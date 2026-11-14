ذیابیطس اور دل کا تعلق: ہائی بلڈ شوگر والے افراد کو دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟
خون میں شکر کی مسلسل بلند فشار بتدریج خون کی نالیوں اور دل کو کنٹرول کرنے والے اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے۔
Published : November 14, 2026 at 9:44 AM IST
ذیابیطس محض خون میں شکر (شوگر) کی سطح بڑھ جانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جسم، بشمول اعضاء، اعصاب اور خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں ذیابیطس کے مریضوں میں قلبی امراض (دل کی بیماریوں اور فالج وغیرہ) کا خطرہ دو سے چار گنا زیادہ ہوتا ہے۔ خون میں شکر کی مسلسل بلند سطح آہستہ آہستہ خون کی نالیوں اور دل کے افعال کو کنٹرول کرنے والے اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک، فالج اور دل سے متعلق دیگر پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ذیابیطس اور قلبی امراض کے درمیان کیا تعلق ہے؟
بی ایم برلا ہارٹ ہسپتال کے انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر اشوک بی مالپانی بتاتے ہیں کہ ذیابیطس میں خون میں گلوکوز کی سطح طویل عرصے تک بلند رہنے سے خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سوزش آکسیڈیٹیو اسٹریس اور شریانوں کے اندر چربی جمع ہونے لگتی ہے،اس عمل کو 'ایتھروسکلیروسس' کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ شریانیں مزید تنگ یا بند ہوتی جاتی ہیں، دل کی طرف خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس سے 'کورونری آرٹری ڈیزیز' (دل کی شریانوں کی بیماری) کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ذیابیطس ان اعصاب کو بھی متاثر کر سکتی ہے جو دل کے افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کچھ افراد میں اس کی وجہ سے 'آٹونومک نیوروپیتھی' (autonomic neuropathy) ہو سکتی ہے، جو دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کو 'خاموش' ہارٹ اٹیک کیوں ہوتے ہیں؟
ڈاکٹر اشوک بی مالپانی ایک اور تشویشناک پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں: ذیابیطس کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک کی عام علامات—جیسے سینے میں شدید درد یا شدید بے چینی—اکثر ظاہر نہیں ہوتیں۔ اسی وجہ سے، ایسے واقعات کو 'خاموش' ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ جب ذیابیطس کے مریضوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو سینے میں درد کے بجائے ان میں درج ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں:
اچانک شدید تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہونا
سانس لینے میں دشواری یا سانس پھولنا
اچانک ٹھنڈے پسینے آنا
متلی، قے، یا ایسی بے چینی محسوس ہونا جو گیس یا تیزابیت (ایسیڈیٹی) سے ملتی جلتی ہو
جبڑے، گردن، کمر، کندھوں، یا ایک یا دونوں بازوؤں میں ہلکا درد یا کھنچاؤ محسوس ہونا
چکر آنا یا سر کا گھومنا
ڈاکٹر اشوک بی مالپانی بتاتے ہیں کہ جب ذیابیطس کے ساتھ دیگر مسائل—جیسے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی غیر معمولی سطح، موٹاپا، یا تمباکو نوشی—بھی شامل ہوں، تو دل کی بیماری کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر قلبی نظام پر اضافی دباؤ ڈالتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریض قلبی امراض (دل کی بیماریوں) سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
اس خطرے کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک مستقل اور طویل مدتی حکمتِ عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون میں گلوکوز (شوگر)، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کی باقاعدہ نگرانی انتہائی ضروری ہے۔ سبزیوں، ثابت اناج، دالوں اور فائبر سے بھرپور متوازن غذا کا استعمال، باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند وزن برقرار رکھنا اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا—یہ سب دل کی صحت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، تجویز کردہ ادویات کا وقت پر استعمال اور ڈاکٹر سے باقاعدہ مشورہ کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔
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ڈاکٹر اشوک بی مالپانی کے مطابق، ذیابیطس کے مریضوں کو دل کی صحت پر توجہ دینے کے لیے علامات ظاہر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ معالج کے مشورے کے مطابق وقتاً فوقتاً دل کی بیماریوں کے خطرات کا جائزہ کروانے سے ممکنہ مسائل کی جلد تشخیص میں مدد مل سکتی ہے۔ اگرچہ خون میں شوگر کی سطح کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن دل کی حفاظت کے لیے ایک ایسی جامع حکمتِ عملی درکار ہے جو ان تمام عوامل کا احاطہ کرے جو دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
(وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعوں اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کی گئی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہترین عمل ہے۔)