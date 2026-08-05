آپ ان چیزوں کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں کچن میں چولہے کے پاس نہ رکھیں
اس آرٹیکل میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں کبھی بھی گیس کے چولہے کے قریب نہیں رکھنا چاہیے۔
Published : August 5, 2026 at 1:48 PM IST
باورچی خانہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں ہم کافی وقت گزارتے ہیں۔ تاہم کچن میں ایک لمحے کی بھی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ چولہے کے قریب رکھی اشیاء پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہولت کے لیے، بہت سے لوگ اکثر استعمال ہونے والی اشیاء کو چولہے کے قریب رکھتے ہیں۔ تاہم، مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عادت اچانک آگ کے حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔
کھانا پکانے کے دوران، آتش گیر اشیاء
جیسے پلاسٹک کی اشیاء، تیل کی بوتلیں، کاغذ اور کپڑا—کھلی آگ، شدید گرمی، یا تیل کے رساؤ کی وجہ سے آسانی سے آگ پکڑ سکتی ہے۔ اس لیے کچن کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے آئیے اس آرٹیکل کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ کون سی اشیاء کو چولہے کے قریب نہیں رکھنا چاہیے اور حادثات سے بچنے کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔
پلاسٹک کے کنٹینرز اور پلاسٹک کی اشیاء
بہت سے لوگ چائے، چینی اور مرچ جیسی اشیاء کو پلاسٹک کے ڈبوں میں رکھتے ہیں اور کھانا پکانے کے دوران آسان رسائی کے لیے اکثر انہیں گیس کے چولہے کے پاس رکھتے ہیں۔ تاہم حادثات سے بچنے کے لیے پلاسٹک کے برتن، بوتلیں، چمچے اور دیگر پلاسٹک کی اشیاء کو چولہے کے قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ چولہے کی گرمی ان کے پگھلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ پلاسٹک کی اشیاء شدید گرمی کے سامنے آنے پر نقصان دہ دھواں چھوڑ سکتی ہیں، اور دیگر آگ کا خطرہ بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے پلاسٹک کی اشیاء کو چولہے سے دور رکھنا بہتر ہے۔
کوکنگ آئل، گھی، اور کوکنگ آئل سپرے
ہم جب بھی کھانا پکاتے ہیں تیل استعمال کرتے ہیں۔ نتیجتاً، کھانا پکانے کے تیل کی بوتلیں، گھی کے ڈبے، اور سپرے کین اکثر آسان رسائی کے لیے چولہے کے بالکل پاس رکھے جاتے ہیں۔ زیادہ گرمی پر، تیل انتہائی گرم ہو سکتا ہے اور آگ پکڑ سکتا ہے۔ سپرے کین، خاص طور پر، اگر گرمی کا سامنا ہو تو پھٹ سکتا ہے۔ لہذا، انہیں آگ سے دور ٹھنڈی جگہ میں ذخیرہ کیا جانا چاہئے.
کاغذ، ٹشو پیپر، اور کپڑا
بہت سے لوگ کھانا پکانے کے دوران ہاتھ پونچھنے کے لیے ٹشو اور کپڑے چولہے کے پاس رکھتے ہیں۔ اخبارات، ٹشوز، کچن کے تولیے اور کپڑے جیسی اشیاء انتہائی آتش گیر ہیں۔ کھانا پکانے کے دوران ہوا کا ایک جھونکا ان اشیاء کو شعلوں کی طرف اڑا سکتا ہے۔ اس لیے انہیں چولہے کے قریب نہ رکھیں۔ انہیں استعمال کے فوراً بعد ہٹانے کی عادت بنائیں۔
مسالا کنٹینرز اور الیکٹرانک آلات
سہولت کے لیے، بہت سے لوگ چولہے کے قریب مصالحے کے برتن رکھتے ہیں، لیکن چولہے کی گرمی مصالحے کے معیار کو خراب کر سکتی ہے۔ اسی طرح، الیکٹرانک اشیاء جیسے الیکٹرک کیتلی، مکسر، موبائل فون چارجرز، اور بجلی کی تاروں کو چولہے کے زیادہ قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ گرمی یا تیل کے رساؤ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔
ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔
کھانا پکاتے وقت کبھی بھی چولہے کو بے خیالی میں نا چھوڑیں۔ اگر آپ کو گیس لیک ہونے کی بو آتی ہے تو فوری طور پر ریگولیٹر بند کر دیں اور کھڑکیاں کھولیں، لیکن بجلی کے کسی بھی آلات کو آن یا آف نہ کریں۔ بچوں کو چولہے سے دور رکھیں۔ باورچی خانے میں آگ بجھانے کا چھوٹا سا آلہ رکھنا بھی ایک اچھا عمل ہے۔ گیس پائپ اور ریگولیٹر کا باقاعدگی سے معائنہ کریں، اور اگر ضروری ہو تو انہیں تبدیل کریں۔
سالانہ لاکھوں اموات
کھانا پکانے کے دوران خارج ہونے والا دھواں اور گیسیں دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ 2020 میں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) نے اندازہ لگایا کہ غیر محفوظ کھانا پکانے کے طریقوں کے نتیجے میں گھریلو آلودگی سالانہ 3.2 ملین اموات کا سبب بنتی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق ان اموات میں سے 32 فیصد کی وجہ دل کی بیماری، 23 فیصد فالج، 21 فیصد سانس کی بیماری، 19 فیصد سی او پی ڈی اور 6 فیصد پھیپھڑوں کے کینسر سے ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گیس کے چولہے سے خارج ہونے والی نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کو طویل عرصے تک سانس لینے سے ہزاروں افراد میں دمہ کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کردہ حالیہ 'ٹائم یوز سروے' کے مطابق ملک کی 76.3 فیصد خواتین روزانہ کچن میں اوسطاً 209 منٹ (3.29 گھنٹے) گزارتی ہیں۔ لہذا،
یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں:
یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ کھانا پکانے کے دوران پیدا ہونے والا دھواں باہر نکل سکے۔
کم سے کم وقت میں کھانا پکانے کی کوشش کریں۔
پانی پینے کے لیے کبھی کبھار کچن سے باہر نکلنا اور تھوڑی دیر کے لیے گھومنا پھرنا فائدہ مند ہے۔
ایگزاسٹ فین اور چمنی کا استعمال دھواں اور گیسوں کو باہر نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔
مزید پڑھیں:چالیس اور پچاس کی عمر میں خواتین کو رحم کے کینسر کا زیادہ خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ کن علامات پر توجی دینا چاہیے
برقی چولہا استعمال کرنے سے ممکنہ خطرات کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے موجود سانس کے مسائل سے دوچار ہیں، انڈکشن سٹو کا استعمال ایک بہتر آپشن ہے۔