے ہیں جو فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ مزید برآں، وہ ان اسنیکس کو صرف اس وقت استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جب آپ حقیقی طور پر بھوکے ہوں، بجائے اس کے کہ جب آپ کھانا پسند کریں۔
ورزش کی کمی: ماہرین کا خیال ہے کہ جیسے جیسے جسمانی وزن بڑھتا ہے، کولیسٹرول کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے۔ انھوں نے خبردار کیا کہ اس سے خون کی شریانوں کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے اور تختی بنتی ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا — اور خاص طور پر پیٹ کی چربی کو کم کرنا — اہم ہے۔ یہ "خراب" کولیسٹرول کو کم کرنے اور "اچھے" کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی نئی خوراک یا ورزش کا منصوبہ اپنانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ میو کلینک کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ ورزش جسم میں ایل ڈی ایل کی سطح کو کم کرنے اور ایچ ڈی ایل کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور تجاویز کا مقصد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز میں سے کسی پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)
