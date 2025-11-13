یہ 6 ٹیسٹ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے گردے فیل ہونے والے ہیں
سی کے ڈی آہستہ آہستہ تیارہوتا ہےاور فی الحال اس کا کوئی علاج نہیں ہے،لیکن جلد پتہ لگانے سےعلامات کوکنٹرول کرنےمیں مدد مل سکتی ہے
Published : November 13, 2025 at 3:40 PM IST
حیدرآباد: دائمی گردے کی بیماری (سی کے ڈی) ایک ایسی بیماری ہے جو بتدریج ایک طویل عرصے تک گردے کے کام کو کم کرتی ہے۔ یہ ایک ترقی پسند اور مستقل بیماری ہے یعنی یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں۔ گردے کی دائمی بیماری (سی کے ڈی) میں، گردے خراب ہو جاتے ہیں اور خون سے فضلہ اور اضافی سیال کو مناسب طریقے سے فلٹر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور مہینوں یا سالوں تک اس کی علامات محسوس نہیں ہوتیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ، یہ گردے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے، جس میں ڈائیلاسز یا گردے کی پیوند کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔
سی کے ڈی آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے اور فی الحال اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جلد پتہ لگانے سے علامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بیماری کے بڑھنے کو سست کر دیا جا سکتا ہے۔ ذیابیطس اور دیگر حالات جیسے ذیابیطس کو کنٹرول کرنا گردوں کی دائمی بیماری (سی کے ڈی) کے انتظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کی خبروں میں جانیں کہ گردے کی بیماری یا گردے سے متعلق کسی بھی حالت کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہئیں۔
اپنے گردے کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں
گردے کے کام کا اندازہ لگانے کے لیے کئی ٹیسٹ ہیں، بشمول خون کے ٹیسٹ (جیسے سیرم کریٹینائن اور بی یو این) اور پیشاب کے ٹیسٹ، جو خون اور پیشاب میں زہریلے مادوں اور پروٹین کی سطح کو جانچتے ہیں۔ امیجنگ ٹیسٹ، جیسے الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین، گردے کی ساخت اور سائز کو دیکھنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔
کریٹینائن:
کریٹینائن ٹیسٹ خون اور پیشاب کا ٹیسٹ ہے جو گردے کے کام کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے گردوں کی صلاحیت کی پیمائش کرتا ہے۔ کریٹینائن پٹھوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے اور گردوں کے ذریعے خون سے فلٹر ہوتا ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ صحت مند گردے کریٹینائن کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتے ہیں، لیکن اگر گردے خراب ہو جائیں، تو کریٹینائن خون میں جمع ہو سکتی ہے، جو گردے کے کام میں کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔
GFR اور eGFR: GFR (گلومیرولر فلٹریشن ریٹ):
پیمائش کرتا ہے کہ گردے خون کو کتنی اچھی طرح سے فلٹر کرتے ہیں۔ یہ گردے کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا ٹیسٹ ہے، لیکن اس کو انجام دینا مشکل ہے (متعدد خون لینے کی ضرورت ہے)۔ دریں اثنا، ای جی ایف آر (اندازہ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ) خون کا ایک ٹیسٹ ہے جو خون سے کریٹینائن کو فلٹر کرکے اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ گردے کتنی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے خون میں کریٹینائن کی سطح، آپ کی عمر، جنس اور جسم کے سائز پر مبنی ایک تخمینہ حساب ہے۔ یہ گردے کی بیماری کے مرحلے کی تشخیص اور نگرانی میں مدد کرتا ہے، اور کم ای جی ایف آر گردے کے کام میں کمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
رینل فنکشن ٹیسٹ (RFT):
یہ ایک عملی اور خصوصی ٹیسٹ ہے جو گردے کے کام کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گردے (رینل) کے کام کا اندازہ کرنے کے لیے بیک وقت کئی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ گردے کے فنکشن کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹ کے ایک گروپ کو کڈنی فنکشن ٹیسٹ (کے ایف ٹی) یا رینل فنکشن ٹیسٹ (آر ایف ٹی) کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ خون میں مختلف مادوں (بشمول متعدد معدنیات، الیکٹرولائٹس، پروٹین، اور گلوکوز (شوگر)) کی سطح کی پیمائش کرکے گردوں کی موجودہ صحت کا تعین کرتے ہیں۔
البومین:
ایک البومین ٹیسٹ آپ کے خون یا پیشاب میں جگر کے ذریعہ تیار کردہ البومین کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ جگر اور گردے کی صحت کا اندازہ لگانے، غذائیت کی کیفیت کا جائزہ لینے اور بعض بیماریوں کی نگرانی میں مدد کرتا ہے۔ خون کا ٹیسٹ البومن کی سطح کو چیک کرتا ہے، جبکہ پیشاب کا ٹیسٹ بنیادی طور پر گردے کے نقصان کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
بلڈ یوریا نائٹروجن (BUN) ٹیسٹ:
خون میں یوریا نائٹروجن کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے، جو جگر میں پروٹین کے ٹوٹنے کے بعد بنتا ہے اور پیشاب کے ذریعے گردوں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ گردے کے افعال کا جائزہ لینے اور دیگر صحت کے مسائل، جیسے پانی کی کمی یا جگر کے مسائل کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک غیر معمولی BUN سطح گردے کی خراب صحت یا دیگر صحت کے مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ یوریا نائٹروجن ایک فضلہ کی پیداوار ہے جب جسم پروٹین کو توڑ دیتا ہے۔ جب گردے کا کام خراب ہو جاتا ہے، تو وہ یوریا کو مؤثر طریقے سے فلٹر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے خون میں BUN کی سطح بڑھ جاتی ہے۔
پیشاب کا تجزیہ اور 24 گھنٹے جمع کرنے کا ٹیسٹ:
یہ ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے جو گردوں کے کام کا جائزہ لینے اور جسم میں بعض مادوں کی سطح کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 24 گھنٹے کی مدت میں ایک خاص کنٹینر میں پیشاب جمع کرکے کیا جاتا ہے۔ اس مدت کے دوران جمع ہونے والے پیشاب کو فریج میں رکھا جاتا ہے اور تجزیہ کے لیے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقے کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں)۔