یہ پانچ پھل ذیابطیس کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند، روزانہ استعمال سے کنٹرول میں رہتا ہے بلڈ شوگر
ہم آپ کو کچھ ایسے پھلوں سے متعارف کروا رہے ہیں جن میں شوگرکی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ صحت کیلئے فائدہ مند ہیں۔
Published : November 15, 2025 at 10:28 AM IST
آج کل بہت سے لوگ چھوٹی عمر میں ہی صحت کے مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ ذیابیطس ان میں سے ایک ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلی، کھانے پینے کی عادات اور جسمانی سرگرمی کی کمی جیسے عوامل ذیابیطس کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم ذیابیطس والے لوگ اکثر اس بات کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ انہیں پھلوں کا انتخاب بھی بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ کچھ پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں، ان کو کھانے سے ان کے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے انہیں یہ پانچ کم چینی والے پھل کھانے کو ترجیح دینا چاہئے۔ آئیے اس مضمون میں جانتے ہیں کہ وہ کون سے پھل ہیں...
کھٹے پھل:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، کھٹے پھل جیسے لیموں، نارنجی اور شکرقندی وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ کھٹے پھلوں میں بہت سے دیگر غذائی اجزاء اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں شوگر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ ان میں موجود فائبر ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے شکار افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں انہیں شامل کریں۔
رس بیری :
کیلوری میں بہت کم ہیں. وہ وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈینٹ سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے روزانہ رسبری کھانا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کا استعمال دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہاضمے کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ راسبیریوں میں اینتھوسیاننز نامی بائیو ایکٹیو مرکبات ہوتے ہیں، جو وزن کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 100 گرام رسبری میں صرف 4.4 گرام چینی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ماہرین ذیابیطس کے مریضوں کے لیے رسبری کا مشورہ دیتے ہیں۔
اسٹرابیری:
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قدرے میٹھی اور قدرے کھٹی اسٹرابیری میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ 100 گرام اسٹرابیری میں صرف 7 گرام چینی ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریض انہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھا سکتے ہیں۔
کیوی:
ویب سائٹ ScienceDirect.com کے مطابق یہ پھل وٹامن سی، اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر ضروری غذائی اجزا سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہیں کھانے سے دل کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہڈیوں کی صحت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ 100 گرام کیوی پھل میں صرف 9 گرام چینی ہوتی ہے۔
تحقیقی تفصیلات
جرنل آف نیوٹریشن اینڈ میٹابولزم میں شائع ہونے والی 2014 کی ایک تحقیق کے مطابق محققین نے پایا کہ ذیابیطس کے شکار افراد جو 12 ہفتوں تک روزانہ دو کیوی کھاتے ہیں ان کے خون میں شوگر کی سطح کم تھی۔ ایران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی کے محقق ڈاکٹر محمد علی غفاری نے اس تحقیق میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ذیابیطس کے شکار افراد جو روزانہ دو کیوی کھاتے ہیں ان کے خون میں شکر کی سطح کم ہوتی ہے۔
ایوکاڈو:
ScienceDirect.com کے مطابق ایوکاڈو میں وٹامن سی، ای، کے اور بی ہوتے ہیں۔ یہ وٹامنز ہمیں صحت کے بہت سے مسائل سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ آپ کے بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آدھے ایوکاڈو میں صرف 0.66 گرام چینی ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین ذیابیطس کے مریضوں کو روزانہ ایوکاڈو کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)