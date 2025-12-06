جلد کی بیماریوں کا خطرہ سردیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کو روکنے کا طریقہ جانیں
سردیوں میں جلد کےمسائل بالخصوص خارش، ایگزیما اورخشکی عام ہیں۔ خشک اور ٹھنڈی ہوا اس کی بنیادی وجہ ہے۔آپ کو کیا احتیاطی تدابیراختیار کرنی چاہئے؟
Published : December 6, 2025 at 4:38 PM IST
حیدرآباد: سرد موسم اور تیز ہوائیں جلد کے مسائل جیسے خشکی، خارش، ایکزیما کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ ٹھنڈی، خشک ہوا جلد کی نمی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی قدرتی رکاوٹ کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے انفیکشن اور الرجی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کو اس موسم میں مناسب احتیاط کرنی چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پرہجوم جگہوں اور ہاسٹلز میں رہنے والے طلبہ میں جلد کے مسائل پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ گھریلو خواتین بھی اس دوران جلد کے مختلف مسائل کا سامنا کر سکتی ہیں۔ اس رپورٹ میں سریکاکلم گورنمنٹ ہسپتال کے ماہر امراض جلد ڈاکٹر واویلاپلی ریوتی بتاتے ہیں کہ جلد کے مسائل سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں...
سردیوں کے موسم میں اس پر خصوصی توجہ دیں۔
ہاسٹلز میں جلد کے مسائل (جیسے ایکنی، انفیکشن، خشکی، خارش، ایگزیما اور چنبل) سے بچنے کے لیے، اچھی حفظان صحت کو برقرار رکھنا، صحت بخش کھانا کھانا، وافر مقدار میں پانی پینا، اور ذاتی اشیاء کو بانٹنے سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ صحت مند جلد اور اسے انفیکشن سے بچانے کے لیے موئسچرائزر اور سن اسکرین لگانا بھی ضروری ہے۔
سردیوں کے مہینوں میں جتنا ممکن ہو گھر کے اندر رہیں۔ باہر جاتے وقت، سوتی یا اونی کپڑے پہنیں جو آپ کی جلد کو مکمل طور پر ڈھانپیں۔ سن اسکرین لوشن کا استعمال کریں۔
سردیوں میں گلیسرین والا صابن استعمال کریں۔ نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی جلد میں نمی برقرار رکھنے کے لیے ہر دو گھنٹے بعد ناریل کا تیل اور موئسچرائزر لگائیں۔
روزانہ کم از کم 3 لیٹر پانی پیئے۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ اگر آپ کو چنبل، ایگزیما، یا خارش ہو جاتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور گھر پر خود ان کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کے مشورے پر عمل کریں۔
گھریلو خواتین اکثر برتن دھونے کے لیے صابن کا استعمال کرتی ہیں۔کام ختم ہونے کے فوراً بعد اپنے ہاتھ دھوئیں اور ناریل کا تیل، موئسچرائزر کریم، یا دیگر مرہم لگائیں۔ اس سے ان مسائل کو روکنے میں مدد ملے گی۔
جلد کے مسائل کی علامات
ایکزیما خشک جلد کی وجہ سے ہوتا ہے اور شدید خارش کا سبب بنتا ہے۔ کھرچنے سے خارش اور سوزش ہو سکتی ہے۔
جن بچوں کو نزلہ، کھانسی یا دیگر بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ایٹوپک ڈرمیٹیٹائٹس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلد پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ایٹوپک ڈرمیٹیٹائٹس (ایگزیما) جلد کی ایک دائمی، سوزش والی حالت ہے جس کی وجہ سے جلد انتہائی خشک، سرخ، خارش اور کھجلی بن جاتی ہے۔
چنبل جلد پر خارش کا سبب بنتا ہے جو کھجلی اور خارش ہوسکتی ہے۔ سر کی جلد پر بھی خشکی پیدا ہو سکتی ہے۔
سیباریچ ڈڑماٹاٹائیس کی وجہ سے کھوپڑی خشک ہوتی ہیں اور ٹخنوں، ہونٹوں اور ہاتھوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔
اہم نوٹ:
اگر آپ جلد کے کسی مسئلے کا علاج اس کے ابتدائی مراحل میں کرتے ہیں، تو یہ بغیر کسی پیچیدگی کے حل ہو سکتا ہے۔ تاہم، اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، تو حالت خراب ہوسکتی ہے. چنبل اور ایگزیما میں مبتلا افراد کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق باقاعدگی سے دوائیں لینا چاہیے۔ سردیوں میں، آپ کو ہمیشہ اپنی جلد کو نم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)