بھارت میں H1N1 فلو کے معاملات میں اضافہ، ماہرین نے احتیاط کا مشورہ دیا
اس سال H1N1 کے معاملات کی تعداد بڑھ کر 441 ہوگئی ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 62 تھی۔
Published : September 5, 2026 at 8:58 AM IST
نئی دہلی: گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بھارت، بالخصوص دہلی، کرناٹک، کیرالہ اور مہاراشٹرا جیسی ریاستوں میں H1N1 انفلوئنزا یا سوائن فلو کے معاملات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پونے کے روبی ہال کلینک کے متعدی امراض کے ماہر اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر دیباشیش دیسائی کے مطابق گزشتہ تین ماہ کے دوران ممبئی میں H1N1 کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
اس سال H1N1 کے معاملات کی تعداد بڑھ کر 441 ہوگئی ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران یہ تعداد 62 تھی، یعنی معاملات میں تقریباً 612 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران ملیریا کے معاملات میں بھی 20 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
پونے میں اگست 2026 کے دوران H1N1 کے معاملات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ صرف اسی ماہ شہر میں 225 نئے معاملات سامنے آئے۔ پونے میونسپل کارپوریشن (PMC) کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2026 میں H1N1 کے صرف 35 معاملات درج کیے گئے تھے، جبکہ اگست میں یہ تعداد بڑھ کر 225 ہوگئی۔
معاملات میں اضافے پر تشویش فطری ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ گھبرانے کے بجائے احتیاط ضروری ہے۔ ڈاکٹر دیباشیش دیسائی کے مطابق H1N1 ایک معروف انفلوئنزا وائرس ہے اور صحت مند افراد میں اس کا اثر عموماً ہلکا ہوتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر مناسب آرام، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دینے اور علامات کے مطابق دوا لینے سے خود ہی بہتر ہوجاتی ہے۔ تاہم شدید علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
کن افراد کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟
ڈاکٹر دیباشیش دیسائی کے مطابق چھوٹے بچوں، بزرگوں، حاملہ خواتین، ذیابیطس، دل کے امراض، پھیپھڑوں کی دائمی بیماری اور کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو H1N1 سے زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔ ایسے افراد کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ان میں فلو جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔
H1N1 کی علامات کیا ہیں؟
H1N1 میں عام طور پر بخار، کھانسی، گلے میں خراش، جسم میں درد، سر درد اور تھکن جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔
اگر کسی شخص کو سانس لینے میں دشواری، مسلسل تیز بخار، سینے میں درد، شدید کمزوری محسوس ہو یا علامات مزید بگڑ جائیں تو خود سے علاج کرنے کے بجائے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
H1N1 سے بچاؤ کے طریقے
ماہرین کے مطابق H1N1 سے بچاؤ کے لیے چند آسان احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، جن میں:
بار بار ہاتھ دھونا
کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپنا۔
بیمار ہونے کی صورت میں دوسروں سے فاصلہ رکھنا۔
H1N1 جیسی علامات ظاہر ہونے پر ماسک پہننا۔
گھر اور دیگر جگہوں پر ہوا کی مناسب آمدورفت برقرار رکھنا۔
-بار بار چھوئی جانے والی سطحوں کو جراثیم سے پاک رکھناشامل ہیں۔
ان اقدامات سے وائرس کے پھیلاؤ کو کافی حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔
ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اینٹی بایوٹکس استعمال نہیں کرنی چاہئیں، کیونکہ H1N1 ایک وائرل بیماری ہے اور اینٹی بایوٹکس وائرس پر اثر نہیں کرتیں۔ البتہ اگر ساتھ میں بیکٹیریا کا انفیکشن ہو تو ڈاکٹر کی ہدایت پر اینٹی بایوٹکس دی جاسکتی ہیں۔
پورے سال انفلوئنزا کے معاملات میں اضافہ دیکھا گیا
بھارت جیسے بڑے ملک میں مختلف علاقوں اور موسموں کے بدلنے کی وجہ سے انفلوئنزا وائرس مختلف اوقات میں پھیلتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں انفلوئنزا کی سرگرمی کے الگ الگ نمونے دیکھے گئے ہیں۔
کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر کی گئی ایک سرویلنس اسٹڈی کے مطابق دہلی، لکھنؤ، پونے، کولکاتا، ڈبروگڑھ اور الپوزا میں جولائی سے ستمبر کے درمیان انفلوئنزا کی سرگرمی سب سے زیادہ رہتی ہے، جبکہ چنئی اور ویلور میں یہ اکتوبر اور نومبر کے آس پاس زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس سری نگر میں انفلوئنزا کی سرگرمی سردیوں کے مہینوں، یعنی جنوری سے مارچ کے دوران زیادہ دیکھی گئی۔
بھارت بھر میں فلو کا کوئی ایک مخصوص یا ’یونیورسل‘ سیزن نہیں ہے۔ مختلف علاقوں اور شہروں میں موسم کی تبدیلی کے مطابق انفلوئنزا کی سرگرمی مختلف اوقات میں بڑھتی ہے۔ گزشتہ سرویلنس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انفلوئنزا پورے سال موجود رہ سکتا ہے اور کئی علاقوں میں بارش کے موسم کے دوران اس کی سرگرمی زیادہ ہوتی ہے۔
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دہلی میں انفلوئنزا کی سرگرمی مانسون اور سردیوں، دونوں موسموں میں زیادہ دیکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر دیباشیش دیسائی کے مطابق انفلوئنزا کے پھیلاؤ میں موسم کی تبدیلی کا کردار پہلے ہی ثابت ہوچکا ہے۔ بھارت کے اسپتالوں میں مانسون، سردیوں اور سال کے دیگر اوقات میں بھی انفلوئنزا کے معاملات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔