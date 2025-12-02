بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کے کیسز میں اضافہ، علامات سمیت ان چیزوں پر توجہ دینا ضروری
اس خبر میں ہم بچوں میں ہائی بلڈ پریشر، اس کی وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔
Published : December 2, 2025 at 11:35 AM IST
آج کل بہت سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ بے قابو بلڈ پریشر دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر پانچ میں سے ایک شخص ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کم عمر افراد بھی اس مسئلے کا شکار ہیں۔ مزید برآں ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر صحت مند طرز زندگی کی وجہ سے بچے بھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر بنیادی طور پر بڑوں کا مسئلہ ہے لیکن یہ بچوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔
درحقیقت بچے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ان کے دماغ، دل، گردے اور دیگر اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں میں عام بلڈ پریشر کی حد بہت سے عوامل پر منحصر ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر بچوں میں ہائی بلڈ پریشر ہو تو بعض علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی علامات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی علامات اور ان سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔
بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات
کلیولینڈ کلینک اور ڈبلیو ایچ او کے مطابق، ہائی بلڈ پریشر کی دو قسمیں ہیں: پرائمری ہائی بلڈ پریشر اور سیکنڈری ہائی بلڈ پریشر۔
پرائمری ہائی بلڈ پریشر
بنیادی ہائی بلڈ پریشر کو آئیڈیو پیتھک بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی عام وجوہات میں موروثی پن، زیادہ وزن یا موٹاپا، زیادہ دیر تک موبائل ٹی وی دیکھنا، مطالعہ کا زیادہ تناؤ، نیند کی کمی، پھل اور سبزیاں کم کھانا، شوگر کا زیادہ استعمال، کھیل کود سے گریز اور فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال شامل ہیں۔ پرائمری ہائی بلڈ پریشر بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی سب سے عام قسموں میں سے ایک ہے۔
ثانوی ہائی بلڈ پریشر۔
اس سے مراد ہائی بلڈ پریشر ہے جو کسی اور بنیادی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچوں میں ثانوی ہائی بلڈ پریشر کی کچھ وجوہات میں گردے کی بیماری، دل کے مسائل، ہارمونل عدم توازن، نیند کی کمی، یا مرکری، phthalates، cadmium، یا سیسہ جیسے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گردے کی دائمی بیماری، ریفلوکس نیفروپیتھی، پولی سسٹک کڈنی کی بیماری، ہائپر تھائیرائیڈزم، کشنگ سنڈروم اور پیدائشی ایڈرینل ہائپرپلاسیا بھی بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ سٹیرائڈز، پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں، ادویات، نیند کی کمی، اور دل کے امراض جیسے ایتھروسکلروسیس بھی بچوں میں ہائی بلڈ پریشر میں حصہ ڈالتے ہیں۔
بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی علامات
بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ابتدائی علامات واضح نہیں ہوتیں۔ تاہم، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کچھ علامات ہیں جو اس کی شناخت میں مدد کرسکتے ہیں. ان میں شامل ہیں...
سانس لینے میں دشواری
تھکاوٹ
غیر واضح وزن میں اضافہ
ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا۔
بصارت کا دھندلا پن
مسلسل سر درد
متلی اور الٹی
تیز دل کی دھڑکن
سانس لینے میں دشواری
سینے کا درد
ڈاکٹر ان علامات کو نظر انداز کرنے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں
سال 2000 تک ہائی بلڈ پریشر کو بوڑھوں کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ تاہم، گزشتہ دو دہائیوں میں، بچے اور نوجوان بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ کم عمری میں ہی دل اور گردوں کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، تقریباً پانچ میں سے ایک موٹے بچے کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ ان میں سے پچاس فیصد بچے اپنی حالت سے لاعلم ہیں۔ شہروں میں رہنے والے بیس فیصد بچے موٹاپے کا شکار ہیں۔ اس لیے ماہرین بچوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا بلڈ پریشر اور بی ایم آئی (باڈی ماس انڈیکس) باقاعدگی سے چیک کروائیں۔
اپنے بچے کو ہائی بلڈ پریشر سے کیسے بچائیں
ہائی بلڈ پریشر والے بچے باقاعدگی سے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ادویات کے ساتھ طرز زندگی میں تبدیلیاں بھی ان کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اپنی خوراک میں صحت بخش غذاؤں کو شامل کرنے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین نمک کے استعمال میں بھی احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 4 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کو روزانہ 1200 ملی گرام سے زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بچے روزانہ 1,500 ملی گرام تک نمک کھا سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے بچوں کی متوازن خوراک اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی کو یقینی بنائیں۔ ان کا اسکرین ٹائم کم کریں۔ اس کا مطلب ہے ان کے فون اور ٹی وی دیکھنے کا وقت کم کرنا۔ اپنے بچوں کو کھیل، چلنا، اور دوڑنے جیسی سرگرمیوں میں شامل کریں۔ انہیں جنک فوڈ اور مٹھائی سے دور رکھیں۔ مطالعہ کے لیے ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے سے گریز کریں۔ ان کی خوراک میں نمک کم کریں۔ بچوں کو آٹھ گھنٹے کی نیند یقینی بنائیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)