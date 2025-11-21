سردیوں میں بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ، ماہر ڈاکٹر نے بتایا آپ اپنے دل کا خاص خیال کیسے رکھیں
سردیوں کی آمد آمد ہے، اس لیے دل کے دورے سے بچنے کے لیے ان دنوں دل کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
پنچکولہ(ہریانہ): سردیوں کی آمد سے جہاں گرمی سے یقیناً راحت ملی ہے، وہیں بڑھتی ہوئی سردی بھی بچوں، خواتین اور بزرگوں کے لیے صحت کے کئی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی سردی ذیابیطس، گردے کے مسائل اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مناسب خوراک، متوازن روٹین اور ادویات کو نظر انداز نہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت نے پنچکولہ سیکٹر 6 سول ہسپتال کے ایک میڈیکل ڈاکٹر گریش بنسل کے ساتھ تفصیل سے بات کی، اس بارے میں کہ لوگ ان سردیوں میں اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔
دن میں تین بار کھانے کی عادت سے بچیں: ڈاکٹر گریش بنسل نے کہا کہ صحت مند طرز زندگی اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر کام کو متوازن طریقے سے انجام دیا جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک خاص عمر کے بعد لوگوں کے پاس ورزش کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے اپنی خوراک میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ دن میں تین بار مکمل کھانا کھانے کی عادت ترک کرنا خاص طور پر فائدہ مند ہے - صبح، دوپہر اور شام۔ اس کے بجائے، ہر دو گھنٹے بعد چھوٹا کھانا کھانا صحت مند ہے۔ اس عادت کو اپنانا درمیانی عمر اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
سہ ماہی پورے جسم کے چیک اپ میں تاخیر نہ کریں: ڈاکٹر گریش بنسل نے کہا کہ حفاظتی نقطہ نظر سے ہر عمر کے لوگوں کو ہر تین ماہ بعد مکمل جسمانی معائنہ کروانا چاہیے۔ آپ کے ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ خون کے ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر مناسب دوا جلد شروع کرنا، آپ کی حالت/مسئلہ کو بگڑنے سے روک سکتا ہے۔ طبی ٹیسٹ جسم کے اندرونی اعضاء کے کام کاج کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔
سینے کے درد کے لیے طبی مشورہ لیں: ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اگر کسی شخص یا مریض کو سینے میں اچانک درد ہو یا اس سے متعلق کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ فوری طور پر قریبی خاندان کے فرد کو مطلع کریں اور قریبی اسپتال میں طبی امداد حاصل کریں۔ اگر وہ کمزوری، دھندلا بولنا، یا شدید سر درد کا تجربہ کرتے ہیں، تو انہیں یقینی طور پر اپنے بلڈ پریشر اور شوگر لیول کی جانچ کرانی چاہیے۔
گردے کے مریض ہوشیار رہیں: گریش بنسل نے کہا کہ گردے کے مریضوں کو سب سے اہم چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ چائے اور کافی بالکل نہ پییں اور تلی ہوئی چیزوں میں توازن برقرار رکھیں۔