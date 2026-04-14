مردوں کی جلد پر نظر آنے والی یہ تبدیلیاں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کا دے سکتی ہے اشارہ

مردوں کی جلد پر نظر آنے والی یہ تبدیلیاں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کا دے سکتی ہے اشارہ
مردوں میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں عضو تناسل، خصیے، مقعد یا منہ کے اردگرد کے علاقے سمیت مقامِ خاص پر ہوسکتی ہیں۔
Published : April 14, 2026 at 5:12 PM IST
حیدرآباد: ایس ٹی ڈی (STDs) یا جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں، ان موضوعات میں سے ہیں جنہیں معاشرہ شرمناک یا مکروہ سمجھتا ہے، اور بہت سے لوگ ان پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو غیر محفوظ جنسی تعلقات اور دیگر وجوہات سے لگتی ہیں اور ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہیں۔ یہ حالت مردوں اور عورتوں دونوں کو متاثر کر سکتی ہے، اور اگر علامات کا فوری طور پر علاج اور علاج نہ کیا جائے تو یہ صحت کی سنگین پیچیدگیوں اور بعض اوقات جان لیوا حالات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔
مردوں میں جلد میں تبدیلیوں سے ہوتی ہے نشاندہی
سائنس ڈائریکٹ کے مطابق، جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں، خاص طور پر مردوں میں، اکثر جلد کی تبدیلی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے عام علامات میں سے ایک عضو تناسل، خصیوں، مقعد یا منہ پر یا اس کے ارد گرد زخموں یا چھالوں کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ زخم چھوٹے چھالوں، کھلے زخموں یا بغیر درد کے گول نشانات کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جننانگ ہرپس (مقامِ خاص) عام طور پر جلن یا جھنجھناہٹ کے احساس کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے، سیال سے بھرے چھالوں کی ظاہری شکل ہوتی ہے جو آخرکار پرت بن کر خشک ہو جاتے ہیں۔
آتشک ایک جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن ہے جو تریپونیما پالیدم (Treponema pallidum) بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، ابتدائی طور پر بے درد، سخت زخم (chancres) کا باعث بنتا ہے۔ یہ زخم بغیر علاج کے 6-3 ہفتوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن انفیکشن جسم میں رہتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ صحت کے سنگین مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔
ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV)
کیولینڈ کلینک کے مطابق، ایک اور عام علامت مقامِ خاص علاقے کے ارد گرد گانٹھوں یا ابھرے ہوئے دانے کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ اکثر ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جننانگ (مقامِ خاص) مسے چھوٹے، جلد کے رنگ یا بھورے دھبوں کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں جو چپٹے، اٹھائے ہوئے یا پھول گوبھی کی شکل کے ہو سکتے ہیں۔ وہ عام طور پر بے درد ہوتے ہیں، لیکن وہ خارش یا تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ بے ضرر لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک فعال وائرل انفیکشن کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے لیے طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔
ثانوی آتشک کی وجہ سے پورے جسم میں خارش
بعض صورتوں میں، مردوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر خارش یا جلد کی رنگت میں غیر معمولی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ثانوی آتشک کی وجہ سے پورے جسم میں خارش ہو جاتی ہے، جو ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ غیر معمولی مقام ڈاکٹروں کو اس کی تشخیص میں مدد کرتا ہے۔ دیگر انفیکشنز، جیسے ایچ آئی وی، بشمول خارش والے سرخ دھبے یا چھوٹے دھبے جلد کی تبدیلیوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔
جننانگ علاقے کے ارد گرد خارش، لالی، یا جلن ایک اور ممکنہ علامت ہے۔ کلیمائڈیا اور سوزاک جیسے انفیکشن جلد کی جلن، پیشاب کرتے وقت جلن، یا عضو تناسل سے چپکنے والے مادہ کا سبب بن سکتے ہیں، چاہے جلد پر کوئی ظاہری زخم نہ ہوں۔ یہ علامات اکثر ہلکی ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں۔
بعض اوقات، جلد کی علامات نہ صرف عضو تناسل پر بلکہ مقعد یا کمر کے ارد گرد بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ دردناک چھالے، سرخ دھبوں کے جھرمٹ، یا جلد کا چھلکا ہرپس یا جنسی طور پر منتقل ہونے والے بیکٹیریل انفیکشن کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ مردوں کو اپنی شرمگاہ کی جلد میں کسی بھی اچانک یا مسلسل تبدیلیوں پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ انفیکشن تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔
مردوں میں جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں (STDs) کی علامات
جلد اکثر آئینے کے طور پر کام کرتی ہے، جو جسم کے اندر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ باہر سے بھی اس کی عکاسی کرتی ہے۔ مردوں کے لیے، زخم، چھالے، مسے، دانے، یا جنسی اعضاء کے گرد مسلسل خارش جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ چونکہ بہت سے STDs میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں یا جلد کے عام مسائل سے مشابہت رکھتے ہیں، خود تشخیص خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، ٹیسٹ کروائیں اور مناسب علاج کروائیں۔ جلد پتہ لگانے سے نہ صرف ایک شخص کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ انفیکشن کو دوسروں تک پھیلنے سے بھی روکتا ہے۔
