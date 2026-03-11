یہ چھ جڑی بوٹیاں پھیپھڑوں کو قدرتی طور پر صاف کرنے میں مددگار، لنگ ڈیٹوکس کے لیے انہیں ضرور آزمائیں
یہ چھ جڑی بوٹیاں عام طور پر پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے اور انہیں ڈیٹوکس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں...
Published : March 11, 2026 at 8:11 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 8:22 AM IST
آج کی دنیا میں فضائی آلودگی اور نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کی عادت سنگین مسائل ہیں، جس کے نتیجے میں پھیپھڑوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے پھیپھڑوں کی صحت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ماہرین باقاعدگی سے ورزش اور متوازن غذا کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن قدرت نے ہمیں جڑی بوٹیوں کی صورت میں موثر علاج بھی فراہم کیا ہے۔ بہت سی جڑی بوٹیاں روایتی طور پر پھیپھڑوں کے کام اور سانس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ یہ مضمون چھ جڑی بوٹیوں پر روشنی ڈالتا ہے جو ان کے پھیپھڑوں کو صاف کرنے والی خصوصیات کے لئے جانا جاتا ہے ...
یہ جڑی بوٹیاں پھیپھڑوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔
تلسی (مقدس تلسی)
تلسی آیوروید میں اپنے بہت سے صحت کے فوائد کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے، جس میں پھیپھڑوں کو صاف کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ جرنل آف آیور وید اینڈ انٹیگریٹیو میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تلسی میں موجود فائٹو کیمیکلز طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامیٹری خصوصیات رکھتے ہیں، جو ایئر ویز میں سوزش کو کم کرنے اور سانس لینے میں رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تلسی کے پتوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے سے پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور صحت مند سانس لینے میں مدد ملتی ہے۔ تلسی کے پتوں کا روزانہ استعمال (چاہے چائے کے طور پر یا براہ راست) سانس کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی اینٹی آکسیڈینٹ، سوزش اور اینٹی وائرل خصوصیات ایئر ویز کو صاف کرنے اور پھیپھڑوں سے بلغم اور زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتی ہیں، جس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ دمہ اور برونکائٹس جیسے حالات کے لیے ایک مؤثر قدرتی علاج ہے۔
واساکا یا مالابار نٹ
واساکا، جسے عام طور پر مالابار نٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک انوکھی جڑی بوٹی ہے جو پھیپھڑوں کو صاف کرنے، بلغم (بلغم) کو نکالنے اور ہوا کی نالی کو چوڑا کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ دمہ، برونکائٹس، کھانسی اور سانس کی قلت کے لیے ایک بہترین قدرتی علاج ہے، سانس کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ واساکا میں موجود الکلائڈز میں برونکوڈیلیٹر اور ایکسپیکٹرنٹ اثرات ہوتے ہیں، جو کھانسی کو دور کرنے، بلغم کو نکالنے اور پھیپھڑوں کے مجموعی فعل کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ انڈین جرنل آف فارماکولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق نے سانس کے مسائل جیسے برونکائٹس اور دمہ کے علاج میں واساکا کی تاثیر کو ظاہر کیا ہے۔ اپنے جڑی بوٹیوں کے معمولات میں واساکا کو شامل کرنے سے ایئر ویز کو صاف کرنے اور سانس کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
ادرک
ادرک کی طاقتور سوزش اور جراثیم کش خصوصیات اسے پھیپھڑوں کی صحت کے لیے ایک قیمتی جڑی بوٹی بناتی ہیں۔ بین الاقوامی جرنل آف پریوینٹیو میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک کے عرق سانس کے انفیکشن کے خلاف حفاظتی اثرات رکھتے ہیں اور یہ ایئر ویز میں سوزش کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اپنی غذا میں ادرک کو شامل کرنا، تازہ، چائے کے طور پر، یا جڑی بوٹیوں کے فارمولوں میں، پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور سانس لینے میں بہتری میں مدد مل سکتی ہے۔
لیکوریس
آیوروید میں یشتیمادھو کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکوریس صدیوں سے سانس کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ لیکوریس کی جڑ میں موجود مرکبات میں تیز رفتار خصوصیات ہیں، جو سانس کی نالی سے بلغم کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جرنل آف ایتھنو فارماکولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لیکوریا کی جڑ میں سوزش کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جو اسے برونکائٹس اور گلے کی خراش جیسے حالات کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں۔ لیکورائس جڑ والی چائے یا سپلیمنٹس کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے سے پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور سانس کی قلت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ہلدی
ہلدی ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا دواؤں کا پودا ہے جس میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سوزش خصوصیات ہیں۔ روایتی طور پر یہ آسٹیوآرتھرائٹس جیسے سوزش کی بیماریوں کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. یہ پھیپھڑوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہلدی میں فعال مرکب کرکومین (Curcumin) سانس کے مسائل پر اس کے علاج کے اثرات کے لیے بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا ہے۔ جرنل آف کلینیکل بائیو کیمسٹری اینڈ نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کرکومین سانس کی نالیوں میں سوزش اور آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرکے دمہ، برونکائٹس اور سانس کی دیگر بیماریوں کی علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنی غذا میں ہلدی کو شامل کرنا یا اسے بطور دوا لینا صحت مند اور صاف پھیپھڑوں کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔
پپلی (پپلی) جسے لمبی کالی مرچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مغرب میں ایک کم معروف جڑی بوٹی ہے، لیکن آیوروید میں اس کی سانس کے فوائد کی وجہ سے بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ پپلی میں موجود حیاتیاتی مرکبات برونکڈیلیٹر اثرات کو ظاہر کرتے ہیں، جو ایئر ویز کو آرام دینے اور سانس لینے کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں: کیا آپ کو وٹامن بی 12 کی کمی ہے؟ جانیں کن غذاؤں سے وٹامن بی 12 حاصل کیا جاسکتا ہے
پپلی میں تیزابیت کی خصوصیات بھی ہیں، جو بلغم کو نکالنے اور سانس کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ Ethnopharmacology کے جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق دمہ اور دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری (COPD) جیسے سانس کے حالات کے انتظام میں پپلی کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنے صحت کے معمولات میں پپلی پاؤڈر یا سپلیمنٹس کو شامل کرنے سے پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور سانس لینے کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)