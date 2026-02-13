جگر خراب ہونے سے پہلے یہ 5 علامات جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کو نظر انداز کرنا مہلک ہو سکتا ہے
ہماری کھانے پینے کی خراب عادات اور غیر صحت مند طرز زندگی جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔
Published : February 13, 2026 at 3:34 PM IST
جگر جسم کے اہم ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ یہ جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرنے، خون کے بہاؤ کو منظم کرنے اور ہاضمہ کو درست رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے لوگ صحت مند دل اور گردوں کو برقرار رکھنے کے لیے بہت احتیاط برتتے ہیں، لیکن وہ اکثر اپنے جگر کی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آئیے ان علامات کا جائزہ لیتے ہیں جو جگر کی خراب صحت کی نشاندہی کرتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سیچوریٹڈ اور ٹرانس فیٹس، پروسیسڈ شوگر، الکحل اور بعض ادویات کا زیادہ استعمال جگر کی صحت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ MedlinePlus کے مطابق، جگر کی بیماری میں مبتلا افراد اکثر علامات کا تجربہ کرتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں درد، ٹانگوں میں سوجن، آسانی سے خراشیں، پاخانہ اور پیشاب کے رنگ میں تبدیلی، اور یرقان (جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا)، حالانکہ بعض اوقات علامات بالکل نہیں ہوتیں۔
یرقان: ماہرین کا کہنا ہے کہ جگر کی صحت خراب ہونے پر جلد اور آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جگر بلیروبن کو صحیح طریقے سے پروسس نہیں کر سکتا، جو کہ سرخ خون کے خلیات سے پیدا ہوتا ہے، یا اسے پت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اضافی بلیروبن خون کے دھارے میں جمع ہو کر جلد، آنکھوں اور چپچپا جھلیوں میں جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیلے ہو جاتے ہیں۔
گہرا پیشاب: MayoClinic کے مطابق جب جگر درست طریقے سے کام نہیں کرتا تو پیشاب گہرا ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جگر بلیروبن کو صحیح طریقے سے پروسیس کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے یہ خون میں جمع ہو جاتا ہے۔ گردے اس جمع شدہ بلیروبن کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیشاب گہرا پیلا ہو جاتا ہے۔
تھکاوٹ: ماہرین کا کہنا ہے کہ خراب جگر خون سے زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے میں کم موثر ہو جاتا ہے۔ یہ متوازن غذا کے باوجود انتہائی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خون میں بلیروبن کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کچھ نہ کرنے پر بھی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ پیروں اور ٹخنوں میں سوجن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
پیٹ میں درد: اگر آپ کو پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں اکثر درد رہتا ہے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جگر کے نقصان کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جگر کے نقصان کی وجہ سے پیٹ میں سوجن اور فضلہ جمع ہونا حرکت یا سانس لینے کے ساتھ پیٹ میں شدید درد کا سبب بن سکتا ہے۔
خون آنا: ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر معمولی چوٹوں کے بعد بھی خون نہیں جمتا تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک بیمار جگر خون کو جمنے یا خون کو روکنے کے لیے ضروری مادے پیدا نہیں کرتا ہے۔ نتیجتاً زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ان علامات کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
دیگر علامات: ماہرین کا کہنا ہے کہ شراب کا زیادہ استعمال جگر میں چربی جمع کرنے کا باعث بنتا ہے جس سے جگر سخت ہوجاتا ہے۔ تاہم، اس مسئلے کی تشخیص کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں میں آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے۔ مزید برآں، کچھ لوگ اپنے جگر میں چربی پیدا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ شراب نہیں پیتے ہیں۔ اسے غیر الکوحل فیٹی لیور کی بیماری کہا جاتا ہے۔
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، جب اس حالت میں مبتلا افراد کے جگر کو نقصان پہنچتا ہے تو علامات میں وزن میں کمی، تھکاوٹ، کمزوری، جلد پر خارش اور جلد کے نیچے خون کی نالیوں کا کمزور اور سوجن شامل ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)